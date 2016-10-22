– October 22, 2016

الكاتبة ناصرة السعدون لا تقرأ أعمالها بعد النشر

الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال – مجيد السامرائي

في شتاء العمر من أين لها ان تلمهم جميعاً ؟ وقد صار كل واحد من عيالها وأبطالها تحت نجم؟

ظل ابريق الشاي المُهّيل اجمل المقتنيات عندها بعد كتاب دوامة الرحيل هل ترانا نلتقي ام أنها كانت اللقُيا على ارض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكرياتٍ للعذابِ ؟وجوه الاحفاد من دعاء وضرار تَرنو اليها باسمات باقتضاب ذهب العمر هباء فاذهبي , لم تكن ارضك الا شبحاً وطنٌ قد ذهبَ الدهر به ؛ ثبتَ الحبُ عليه وانمحى هي التي كانت تتمنى لو دامت الافياء,البوم حائط غربتها يؤرخ لحياة ضحكت لها مرة ؛ وابكتها الفا , ترى في بقائها على قيد الحياة الى الان بطولة ناصرة السعدون كانت قد الفت كل شوارع رأس الحواش بالاعظمية , بعض بطلاتها من هناك وإن لم ينتمين ! قابلتها في مركز الحسين الثقافي برأس العين بعمان , طلبت ان نرجئ الحوار حتى تعود بعد زيارة لأبنتها دعاء في رأس الخيمة …….

رؤوس ..رؤوس الحراب

دمعت عيناها وانا اذكرها بنشيد مدرسي لحنه سعيد شابو

لاحت رؤوس الحرابِ … تلمع بين الروابي

هاكم وفود الشباب … هيا فتوة للجهاد

هيا .. هيا هيا هيا .. هي .. هيا فتوة للجهاد

هيا اسود البوادي … هيا حماة البلادِ يا لحفظ المبادي … هيا فتوة للجهاد هيا .. هيا هيا هيا .. هي .. هيا فتوة للجهاد

هذي اسود قـُرانا … اخوتنا في حمانا

هبت تلبي ندانا … هيا فتوة للجهاد

ناصرة السعدون كانت تتشح بالخضرة , في طبربور بعمان التقيها ثم في الطريق الى مكتب (الشرقية) في جبل عمان باتجاه الدوار الخامس رحنا نتجاذب أطراف الحــــــــديث على النحو التالي :

{ بين رواية ( لو) و وراواية ( دوامة الرحيل )كم سنة؟!

– كانت لو في 1986 والاخرى سنة 2004

{ بطلاتك هل نلن مرادهن ؟!

– يصعب قول ذلك على الاطلاق….

{ رابية ام إباء من منهن انت ؟

– والله كلتاهما جميلتان رابية أو إباء ولكن مسألة من انا؟, انا لم اك اي واحد منهما!

{ متى كتبتها ؟ اين كتبت الدوامة؟

– بين عمان ورأس الخيمة , وتعرضت لأزمة صحية حادة في الفصول الاربعة….

{ تكتبين كي لا تموتين؟

– نعم الكتابة حياة !

{ وما علاقة الكتابة عندك و الموسيقى؟!

انا مغرمة بالموسيقى نعم . الى درجة انني اكتب و الهيد فون على أذني واستعين بام كلثوم وفيروز او موسيقى كلاسيك على المزاج و وردة ومحمد عبد الوهاب .

{ سميعة انت الى الان ؟

جدا . اسمع اصواتا تأتيني من خلف عباب الموسيقى وامواجها .

{ هل هناك صوت برأسك تسمعينه دائما؟

– نعم , صوت الآذان عند الفجر اسمعه في كل الاوقات ولايفارق مسمعي !

{ اتشبع بالخضرة حين أراك , اخضر اخضر اخضر .كل ماتردينه بلون الحقول!!

– ليس عندي غير 4{5 قطع لاأملك غير هذه ؟ القطع الاربع .انا أراها كثيرة علي !

{ ولكن بطلاتك في الزمن الغرامي يتطلبن الاناقة والاتيكيت…

{ طيب كم واحدة تزوجت منهن برواياتك؟

– لاابوح بذلك !

{ حقا لم اخترت مدينة بواتيه الفرنسية ميدان غرام .هناك وقعت معركة بلاط الشهداء .,لم يكسب العرب المعركة حينها؟!

– نعم ذات يوم وقفت على ارض تلك الواقعة .. على نهر كلين وسألت الدليل: اشرح لي قلت له ؟!

