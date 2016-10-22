– October 22, 2016

مورينيو أمام مواجهة خاصة مع تشيلسي

مستقبل دوري أبطال أوربا في ورطة وخسارة قاسية لهامبورغ

{ مدن – وكالات: لقي هامبورغ خسارة قاسية أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت صفر-3 اول امس الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم. وسجل الأهداف الثلاثة لويس هولتبي (35 خطأ في مرمى فريقه) والسويسريان شاني تاراشاج (61) وهاريس سيفيروفيتش (69). وارتقى فرانكفورت إلى المركز الرابع مؤقتا رافعا رصيده إلى 14 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر، في حين تجمد رصيد هامبورغ عند نقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير. وارتقى موناكو إلى المركز الثاني في الدوري الفرنسي مؤقتاً بفوزه الساحق على ضيفه مونبلييه 6-2 اول امس الجمعة في افتتاح المرحلة العاشرة. وسجّل الكولومبي راداميل فالكاو (36 من ركلة جزاء) وكيليان مبايي لوتان (49) والبرازيلي جيمرسون ناسيمنتو (64) وفاليري جيرمان (74) وتوماس ليمار (76) والمالي أداما تراوري (90) لموناكو، والجزائري رياض بودبوز (10 و61 من ركلة جزاء) لمونبلييه. وهي المباراة الأولى لفالكاو بعد غياب شهر بسبب الإصابة. ورفع موناكو رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف نيس المتصدر الذي يحلّ ضيفاً على ماتز، وثلاث نقاط أمام باريس سان جيرمان بطل المواسم الأربعة الماضية الذي يضيف أولمبيك مرسيليا اليوم الأحد. ويلتقي اليوم الأحد أيضاً كان مع سانت إيتيان.

فوز مهم لبيتيس

خطف ريال بيتيس فوزاً ثميناً على مضيفه أوساسونا في الوقت الضائع 2-1 اول امس الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل روبرتو توريس (48) لأوساسونا، وسانشيز خواكين (19) والتشيلي فيليبي غوتيريز (90+1) لبيتيس. ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع وبقي رصيد أوساسونا 6 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير. ويلعب اليوم الأحد سلتا فيغو مع ديبورتيفو، وإشبيلية مع اتلتيكو مدريد، وفياريال مع لاس بالماس، وملقة مع ليغانيس، وريال مدريد مع أتلتيكو بلباو.

مورينيو في ملعب تشيلسي

يعود المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب ستامفورد بريدج مدرباً لنادي مانشستر يونايتد الذي سيتواجه مع غريمه تشيلسي اليوم الاحد في أقوى مواجهات المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز. وتفصل نقطتان بين تشيلسي صاحب المركز الخامس ومانشستر يونايتد صاحب المركز السابع، وقد استلم مورينيو تدريب مانشستر يونايتد خلفاً للهولندي لويس فان غال وحقق انطلاقة قوية بفوز فريقه في مبارياته الثلاث الأولى، لكن الفريق تعرّض لكبوة بسقوطه على أرضه أمام مانشستر سيتي في دربي المدينة الشمالية، ثم سقط أمام واتفورد 1-3 وافز على ليستر 4-1 قبل أن يتعادل مع ستوك على أرضه 1-1 . بيد أنّ العودة بالتعادل مع الغريم التقليدي ليفربول الإثنين الماضي من ملعب أنفيلد ثم الفوز العريض على فنربهتشه 4-1 في الدوري الأوربي (يوربا ليغ) أمس الخميس أعاد التفاؤل لأنصار الفريق بقدرته على المنافسة.

رفع سقف الاعتراضات

قررت الدوريات الأوربية الصغيرة رفع سقف اعتراضها على قرار الاتحاد الأوربي بإدخال تعديلات على نظام المشاركة بدوري الأبطال اعتباراً من 2018، وذلك بانسحابها من الاتفاق الموقع مع السلطة القارية العليا. وسيفتح قرار انسحاب 25 بطولة أوربية محلية من الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوربي الباب أمامها لإقامة مبارياتها المحلية في نفس التوقيت الذي تقام فيه مباريات دوري الأبطال أي يومي الثلاثاء والأربعاء (باستثناء النهائي). وتشكل هذه الخطوة أولى العقبات التي تعترض طريق الرئيس الجديد للاتحاد القاري السلوفيني ألكسندر تشيفيرين. واتخذ الاتحاد الأوربي في 26 أب الماضي قراراً بتخصيص أربعة مقاعد في دور المجموعات لكل من إسبانيا وإنكلترا وإيطاليا وألمانيا بسبب مستوى أنديتها وذلك من 2018 حتى 2021. ويحاول الاتحاد الأوربي الذي استلم رئاسته بالوكالة اليوناني ثيودور ثيودوريديس منذ إيقاف الفرنسي ميشال بلاتيني قبل انتخاب تشيفيرين في منتصف الشهر الماضي، إقفال الباب أمام رغبة بعض الأندية الكبرى بإنشاء دوري السوبر المخصص حصراً لها، لكن مسألة منح كلّ من إسبانيا وإنكلترا وإيطاليا وألمانيا أربعة مقاعد في دور المجموعات اعتباراً من 2018 لم ترق بتاتاً للرابطة الأوربية لدوريات المحترفين التي رأت بأنّ هذا القرار سيعمق الفجوة الرياضية والمالية على حد سواء بين الأندية. ورأى رئيس الرابطة السويدي لارس-كريستر اولسون في مؤتمر صحافي أنّ الرابطة لم تجد أمامها أي حلّ آخر سوى إنهاء الاتفاق الحالي مع الاتحاد الأوربي للعبة. واتخذ قرار الانسحاب من الاتفاق بالإجماع تقريباً إذ صوتت 23 رابطة محلية معه ووحدها رابطة الدوري الإيطالي صوتت ضد الانسحاب. وكشف أولسون ان المشكلة لا تقتصر وحسب على منح أربعة دول 16 مقعداً مضموناً في دور المجموعات، خلافاً للنظام الحالي الذي يعطي كلّ من إنكلترا وإسبانيا وألمانيا ثلاثة مقاعد مضمونة مع مقعد إضافي ممكن تحسمه في الملحق الفاصل، فيما تملك إيطاليا مقعدين مضمونين لأول وثاني الدوري على أن يخوض الثالث الدور الفاصل من أجل التأهل لدور المجموعات. وأضاف: المسألة الأخرى المطروحة هي توزيع العائدات، الاقتراحات الجديدة (للاتحاد الأوربي) أسوأ من الوضع الحالي القائم. وأشار أولسون إلى أن الرابطة الأوربية لدوريات المحترفين قرّرت الانسحاب من الاتفاق مع الاتحاد الأوربي اعتراضاً على واقع أنّ الرابطة لم تكن طرفاً في المفاوضات المتعلقة بدوري الأبطال. وكشف أولسون الذي انتخب اول امس الجمعة لولاية جديدة كرئيس لرابطة الدوريات الأوربية المحترفة، لوكالة فرانس أنّه من المقرر الاجتماع مع تشيفيرين في النصف الثاني من الشهر المقبل، مضيفاَ تمّ إنشاء مجموعة عمل في كل من الاتحاد الأوربي ورابطة الدوريات الأوربية المحترفة من أجل العمل على هذه المشكلة.