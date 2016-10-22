– October 22, 2016

ستعود نينوى ويعود العراق موحّداً – معاذ عبد الرحيم

المؤشرات والحركات السوقية لقوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والقوات المتجحفلة معها تشير بمزيد من التقدم وانتصارات متوالية على عصابات داعش التي تقهقرت وتراجعت الى الوراء وان هزيمتها باتت وشيكة ولا تنقذها من خسارتها قوى اجنبية سهلت لها دخول ام الربيعين وان ابطال العراق وهم يخوضون حرب تحرير محافظة نينوى من دنس هذه العصابات وحواضنها قد تجاوزوا بسرعة تفدمهم ايام الخطة التي وضعتها لهم قياداتهم لانجاز مهمتهم القتالية فقد حرروا الكثبر من القرى التي تحيط الموصل من جميع المحاور والاتجاهات وهم الان في طريقهم الى دخول المدينة خلال الايام القليلة القادمة ان شاء الله فقد شاهد العالم هؤلاء الابطال من على شاشات التلفزة يسيرون مسرعين وكانهم ذاهبون الى حفلة عرس ستقام في غابات الموصل التي كان يؤمها كثير من العراقيين ايام فصل الصيف وبالاخص ابناء الوسط والجنوب يوم كانت ارض العراق وسماءه صافية من غيوم وسخام الطائفية والعنصرية.

لقد كانت تلك الايام السعيدة اياما حلوة بهيجة ومشرقة نتذكرها والالم يعصر قلوبنا ويملأ نفوسنا حزنا بعدما فقدنا التلذذ بحلاوتها فقد قيض لي ان اترأس اكثر من سفرة لعدد من صحفيي العراق وعوائلهم لنعيش اياما بهية في ربوع غابات ام الربيعين والجميع من رجال ونساء واطفال يحيون حفلاتهم بابتهاج وفرح في جو شاعري بينما برفرف فوقهم علم العراق توحدهم هويتهم العراقية ويحدوهم امل بعراق زاهر . الا قاتل الله الدواعش واسيادهم لقد ضيعوا على العراقيين وعلى مدى سنين طويلة ذلك الفرح الغامر الذي كان يعتمر قلوبهم ومزقوا خيمتهم الوطنية بخناجر طائفيتهم لتملأ شوارع نينوى وبغداد والفلوجة دما عبيطا ويتعاملون هم واسيادهم مع العراقيين ليس كشعب واحد وانما شعوب متباعدة يحلمون بارغامهم على تقسيم وطنهم الى ثلاثة اوطان كردية وعربية سنية وعربية شيعية ان احلامهم السوداء هذه ستتبخر وتنمحي من الوجود على يد الجيش العراقي البطل وعلى يد كل من حمل السلاح من شباب الموصل .وعلينا ان لا ننسى ونحن نعيش حاضرنا المملوء بالاسى والاحزان تاريخنا من اشور وبابل وسومر والدولة الحمدانية والشعراء الذين صدحت اصوات قصائدهم اجواء نينوى كالشاعر ابي تمام الذي قال ( السيف اصدق انباء من الكتب) والمتنمي يوم قال ( لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم ) وابو فراس الحمداني الذي قاتل الرومان دفاعا عن حياض نينوى ولا ننسى جحافل نينوى التي التحقت بجيوش صلاح الدين للمشاركة بتحرير القدس وفلسطين لنحيي تاريخنا ومجدنا من جديد ولا نستكين لاوردغان الذي يريد ان ينتزع الموصل من جسم العراق ليضمها الى امبراطريته العثمانية مثلما انتزع اسلافه من قبل محافظات انطاكية والاسكندرونة من بلاد الشام وضموها قسراالى تركيا بمباركة انكليزية فرنسية.

اذن فلنجعل من تحرير محافظة نينوى قاعدة صلبة لبناء عراق جديد موحدا ارضا وشعبا ويقينا ستظل ارواح شهدائنا ترفرف فوق رؤوسنا وتقول بصوت واحد لقد فدينا شعبنا بانفسنا وبدمائنا فلا تفرطوا بتضحايتنا لقد عبدنا لكم الطريق فسيروا قدما لبناء وطننا من جديد خاليا من الطائفية والعنصرية وعلينا ان نلبي نداءهم قائلين لهم لبيكم ايها الابطال سنلبي نداءكم نداء السماء والروح والمجد والتاريخ وسنجتث الطائفيين وكل من يريد تقسيم العراق من جذورهم ونعيد لحمة العراق التي لا ينفصل عراها وسنقيم اعراسنا وافراحنا كما كنا في غابات وسهول ام الربيعين وان اريج دمائكم الزكية يملأ نفوسنا ونحن على العهد سائرون وراء قواتنا الباسلة صائحين باعلى اصواتنا نحن قادمون يا نينوى ابشري بالنصر ورحم الله شهداء العراق وهم في جنات النعيم خالدون .