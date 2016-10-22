– October 22, 2016

ضمن سلسلة لقاءات نظمها مركز عراقي

خبراء وأكاديميون يناقشون أهمية بناء منظومة إعلامية ذات معايير مهنية

بغداد – الزمان

عقد المركز العراقي للتنمية الإعلامية اجتماعا تشاوريا لنخبة من الاعلاميين لمناقشة أهمية الاصلاح للمنظومة الاعلامية ليتناسب وحجم الاحداث السياسية والامنية والاقتصادية والتي تتطلب وقفة اعلامية جادة لتحقيق الاهداف السامية بكل مهنية واحترافية حيث اشاد الحضور بانتصارات قواتنا البطلة والحشد الشعبي على داعش الارهابي ودعم عملياتها القادمة بالموصل

كما نوقش خلال الاجتماع ضرورة ان يكون العمل الإعلامي كمنظومة متكاملة اتجاه القضايا الوطنية المصيرية وطرح الأفكار والمعالجات بشكل مهني ودعم القوات الأمنية ولاسيما خلال معركته ضد عصابات داعش الإرهابية كما تم خلال الاجتماع الى التطرق لجملة من المشاكل والمعوقات والسلبيات في العمل الاعلامي على مستوى الافراد والمؤسسات او الادارات التي سيتم متابعتها واتخاذ العلاجات المناسبة لهما .

اذ شارك في الجلسة السادة الاعلاميون ( الاستاذ قاسم محمد – مدير المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ، الدكتور احمد عبد المجيد – رئيس تحرير جريدة الزمان ، والأستاذ طارق حرب – خبير قانوني ، والاستاذ عباس عبود – المشرف على اذاعة جمهورية العراق من الموصل ، والدكتور أسامة السعيدي – اعلامي واكاديمي ، والدكتور احمد الميالي – اعلامي واكاديمي ، الدكتور واثق الهاشمي – محلل سياسي ، الاستاذ ضياء الوكيل – خبير امني واعلامي ، والأستاذ كامل امين – اعلامي ، والأستاذ حمزة مصطفى – مدير مكتب جريدة الشرق الاوسط في بغداد ، والأستاذ رياض عبد الكريم – سكرتير تحرير جريدة الصباح الجديد ، والأستاذ مناف الموسوي – اعلامي واكاديمي، والدكتور علي الجبوري – اعلامي واكاديمي – والكاتبة بشرى الهلالي بالإضافة الى الدكتور عدنان السراج – رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية الذي اكد الدور المؤثر والكبير للإعلام العراقي في كل الأحداث التي تجري على الأرض، مشيرا الى ان هذا الدور يجب أن يكون ضمن ستراتيجيات وأبعاد مدروسة للارتقاء بالإعلام في جزئياته المهمة ومنها تطوير البنى التحتية للمؤسسات الإعلامية والاستفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة اعلاميا و استخدام التقنيات المتطورة و الاستفادة من مؤسسات الرصد والاستبيان، من اجل ان نسوق اخبارنا بصورة تتعدى الجمهور المعبأ اصلا، موضحا ان مهارة الإعلام تكمن في النجاح بتحويل المتلقي المحايد الى حليف وتحويل المتعاطف مع العدو الى محايد على اقل تقدير ولذلك فان على الدولة ان تضع تصورات عن دعم ورسم ستراتيجية إعلامية نابعة من تجارب الاعلام ونظرته للمستقبل ورسالته الوطنية، فالكثير من الدول اصبحت اليوم تمتلك ستراتيجيات اعلامية طويلة الامد، واخرى قصيرة وباستطاعتها توجيه إعلامها إزاء أية قضية.. بعدها جاءت مداخلة الدكتور واثق الهاشمي والذي شدد على ان وجوب ان يكون هناك ميثاق وطني ملزم لجميع وسائل الاعلام المحلية لاسيما اتجاه القضايا المصيرية مضيفا ان حرية التعبير مكفولة دستورياَ ولكن يجب ان تكون وفق نظام قانوني معين وبالتالي يجب ان يكون هناك تنظيم لوسائل الاعلام العراقي والتعرف على مصادر تمويلها واماكن بثها

بعدها اشار الخبير القانوني الاستاذ طارق حرب الى اهمية ابعاد القنوات الفضائية وباقي وسائل الاعلام عن المحسوبية والمنسوبية في تضييفها للشخصيات والمحللين وحتى المسؤولين في الدولة في برامجها فالبحث عن الهوية الوطنية اجدى من اثارة القضايا الشخصية والجانبية التي تتناقض مع واقع البلد الخدمي والامني والاجتماعي والثقافي .

