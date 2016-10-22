– October 22, 2016

المواطنة في مواجهة الطائفية والإرهاب

جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني – محمود اسماعيل خليل

تشهد الساحة العربية والمجتمع الدولي في النصف عقد الاخير الكثير من التحولات الدرامانيكية والكارثية الى حد بعيد على الساحة العربية خاصة، ظاهرة ما يسمى بالربيع العربي وارهاصاته على كافة الاصعدة، سياسية واجتماعية وانسانية وعسكرية، واصطفافات لمحاور قوى دولية، وفوضى عارمة بالغة الجنون والتطرف، ولعل نقطة البداية في كل هذه الفوضى الممنهجة ترجع الى ما قبل ذلك بكثير، اذ يكمن الخلل في غياب مفهوم المواطنة والديمقراطية في المجتمعات التي انجزت طوعاً او قسراً لعاصفة الفوضى المدمرة هذه، مما مهد وقنى للتطرف والارهاب على مستوى الافراد والجماعات، وجعل من البلاد العربية ملعباً ضخماً لسياسات تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ، لجهة تسهيل نهب ثرواتها واعادة توزيعها على عناوين الاستعمار الحديثة، وسوقنتها كساحات حرب وحقول تجارب تستقطب كل مصانع وتجار السلاح في العالم، في حالة من الغياب الكامل والتهميش المتعمد لكل قوانين الشرعة الدولية حول حقوق الانسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

ان المواطنة كلمة تتسع للعديد من المفاهيم والتعريفات فالمواطنة في اللغة مأخوذة من الوطن، وهو محل الاقامة والحماية، ومن حيث مفهومها السياسي فالمواطنة هي (صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه الى الوطن)، وفي قاموس علم الاجتماع تم تعريف المواطنة: بانها مكانة او علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي (دولة) ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الاول (المواطن) الولاء، ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق انظمة الحكم القائمة. ومن منظور نفسي: فالمواطنة هي الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر الاشباع للحاجات الاساسية وحماية الذات من الاخطار المصيرية (وبذلك فالمواطنة تشير الى العلاقة مع الارض والبلد. والمواطنة بصفتها مصطلحاً معاصراً تعريب للفظة Citizenship التي تعني (علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق متبادلة في تلك الدولة، متضمنة هذه المواطنة مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات.

ان مفهوم المواطنة يعتبر من اهم الركائز في بناء مجتمع الديمقراطية، هذا المصطلح الحاضر في السياق النظري، والغائب عن برامج وسياسات العمل، قد ادخل المنطقة العربية في تأزمات المواطنة وابجدياتها، مما ادى الى خلق اجيال ذات ثقافة جديدة بعيدة كل البعد عن مضامين وعناصر ومكونات هذا المفهوم، الامر الذي اعجز لاحقاً الحكومات بكافة كوادرها عن ان تجابه ردات الفعل والازمات التي يمر بها الشارع، وقد سبق للباحث المعروف (نوربرتو بوبيو) ان قرر نقطة البداية في المواطنة بانها محاولة الناس العاديين فرض النظام على الفوضى في اشارة واضحة لما يحدث في العالم اليوم.

ان مفهوم المواطنة يقدم لنا اطارا قانونياً وثقافياً واجتماعياً للتعايش الايجابي بين مواطنين متنوعين ثقافياً، ويحمي حق الاقليات المختلفة مما يعد تدعيما للتنوع الثقافي في بناء المجتمع من ناحية، ودعما لعلاقة الانتماء المشترك في الوطن الواحد من ناحية اخرى، ومن الجدير بالذكر ان المنظمات الدولية، كالأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة العمل العالمية، لم تعد جميعها توافق على ان مسألة تعامل الدول مع اقلياتها هي قضية محلية، وليس فيها ما يهم المجتمع الدولي، حتى ان البنك الدولي قد اعلن ان حقوق الشعوب الاصلية هي شرط مسبق لاية دولة تسعى للحصول على مساعدات وقروض.

