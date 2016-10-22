– October 22, 2016

غوارديولا يكشف عن السبب في مغادرة مانشستر

{ لندن – وكالات: قال الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي أنه يفضل الرحيل على تغيير أسلوبه. وكان روي كين المدير الفني السابق لإيبسويتش قال عن أداء بيب في المباراة الأخيرة التي سقط فيها برباعية نظيفة أمام برشلونة في دوري أبطال أوربا:أسلوب شجاع, لكن في غاية الغباء. وقال غوارديولا عن تغيير طريق لعبه:إن لم تكن طريقتي تسير على ما يرام في المستقبل, أنا سوف أرحل. وأضاف:عدم تغير طريقة اللعب لا يعني عدم استخدام الكرات الطويلة. وفي النهاية بيب تحدث عن رونالد كومان المدير الفني لإيفرتون الذي أثنى عليه بعد لقائهم في الجولة الثامنة الدوري الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 قائلاً:إنه أفضل أصدقائي, وما قاله هو أفضل مجاملة على الإطلاق.وكان كومان قد قال عقب المباراة:لم أواجه فريق يلعب كرة قدم رائعة كهذه من قبل. يذكر أن بيب سقط في آخر أربعة مباريات له مع السيتي بتعادل مع سيلتيك الإسكتلندي في دوري الأبطال وإيفرتون في الدوري, بينما خسر توتنهام في الدوري, وسقط سقوط مدوي أمام برشلونة في الأبطال برباعية نظيفة.