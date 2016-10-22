– October 22, 2016

تدور علينا عيون الذئاب ونحتار من ايها نحتمي

الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد

هكذا اوصلتم بلد العز والشموخ والكرامة والنخوة الى موضع الضعيف الهزيل ايها التبع ويا قطيع القرود في سيرك المحتل ويا ببغاوات يلقنها الغرباء الاعداء جعلتم من كان يرتجف من مجرد ذكر اسم العراق الى ان اصبح يشتم ويهين ويتطاول عليه ومن خلال اشخاص جاء بهم القدر ليكونوا على را ءس السلطة ولكن مهما كان فهو تجاوز على الوطن لانه وطن الجميع وليس لشخص او حزب او طائفة وسوف نقف بوجه الطامع اوردغان ونحذره ان شعب العراق لا ينام على ضيم وان غدر الزمان والذي جعل اسد المنطقة جريحا وترقص الكلاب حوله متشفية به ولكن تبقى الاسود اسود والكلاب كلاب اننا نعرف ان الجهل بالسياسة وتبع القائمين على رأس السلطة وعملها على تمزيق وحدة الشعب وتقسيم البلاد جعل البلاد مثلومة السيادة بل فاقدة لها لتعدد مراكز اصدار القرار وانعدام وجود قوات مسلحة مهنية ووفق بناء وطني سليم والتناحر القومي والطائفي وعدم وجود دولة وقانون وتواجد قوات وميليشيات اجنبيه او تابعة لدول اجنبية كامريكا وايران والدول الاوربيه وقواعد عسكرية في عموم البلاد وانتشار الفساد في عموم مفاصل السلطة وشبه افلاس البلاد ووجود عناصر قيادية من بلدان اخرى يخططون ويوجهون ويقودون الكثير من الميليشيات وحتى بعض اسمائها غير عراقية علنا هذا وسبق ان تم جس النبض ولاكثر من حالة لضعف السلطة كوجود وزير خارجية تركيا في كركوك دون علم الحكومة ووجودكم في جبال قنديل وغيرها ومشاهدتكم لطيران ايراني وبلا طيار او اختراق نصف مليون ايراني الحدود ودخولهم بلا سمة دخول او استخراج وبطريقة الحفر المائل للنفط العراقي او الزئبق الاحمر وشاهدتم كيف الكويت ضمت نصف ميناء ام قصر وحفرت لوحدها خندقاً حدودي اخذت به كل غابات الاثل وسمعتم تصريحات القادة في ايران بان لا يحق للعراقين ان يطالبوا الايرانيين بسمة دخول لان بغداد عاصمة امبراطوريتنا كل هذا واطماعكم العثمانية والاطماع الفارسية كان دافعا للاستهانة او التجاوز على العراق و لغرض التذكير انكم على وهم كبير هذا العراق واسألوا انفسكم اين المغول والتتر اين العثمانين اين الفرس وكسرى اين الانكليز وسترون قولنا اين الامريكان ومن ساعدهم -الاخوة الاعداء- كلمة الى اوردغان تذكر كيف منعكم العراق من بناء سد-اتاتورك- والذي هدفه حجب المياه عن العراق واذكر ايران ان العراق بوحدته جرع كباركم السم والكويت لا تنسوا بساعات ولم تقدروا ان تلبسوا لتهربوا الى السعوية نذكر من وافق على فتح قناة السويس ان سيناء تشهد للمقاتل العراق كما تشهد الجولان ومنع سقوط دمشق وما زالت قائمة مقبرة العراقين في الاردن انه واجب قومي ودليل على نخوة اهل العراق. والان وبعد هذا الاستفزاز والاهانة من تركيا وكل الغرباء الاخرين وجب بناء جيش وطني ووحدة وطنية حقيقية وحمل هوية واحدة فقط–هوية العراق- وطرد ومحاسبة كل من ساهم بضعف واهانة وسرقة وتمزيق العراق ارضا وشعبا لانهم السبب في كل ما حدث من دمار وبلاء