قال :هذه زخرفة قلت لالا بل كتابة لانني قرأتها وترجمت ذلك

يبدو انهم يريدون التناسي او ان ينسوا ذلك!ولكن الفرنسيين انتصروا على عهد شارل مارتيل وهو من انتصر على الغافقي ولو لاه لكانت فرنسا حتى ديانتهم على حافة الهاوية! مثلما قرأنا في دروس التأريخ المدرسية :فأن معركة بلاط الشهداء أو معركة تور (بالإنكليزية: Battle of Tours) أو معركة بواتييه (بالفرنسية: Bataille de Poitiers) هي معركة دارت في رمضان 114 هـ/أكتوبر 732م في موقع يقع بين مدينتي بواتييه وتور الفرنسيتين، وكانت بين قوات مسلمين تحت لواء الدولة الأموية، بقيادة والي الأندلس عبد الرحمن الغافقي من جهة، وقوات الفرنجة والبورغنديين بقيادة شارل مارتل من جهة أخرى، وانتهت بانتصار قوات الفرنجة وانسحاب جيش المسلمين بعد مقتل قائده عبد الرحمن الغافقي……

نقلة الى البعيد البعيد ……………..

{ هل لا زالت بغداد انثى قائماً ودها؟

– اجل ان شاء الله وهي كلها حسرات الا انها تتودد , رغم اني ارى فيها نهرا , نهرا ليس كمثل دجلة نهر كثير كم الانهار ( السين , الراين , التايمز , الدانوب ) بس مثل دجلة مشايفة ابد! (ماكو نهر يتمشى بدلال ورهدنة , مترهي مثل دجلة) .

هي تتقن ثلاث لغات . نطقا وكتابة : الفرنسية .الانكليزية ولغتها الام : العربية . قلت لها جادا غير مازح :

{ واحد مصلاوي قال المصلاوية لغة تشبه الفرنسية لغة انثوية !!

– والله لاأدري هذه تصنيفاتك من أين تأتي بها ؟!الفرنسية لغة عقل وشعر وكل لغة لها اشتغالاتها اكيد , هي تشبه العربية من حيث (الفعل { الفاعل –المفعول به ).. لكن ان توصف بإنها لغة غزل وانوثة .لا أظن !

{ هنا ذكرتها بحديث سابق بيني وبين الممثل اللغوي والاكاديمي(عبد المنعم خطاوي) الراحل بصمت في بلاد الصقيع الامريكي الذي كان يتقن الاداء بثلاث لغات!

– (قلب الراء غينا كانت لدى الموصليون والفرنسيون , طبعا الموصليون يقلبون الراء غينا ولكن ليس كل الراءات اما الفرنسيون الراء عندهم في باريس وشمال باريس وجنوب فرنسا كله يلفظ الراء راء وهذه حكاية ان اميرا من امراء فرنسا كان له عيب في النطق هو اللثغة وقد صار ما حوله بنفس هذه اللثغة كي لا يظن ان من حوله يسخر من (غائه) وحتى صارت ميزة الحاشية وكانت عادة لا يقولها الا المقربون وصارت كذلك كذبة لدى البعض من الناس كي يهابه الاخرون على انه من حاشية الملك ).

انا رددت على مسامعها ما احفظه عن شاعر مجهول من أهل القرن السادس الهجري :

قد فتنـتـني لثــغــــةُ موصليةٍ …. رمتني في تيار بحــر هــوى اللثــغِتغفق، فشغب الخمغ من كغم غيقتي…. يزيدك عند الشغب سكغاً على سكغ وترجمتها :

ترفق فشرب الخمر من كرم ريقتي ….. يزيدك عن الشرب سكرا على سكر مثلما تقول فيروز سألتها

سألتك حبيبي لوين رايحين

خلينا خلينا وتسبقنا سنين

اذا كنا ع طول التقينا ع طول

{ ليش منتلفت خايفين؟!

– انا ؟

{ بلي …( لفظتها عراقية صرفة )!

– مارايحة واتمنى ما اهاجر بعد!

{ بماذا تشعرين في هذه اللحظة ؟

– الان…. اتنسم هواء القمرية في بغداد واشم عطر الشبوي في حديقة بيتنا .اتمنى ان أطير لأرش الزرع!

{ ما مصير الرواية بعد النشر ؟

– تنشر وتقرأ ولكن لااقرأها !!

{ غريب……؟!!

– اي نعم لا اقراها طبعي هكذا !

