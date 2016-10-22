– October 22, 2016

انيشتاين يهدي قلمه إلى عالم فيزياء عراقي

الأستاذ الدكتور عبد الجبار عبد الله .. رحلة حافلة بالوقائع والاحداث

صائب عكوبي بشي

كثير من الاسماء التاريخية التي مرت على سجلات الزمن لكن قلة منها من بقيت راسخة في اذهان الشعوب وقلوبهم تتناقلها الاجيال حقبة بعد اخرى وان حصرنا رموز العراق في زاوية الرصد والتشخيص لرأيناها شاخصة على مر العصور لما قدمته لهذا الشعب والعراق الشامخ.. ولطالما كانت ارض العراق ولادة للرموز الانسانية التي فنت سني عمرها في سبيل خدمة شعبها والانسانية جمعاء فكان من حقهم علينا ان تكون لحقوقنا وقفة مع كل منهم.. وافضل ما يستحق ان نطلق عليه هو النجم العالم العراقي الاستاذ الدكتور عبد الجبار عبد الله الذي افنى سني عمره الحافلة بالعلم والابداع من اجل خدمة وطنه والانسانية جمعاء رغم ما ناله من الحاقدين على العلم والعلماء وعلى كل حامل فكر ومعرفة في هذا الوطن الشامخ لكن ذلك لم يحبط من عزيمته.. ان الاستاذ الدكتور والعالم عبد الجبار عبد الله يشبه الزعيم الكبير غاندي حيث كان هادئا في مشيته وطباعه قليل الكلام لكنه اذا تكلم نطق بحكمة كان متواضعا لا يعرف الكبرياء رغم انه قد بلغ قمة الانجاز العلمي والاكاديمي مقنعا في مناقشاته بمنطق سليم ورؤية سديدة. وقال عنه العالمان (برنارد هورتس وجيمس اوبراني) عند وفاة الدكتور العالم عبد الجبار عبد الله فقد العراق وطن اسمه عبد الجبار عبد الله واحد من ابرز علمائه سيتذكره التاريخ وزملائه الذين اسعدهم الحظ في التعرف عليه شخصيا كزملاء في المهنة وكأصدقاء لمساهمته في علم الانواء الجوية وخصاله الانسانية وخصالهم الرفيعة.. لهذا العالم الفذ والوطن بحاجة ماسة الى استذكاره ونستقي الدروس في كيفية اعتلاء قمة المجد والنجاح ويستحق ان تكون سيرته قدوة تقتضي الشعوب اثارها للسير نحو واقع افضل.. ولد العالم الفيزياوي والفلكي العراقي الدكتور الراحل عبد الجبار عبد الله في قضاء قلعة صالح محافظة عمارة (ميسان) في 4/5/1911 في بيت الزعامة الدينية للطائفة المندائية – الصابئة كان الشيخ عبد الله الرئيس الروحي الاعلى للطائفة المندائية في العراق والعالم الدكتور عبد الجبار عبد الله قد انهى دراسته الابتدائية في مدرسة قلعة صالح التي تعد اول مدرسة ابتدائية تؤسس في لواء العمارة (ميسان) كما اضطر الانتظار سنة دراسية كاملة قبل ان تفتح اول مدرسة ثانوية في مدينة العمارة وبعد سنين من دراسته المتوسطة فيها والتي اجتازها بنجاح كانت الدراسة المتوسطة والاعدادية سنتين فقط لا ثلاث اكمل دراسته الاعدادية في الثانوية المركزية ببغداد وعام 1930 كان من الطلبة المتفوقين في الدراسة العلمية.. وكان لديه ميل للموروث الثقافي لديانته وحرصه على حفظ نصوص تعاليمه وتراتيلها منذ الصغر الى جانب قراءته الادب العربي بصورة عامة والشعر بصورة خاصة ولاسيما الشعر الجاهلي منه وكان شاعره المفضل بين الشعراء المعاصرين شاعر العرب الكبير محمد مهدي الجواهري وكان تفوقه في الاعدادية الذي كان سببا وراء ترشيحه الى بعثة دراسية خارج العراق وقد شملت البعث 26 طالبا من بينهم عبد الجبار عبد الله الى الجامعة الامريكية في بيروت عام 1930 وكان نجما عالميا عراقيا كبيرا متميزا في الجامعة بين جميع الطلبة ليحصل بعد 4 سنوات حافلة بالتفوق على شهادة البكالوريوس بامتياز في العلوم الفيزياوية عام 1934 ليعود الى العراق لممارسة حياته العلمية في التدريس وعاد عبد الجبار عبد الله لوطنه نعم ان الاستاذ عبد الجبار عبد الله العالم الفيزياوي قد انصفه العالم الغربي وطلمه حكم الاغبياء انذاك في العراق حيث قال العالم انيشتاين بكل جبروته انك الابرز يا ولدي واهداه قلمه المصنوع من الياقوت الاحمر ليكون الابرز من اربعة طلاب درسهم انيشتاين في العالم وبعدها يعود الى بغداد ويكون القلم الاثير عنده من حصة طالبه الفاشل في الفيزياء الذي كان الحرس القومي بعد سقوط الزعيم عبد الكريم قاسم (رحمه الله) ورئيس امريكا بعظمتها يقلده اغلى اوسمتها والعالم كله يحتفي به واحدهم يقول له بعد ان جاء