ويتجه العقل القانوني والانساني العالمي اليوم الى انه لا توجد مواطنة حقيقية من دون تعددية حقيقية في ظل دولة الحق والقانون. وان سر ازدهار الديمقراطية يكمن في سر ازدهار المواطنة. ولكن الاشكالية تقع حين لا تستطيع الدولة تغليب الانتماء الوطني في وجود افرادها الاجتماعي والثقافي، بل تساهم في تعزيز التناقض فيما بينهم. عندها ستطرح مشكلة المواطنة والانتماء لان افراد هذه الدولة سيكونون منساقين حكماً او عفواً او اضطراراً للجوء الى روابط العشيرة والطائفة والتبعية وما اليها للدفاع والحصول على حقوقهم. فالمواطنة في ابسط معانيها تنطوي على حق مزدوج في ان يعرفك الاخرون، وايضاً حقك في الكفاح من اجل اعتراف الاخرين بك، ولذلك فان المواطنة تتكون من مجموعة من الحقوق والممارسات للمشاركة الجماعية التي تعبر عن الوعي بالخصائص المشتركة بين الطوائف والاقليات جميعها داخل نفس الدولة، حتى ان تباينت فيما بينها فان هناك مساحات مشتركة بين الجميع.

اما في بلاد العجائب، في دولة الاحتلال الاسرائيلي التي اجلت وضع دستور لها، فقد اقرت في العالم 1992 و 1994 القانون الاساسي الاول، والقانون الاساسي الثاني، اللذان تحدثا عن المواطنة وحقوقها، غير انهما اشتملا بشكل صارخ على تمييز ممنهج ضد المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل، كما منحا الدولة صلاحية التجريد من المواطنة للفلسطينيين كذلك. وبرغم قبول فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة عام 2012 وقبول عضويتها في محكمة الجنايات الدولية، الا ان ردع اسرائيل ومواجهة ارهابها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني لا زالت تسير بطيئة نسبياً قياساً بالوتيرة التي يتطور بها الصراع على الارض حالياً، فحتى الان اسرائيل لا تعترف باتفاقيات جنيف الاربعة عام 1949 ولا بملحقيها لعام 1977 اللذان يتحدثان عن تعريف الاسرى وحقوقهم، وعن حماية ضحايا المنازعات الدولية وحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.

وفي ظل الوضع العربي المأزوم، وحمى الارهاب الممنهج الذي تتخذ منه دولة الاحتلال الاسرائيلي ستاراً لممارسة ارهابها الخاص وجرائمها ضد الشعب الفسلطيني، عمدت الى المزيد من التهويد والتمدد الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية، ومن ثم حاولت تمرير مشروعها في الاستيلاء على المسجد الاقصى سعياً لانجاز هيكلهم المزعوم، فحاولت تقسيم المسجد الاقصى زمانياً ومكانياً، الا انها كالعادة جوبهت بهبة اشبال وشباب القدس وفلسطين شمالها وجنوبها، نفر قليل بحسابات هذا العالم، لم يجمعهم سوى جوع فطري للحرية، وكرامة مثقلة بالخذلان، ولم يملكوا من سلاح عروبة غفت في ركن قصي على قارعة التاريخ سوى حلم وفكرة وارادة لا تنكسر، وفي غياب منظومة العدالة الدولية عما يحدث في فلسطين وفي مدينة القدس استمرا الكيان الاسرائيلي الصاق تهمة الارهاب بالشعب الذي يمارس حقه في الدفاع عن نفسه ومقدراته، فقامت وتقوم امام انظار العالم باعدام الفلسطينيين ميدانياً بدم بارد، اطفالاً ونساءً، شيباً وشباباً، هدمت بيوتهم، وصبت فيها السمنت المسلح، ثم خططت لطردهم وسحب هوياتهم، واعتقلت اكثر من 1500 اسير فلسطيني منذ بداية انتفاضة الشباب للقدس والمسجد الاقصى، عدد كبير منهم من الاطفال اضافة لالاف لازال بعضهم يقبع في سجون الاحتلال منذ ما قبل اوسلو، ان اسرانا قيد اعتقال سادي مجرم، وخلف اسوار متحل غاصب لا يعترف بحقنا لا في الحياة ولا في الوجود، وندرك ان كل ثانية من عمر اسرانا تمضي وهم خلف الاسوار، قد تكون الثانية الفارقة بين الحياة والموت، وقد ان لهذه الجرائم الاسرائيلية ان توقف، وان للفلسطينيين ان تتنفس الحرية في قلوبهم، ونعول فيما نعول على هذه العقول القانونية المتمثلة في الاتحاد العالم للحقوقيين العرب باتجاه دعم الموقف الفلسطيني في المؤسسات الدولية، وفي محكمة الجنايات الدولية، لجهة نيل الحقوق الفلسطينية ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني منذ اكثر من ســــــــــتة عقود، فبرغم كل ما يحاول ان يحتال به الكيان الاســـــرائلي على انظار واسماع العالم من تزييف وقلب للحــقائق، تبقى حقيقتان، الاولى ان المتن هو الاحتلال، والباقي هوامش، والثانية كما يقول جان بول سارتر نحن محكومون بالحرية.