{ دعاء ابنتك هي من تعادل من رواياتك ؟ – بنتي وقرة عيني ورفعة راسي .

سألتها :

من المتحكم في البيت عقدة اوديب ام الكترا ؟!

– لااعرف كلامكم هذا انتم المثقفو ن هذا؟

قلت لها حسب عقدة اوديب ان يحب الولد أمه وحسب الكترا فكل فتاة بأبيها معجبة !

الاثنان لاارفض لهما طلبا !

ام دعاء انت ترجمت خلاصة فكر يونغ اوهكذا يلفظ :

(كارل جوستاف يونج (بالإنكليزية: Carl Jung) هو عالم نفس سويسري ومؤسس علم النفس التحليلي. عاش (26 يوليو 1875 { 6 يونيو 1961)

-اشرحي لي ببساطة اللاشعور الجمعي لنظرية يونغ ؟!

{ لماذا الاغاني العراقية كلها حزينة ؟

– لأن اللاوعي الجمعي بالعراق مختزل ومخزون في الحزن بكل بساطة!

{ هل تعتقدين انه ثمة ادب نسوي ؟

– قناعتي لا !!

لأن نزار كتب ادبا رجاليا !

{ ولكنهم وصفوا إحسان عبد القدوس بان ادبه نسوي ؟!

– ارفع الغلاف وشوف ماذا تقرأ؟

نعم من بين الكلام والرقة قد يوجد ولكن كعمق اخر فلا!

{ بأي لغة تكتبين ثم تفكرين , او تحاورين ذاتك ؟

– بيني وبين نفسي افكر بالفرنسية احيانا !

{ لو حرف تمني مع (هلَا – لولا- لو) , لو ………. ! أكملي؟!

– لو دامت الافياء

{ وما امنياتك ؟

ان يعود العراق آمنا مستقرا!!

{ متى ؟

– لقد تعافى بعد ثمانية قرون من غزو هولاكو !

{ وماذا تفعلين من ان أجل ان يتعافى ؟

-لاشيء .ماذا تريدني ان افعل وقد ناهزت السبعين ؟!!

{ التمني رأس مال المفلس ؟

– بالضبط ..افلسنا !

{ في ألشعر لمن تميلين ؟

– لست قارئة للشعر بل اتعاطف معه دائما.

( في دوامة الرحيل اغلب بطلاتها يهذين بفرائد شعر عبد الرزاق عبد الواحد)

{ بطلاتك يكتبن رسائل غزل كأنها الشعر؟

– هأهأهأ..هذا هراء كالمزاح !

{ وجهي كلمة لشخص لا نعرفه ؟

اتمنى ان نزور بغداد معا .

{ هذي لمصطفى مختار{ زوجك الراحل ؟

– لا مصطفى المختار (الله يرحمه) راح اليها واغبطه على تلك الزيارة

{ مارأيك بالذي تكتبة احلام مستغانمي؟

– افضل الاحتفاظ بذلك

{ غادة السمان

كبيرة !

{ اولم تقرأي الاسود يليق بك لاحلام ؟

– نعم ولكن لن اتعاطف معها

يمكن غادة السمان الاكبر عربيا

نعم غادة و لطفية الدليمي و آسيا جبار

صباح عطوان البارحة قال : عمري واحد وعشرون الف يوم روائي .

وكما قال نزار عشرون الف امرأة احببت !!

{ تعرفين نزار شخصيا ؟

– لا بل التقيته فقط

{ من تعرفين شخصيا ؟

– عبد الرحمن الربيعي , لطفية الدليمي, الاستاذ جبرا , ابتسام عبد الله

{ طيب من الصديق المقرب ..الاقرب ثم الاقرب ؟

– (لا يوجد)!!

{ انت بلا اصدقاء ؟

– كان صديقي اللدود رشدي العامل وجبرا ليس لي غيرهما ليس لي غيرهما !

– بعد نشر الحوار :سيرفع يرفع عليك معاذ الآلوسي سماعة الهاتف محتجا !

يا عيني الصديق الحنين هو ومحمد غني الله يرحمه وهنري زوفوبودا شخصية لامعة ناقدة جرئة بسيطة وحلو التعامل ولم نؤد له الواجب حين توفى.

{ بسبب اية رواية امتنعت عن الاكل ؟

– مرتفعات وذرينغ

{ سؤال حتمي : ناصرة السعدون كيف رأيت الدنيا ؟

– كالقنطرة او الجسر نمشي عليها وما نفعله في هذه الحقبة التي هي الحياة وانا على حافتها ..