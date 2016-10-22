– October 22, 2016

المواطنة والتعرف عليها – ناجح صالح

تعني المواطنة بأبسط تعريف لها الانتماء الى الوطن ، وهذا الانتماء يعطي لكل مواطن حقوقا وواجبات .وأهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطن حق الحياة وحق الحرية وحق التعليم وحق التملك وغيرها من حقوق .. فاذا أهدرت هذه الحقوق فان المواطن قد يتمرد ويثور ، وربما يسكت على مضض وهو يرى أنه قد نالته المظالم ، غير أن ثمن الحقوق في كل الأحوال تقابله واجبات لا بد منها ، أهمها الدفاع عن الوطن حينما يكون عدوان عليه وأن يخلص في عمله ليرتقي به الى الأعالي .يصف ( أرسطو ) المواطن بأنه الجندي في شبابه ، الموظف السياسي الاداري في رجولته ، والكاهن في شيخوخته . ان الفارق بين مواطن صالح ومواطن فاسد فارق كبير ذلك أن الأول يتسم بالصدق والتضحية والشجاعة بينما يفتقد الآخر هذه المواصفات .انه اذا لم تقترن المواطنة بالوطنية فليس ثمة حقوقا للمواطن ، وبمعنى أخر أن من يخون وطنه ولا يحمل الولاء له فان أرض الوطن ترفضه وشعب الوطن يمقته .ذلك أن المواطنة أخذ وعطاء متجاوزة المفهوم التقليدي الذي يحمل الطمع والحسابات المادية ، اذ ليست للمواطنة الحقيقية ثمن كما أن الوطنية ترفض المساومات فهي نابعة من الوجدان والمشاعر الفياضة التي تتغنى بحب الوطن . كما أن المواطنة لا تعني أنك ولدت على أرض الوطن فحسب ، انما هي مسؤولية وأمانة فوق الأعناق والضمائر . كيف تريد أن تكون مواطنا محسوبا على أرض الوطن وأنت تهدر دم أخيك دون وجه حق وتسرق المال العام وولاؤك للأجنبي الطامع في أرضك ؟ ان المواطنة قيمة عليا تفرض علينا أن نقدس الوطن وأن نعمل لرفع شأنه كما هو الحال في الأوطان الأخرى وأن نتجاوز الخلافات التي لا تجدي نفعا ، وأية اساءة للوطن هي بمثابة الغاء للمواطنة . والمواطن الصالح يبتديء بالصدق مع نفسه ويتخذ من العلم النافع شعارا يبني به وطنا ، وأن يمد الجسور مع بني جلدته ليعملوا جميعا تحت راية واحدة وبقلب واحد دون أحقاد ، أما اذا غلبت عليهم الأنانية وحب الذات والأثرة فان الوطن يضيع ولن تبقى للمواطنة قيمتها الحقيقية .لقد أخلدنا الى الكسل زمنا طويلا ، ثم جاءت مرحلة فيها التجاوز على الحريات مع جملة من المظالم لتهدر حقوقنا ويطمس فيها معنى المواطنة ، ثم فتحنا أعيننا مرة أخرى على كابوس تزدريه الأنفس لما فيه من ابادة لحق الحياة لتضيع المواطنة ضياعا يرثى له .غير أننا نتساءل متى يكون للمواطنة وزنها الذي تستحقه ، ومتى تكون للمواطن حقوقه ليؤدي واجباته كما ينبغي ؟