فيما كانت هناك مداخلة للدكتور علي الجبوري الذي كانت ” ان هناك خلل واضح في الاعلام الممول من قبل الدولة لا سيما ونحن نعرف ان في زمن الوفرة المالية كان هناك دعم مادي كبير لهذا الاعلام ولكن لم نستطيع ان نصل الى ما وصلت اليه وسائل اعلامية عربية واجنبية قد يكون الدعم المادي لا يقارن بما قدم للاعلام العراقي الممول من قبل الدولة حيث ان مدى التأثير على المتلقي يكاد يكون ضعيف جدا ان لم نقل بانه معدوم هذا من جهة ومن جهة اخرى فان هناك تقاطعات بالخطابات الاعلامية المحلية والتي يجب ان يكون للحكومة العراقية دورا في ضبط ايقاعها كون البعض منها تحاول ان تدس السم في برامجها واخبارها لا سيما وان هناك دماء تسيل يوميا من اجل تحرير الاراضي العراقية من دنس الارهاب الاعمى “.

اصحاب القرار

وحث الاستاذ ضياء الوكيل اصحاب القرار السياسي والعسكري والامني ان تكون هناك خطط اعلامية تتناسب مع القضايا المراد طرحها على الشارع العراقي وهذا يحتاج الى مهنية واحترافية من قبل متخصصين لتفعيل هذا الامر ، مؤكدا على اهمية ابراز دور القوات الامنية وانتصارات القطاعات العسكرية بصورة مهنية احترافية لإظهارها للمتلقي بصورة اكثر تفاعلية بعيدا عن الشخصنة والتجاذبات السياسية وتداول السلطة والتسويق الاعلامي

من جهته دعا الاعلامي عباس عبود الى تفعيل دور الاعلام الحكومي والمتمثل بالمكاتب الاعلامية في الوزارات و بناء وتأسيس مراكز للابحاث الاعلامية لوضع سياسية اعلامية مستقبلية مضيفاً اننا اليوم بحاجة الى أعادة بناء الثقة بين الاعلامي والسياسي كون ان الاستقرار السياسي سيقلل كثيرا من الاحتقان الاعلامي

اما الكاتب والاعلامي رياض عبد الكريم فقد اشار الى ضرورة دعم وسائل الاعلام المحلية ولا سيما المطبوعة منها من خلال رفدها بالاعلانات الحكومية او تزويدها بمواد اولية للطباعة باسعار مدعومة لتجنب غلقها بسبب الازمة المالية وبالتالي خسارة ظلع مهم من اضلاع الاعلام العراقي وكذلك عقد اجتماعات دورية لقيادات الاعلام العراقي مع اصحاب القرار السياسي من اجل بناء علاقة قوية بين مصنع القرار وصناع الراي العام

من جهته اشار الاستاذ حمزة مصطفى الى ضرورة التصدي للعمل الاعلامي المضاد من خلال تسويق الاخبار بصورة صحيحة ولا سيما تلك التي تتعلق بمحاربة الارهاب و ابعاد الهيئات المتخصصة بالإعلام عن المحاصصة الحزبية والفئوية بالاضافة الى الانفتاح على الاعلام العربي والاجنبي عبر تبادل الوفود والاستفادة من تجاربهم الاعلامية وكذلك محاولة تغيير نظرتهم حول ما يجري داخل العراق .