باعظم شهادات العالم انك مندائي لا تصلح لقيادة جامعة بغداد ليجيء الرد من وزير الداخلية في حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم (رحمه الله) احمد محيي الدين.. سيدي نحن نريد رئيس جامعة بغداد وليس امام جامع ليصبح رئيس لجامعة بغداد. ونضيف المعلومة عن عائلته الكريمة للاستاذ العالم عبد الجبار عبد الله ان والدته السيدة (نوفة رومي الناشئ) شقيقها الاستاذ غضبان الرومي.. اما زوجة الاستاذ الصالح عبد الجبار عبد الله فهي السيدة (قسمة الشيخ عنيسي الفياض) كان والدها احد الصاغة المشهورين.. كان قبل سفره الى الدراسة في لبنان قام بتأسيس اول جمعية طلابية عراقية خارج البلاد وضمت تلك الجمعية في حينها شخصيات مهمة ومؤثرة في تاريخ العراق منهم الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم والاستاذ محمد حديد والد المعمارية زها محمد حديد والاستاذ علي حيدر سلمان وانضم اليهم الاستاذ العالم الدكتور عبد الجبار عبد الله للجمعية على الرغم من بدايتها المتواضعة الا انها شكلت فيما بعد النظرة الاولى لجمعية الرابطة الثقافية التي أسست في بغداد وكان لها الدور الثقافي والوطني والديمقراطي والقومي في اربعينات القرن الماضي وفي ذلك الوقت اصدرت مجلة الرابطة التي كان سكرتير التحرير منذ صدورها في عام 1944 عبد الجبار عبد الله وهنا ما يميز قدرته في العلم والثقافة والصحافة والسياسة وعند تخرجه تعين مدرسا للغة الانكليزية في الموسطة الشرقية في بغداد وكان تخصصه في التعيين بعيدا عن اختصاصه في الفيزياء والرياضيات فقرر العودة الى محافظته في ميسان ليكون مدرسا للفيزياء والرياضيات حتى عام 1938 وانتقل بعدها الى عمله الجديد واصبح من اساسيات ابحاثه العلمية وهو موظف في الانواء الجوية في مطار البصرة. وان عمله ابعده عن نشاطه الفكري والثقافي والسياسي بحكم عمله المهني لكنه استغل ذلك الابتعاد بكتابة ونشر المقالات العلمية الاولى المنشورة في مجلة التفيض البغدادية والتي نشرت تحت عنوان (مبادئ النظرية النسبية من بطليموس الى انيشتاين) ولنشاطه العلمي منح عضوية الجمعية الانكليزية للانواء الجوية كما حصل من احدى الجامعات البريطانية على شهادة عليا في هذا الاختصاص.. وفي مرحلة من تاريخ العراق في الحرب العالمية الثانية استدعي عبد الجبار عبد الله للخدمة العسكرية كضابط احتياط في الجيش العراقي وبعد انهاء الخدمة عاد الى وظيفته كموظف في مطار البصرة حتى عام 1941 لينتقل بعدها الى بغداد كمدرس في الاعدادية المركزية حتى عام 1943 وبعدها سنحت الفرصة للتمتع ببعثة دراسية لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة امريكية عام 1944 وتميز من بين اقرانه لعام 1946 لحصول الدكتوراه في العلوم الفيزياوية الطبيعية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الامريكية ومارس عمله في العراق في دار المعلمين العالية وشغل عضوية مجلس جامعة بغداد منذ بداية تأسيسها وكان عضو نشيط وفعال في زمن رئيس الجامعة متي عقراوي اول رئيس جامعة في العراق وفي ثورة 14 تموز 1958 بصدور مرسوم جمهوري باناطة مهمة الرئاسة اليه بعد تنافس شديد مع الدكتور عبد العزيز الدوري وهو شخصية علمية لامعة وكان الدكتور عبد الجبار عبد الله يتقن لغات عدة لغته الاصلية العربية والارامية والانكليزية والفرنسية والالمانية وله الكثير من البحوث العلمية والنظريات في مجال الانواء الجوية ومنها في مجال الاعاصير والزوابع من فيزياء الجو وله العديد من المؤلفات في مجال الفيزياء وغادر العراق بعد عام 1963 بعد اعتقاله على يد الحرس القومي آنذاك بذريعة الانتماء الى الحزب الشيوعي العراقي وقد اهين على يد احد طلبته الفاشلين من الحرس القومي عام 1963 وسرق قلمه الذي كان قد اهداه له العالم انيشتاين وقد لجأ الى امريكا ودرس في جامعتها وقلده الرئيس الامريكي هاري ترومان بوسام مفتاح العلم لجهوده العلمية المتميزة اما بلده العراق فقد اهانه من الحرس القومي ومات عام 1969 في التاسع من تموز ليعود الى بغداد ويدفن في مقبرة المندائيين في ابي غريب وفي عام 2009 سميت احدى قاعات بغداد وشوارعها باسمه. هذه هي سيرة الدكتور العالم الفيزياوي عبد الجبار عبد الله.