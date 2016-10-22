مواطنة صالحة بعيداً عن التخلف والتزلف والنفاق – شاكر كريم عبد

– October 22, 2016

هناك الكثير من مظاهر التعبير الزائد عن الولاء والانتماء مبالغ فيها، فهذه المبالغة تعكس في الواقع، زيفا وتملقا لهذا الحاكم، او هذا الحزب اوالمسؤول ، وليس مشاعر حقيقية ، وشيوع ذلك يؤكد الفشل والتخلف ،كم سمعنا اشخاص من عامة الناس ومن رجال السياسة والبرلمان ، يمدحون هذا المسؤول وذاك الحاكم ، وما ان تتغيرت هذه المسؤولية، حتى يبدأ القدح ولن يتوقف.يمكن ان نرى المشاعر الحقيقية والولاء النزيه الصادق، في وقتها وسياقها الطبيعي، في أي موقف أو مناسبة ، ويمكن تمييزها عن المشاعر المصلحية ، والساذجة التي تثير الامتعاض. في سبيل اظهار صوره الوطن ،والمواطنة بالطريقة المشرقة، التي نتمناها جميعا، وليس بالطريقة السطحية والمسيئة، التي وصلنا اليها. ومع الاسف يمكن القول ان ظاهره التملق موجوده في مجتمعنا، ونراها بصور متعددة ،وقد تكون جزءا من ثقافه عامة نعيشها اليوم. الولاء يا سادة يا كرام من خلال العمل والانجاز، وليس بيافطات وملصقات واهازيج وشعارات، تافهة وفارغة وليس بخطب رنانة وطنانة، وللأسف الشديد نحن شعب اعتاد على التملق، والنفاق للمسؤولين، رغم فشلهم في ادارة شؤون البلاد والعباد.خاصة بعد ان وصلت اليه مستويات الفهم، لمعنى المواطنة والولاء للوطن، فقد تم حصرها ببعض التصرفات الشكلية، والعبارات التي لا معنى لها لإثبات الولاء، والانكى من ذلك ان بعض التصرفات والاقوال التي تعبر عن الوطنية، تؤذي المشاعر وتخالف الاعراف والدين، وتعمد الى التطاول على فئات اخرى من المواطنين، حتى اصبح بعض الناس يكفر بالولاء للوطن، ويحس بالغربة عن وطنه، لأنه لا يجيد النفاق بطريقة المنافقين، ولأنه لا يجد فرصته في العيش الكريم، ويحظى بالدعم المناسب الذي يلقاه المنافقين والمتزلفين، فاصبح الوطن مرهون لصالحهم، دون باقي الناس ،هؤلاء الذين يهمهم الكسب المادي والمعنوي، ولاتهمهم صورة الوطن، فالمصلحة لهم اولا ..وروى أبو داود عن القواريري عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله : صلى الله عليه واله وسلم { لا تقولوا للمنافق : سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل . }. ليس الشعارات والهتافات هي ما نحتاجها لرفعة وطننا، والوصل به الى مصاف الدول المحترمة والمتقدمة ، فكم من شعارات مزيفة وقلوب حاقدة ووصوليين، اتسموا بهذا النوع من الرياء والنفاق، والضحك على الذقون ، ان ما يحتاجه الوطن هو مسؤول، طبيب ،عالم، صحفي ،مهندس، تاجر، عامل، معلم، يرتقون بأعمالهم واخلاصهم وقولهم لكلمة الحق ، تفانيهم في خدمة بلدهم وامتهم، مما يرفع اسم العراق ، وليس فقط بالكلمات بل بالأفعال .نتمنى ان تختفي هذه المظاهر، التي للأسف تفاقمت في الآونة الاخيرة بشكل ملفت للنظر..