فيما اعتبر الدكتور اسامة السعيدي الاعلام كواحد من اهم الركائز في بناء دولة ديمقراطية قوية مشددا على وجوب وضع ستراتيجية للسياسيات الاعلامية لتكون هناك ثوابت لوسائل الاعلام وبالإضافة الى التأكيد على ان تركز وسائل الاعلام المحلية على الهوية الوطنية في بث البرامج والاخبار والمقالات والتقارير الاعلامية .

خطط مدروسة

وطالب الاعلامي والمحلل السياسي مناف الموسوي بوضع خطط مدروسة للقضاء على الفاسدين ممن هم محسوبين على وسائل الاعلام بالاضافة الى ان تكون هناك الية للعمل مع مواقع التواصل الاجتماعي وما يبث فيها من مواد اعلامية قد تضر بالمصلحة العامة والتأكيد على وسائل الاعلام بعدم الخلط بين السياسي والمحلل السياسي في البرامج التي تقدمها للمتلقي فالسياسي يدافع عن قضية يؤمن بها اما المحلل فهو يقوم بعملية تقاطع للمعلومات ويبدأ باستقرائها وتحليلها وتقديمها للمتلقي ومن هنا ادعو ان يكون الاعلام كأحد ستراتيجيات الامن الوطني لدوره في تهيئة اجواء امنة ومستقرة في البلد .

من جانبها تحدثت الكاتبة بشرى الهلالي خلال الجلسة بالقول “ان الاعلام العراقي يحمل تركة ثقيلة بسبب السياسات الخاطئة التي كان يمارسها النظام الدكتاتوري منذ نهاية عقد الستينات من القرن المنصرم الى عام 2003 وهذه التركة اثرت بشكل واضح على الاداء الاعلامي فيما بعد لذلك علينا اليوم تشخيص الاخطاء بشكل علمي ووضع الحلول المناسبة لها كي نتمكن من خلق اعلام مؤثر على الراي العام ومواكب للأحداث بصورة اكثر فعالية .

فيما نبه الدكتور احمد عبد المجيد على ان هناك معوقات كثيرة تعانيها وسائل الاعلام المطبوعة ولا سيما بعد الازمة المالية حيث اثرت بشكل واسع على جميع الصحف المحلية المستقلة والتي بدأت تتراكم عليها الديون بشكل كبير بسبب قلة الاعلانات من الوزارات الحكومية والشركات الخاصة وهذا ما ينذر باختفاء قسري لصوت مهني اعلامي مهم وكذلك سيتسبب ببطالة للكوادر الاعلامية اذا لم تتدخل الحكومة وتضع خطة لإنقاذها ووضع العلاجات اللازمة لها .

وعلى صعيد متصل تساءل الاستاذ كامل امين عن كيفية تطوير الكوادر الاعلامية المحترفة في التأثير على الراي العام ولا سيما وان العراق يمر بسلسة من الاحداث المهمة التي تستوجب ان يأخذ الاعلام دورة بصورة صحيحة وهذه من واجبات ادارة المؤسسات الاعلامية بوصفها المسؤولة عن اختيار كوادرها والتي تقدم موادها الاعلامية للمتلقي .

وناشد الدكتور احمد الميالي وسائل الاعلام المحلية بالاهتمام بعملية اختيارهم للمواضيع التي تطرح عبر وسائلهم وكذلك مواقفهم المتشددة وعدم السماح لمناقشة الراي الاخر والاستماع الى وجهات نظرهم وهذا يجعل جمهورهم من فئة واحدة دون ان يتمكنوا من كسب واقناع متلقين جدد ختام الجلسة كان للأستاذ قاسم محمد والذي تعهد بأن يكون المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء مفتوحاً لجميع الاعلاميين كما انه يرحب بكل جهد وطني يحاول النهوض بالواقع الاعلامي العراقي مشيرا الى ان من المهم جدا ان يتواصل الاعلاميون مع بعضهم بعضا وهذا يحقق تمازجا بالأفكار ومن ثم الحصول على افكار ناضجة ومهنية قابلة للتطبيق مؤكدا ان الاعلام العراقي بحاجة الى جميع الجهود سواء كانت شخصية ام جماعية تسهم في عملية ايجاد منظومة اعلامية ذات معايير مهنية .