تدور علينا عيون الذئاب – قاسم حمـزة
تدور علينا عيون الذئاب ونحتار من ايها نحتمي
الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد
هكذا اوصلتم بلد العز والشموخ والكرامة والنخوة الى موضع الضعيف الهزيل ايها التبع ويا قطيع القرود في سيرك المحتل ويا ببغاوات يلقنها الغرباء الاعداء جعلتم من كان يرتجف من مجرد ذكر اسم العراق الى ان اصبح يشتم ويهين ويتطاول عليه ومن خلال اشخاص جاء بهم القدر ليكونوا على را ءس السلطة ولكن مهما كان فهو تجاوز على الوطن لانه وطن الجميع وليس لشخص او حزب او طائفة وسوف نقف بوجه الطامع اوردغان ونحذره ان شعب العراق لا ينام على ضيم وان غدر الزمان والذي جعل اسد المنطقة جريحا وترقص الكلاب حوله متشفية به ولكن تبقى الاسود اسود والكلاب كلاب اننا نعرف ان الجهل بالسياسة وتبع القائمين على رأس السلطة وعملها على تمزيق وحدة الشعب وتقسيم البلاد جعل البلاد مثلومة السيادة بل فاقدة لها لتعدد مراكز اصدار القرار وانعدام وجود قوات مسلحة مهنية ووفق بناء وطني سليم والتناحر القومي والطائفي وعدم وجود دولة وقانون وتواجد قوات وميليشيات اجنبيه او تابعة لدول اجنبية كامريكا وايران والدول الاوربيه وقواعد عسكرية في عموم البلاد وانتشار الفساد في عموم مفاصل السلطة وشبه افلاس البلاد ووجود عناصر قيادية من بلدان اخرى يخططون ويوجهون ويقودون الكثير من الميليشيات وحتى بعض اسمائها غير عراقية علنا هذا وسبق ان تم جس النبض ولاكثر من حالة لضعف السلطة كوجود وزير خارجية تركيا في كركوك دون علم الحكومة ووجودكم في جبال قنديل وغيرها ومشاهدتكم لطيران ايراني وبلا طيار او اختراق نصف مليون ايراني الحدود ودخولهم بلا سمة دخول او استخراج وبطريقة الحفر المائل للنفط العراقي او الزئبق الاحمر وشاهدتم كيف الكويت ضمت نصف ميناء ام قصر وحفرت لوحدها خندقاً حدودي اخذت به كل غابات الاثل وسمعتم تصريحات القادة في ايران بان لا يحق للعراقين ان يطالبوا الايرانيين بسمة دخول لان بغداد عاصمة امبراطوريتنا كل هذا واطماعكم العثمانية والاطماع الفارسية كان دافعا للاستهانة او التجاوز على العراق و لغرض التذكير انكم على وهم كبير هذا العراق واسألوا انفسكم اين المغول والتتر اين العثمانين اين الفرس وكسرى اين الانكليز وسترون قولنا اين الامريكان ومن ساعدهم -الاخوة الاعداء- كلمة الى اوردغان تذكر كيف منعكم العراق من بناء سد-اتاتورك- والذي هدفه حجب المياه عن العراق واذكر ايران ان العراق بوحدته جرع كباركم السم والكويت لا تنسوا بساعات ولم تقدروا ان تلبسوا لتهربوا الى السعوية نذكر من وافق على فتح قناة السويس ان سيناء تشهد للمقاتل العراق كما تشهد الجولان ومنع سقوط دمشق وما زالت قائمة مقبرة العراقين في الاردن انه واجب قومي ودليل على نخوة اهل العراق. والان وبعد هذا الاستفزاز والاهانة من تركيا وكل الغرباء الاخرين وجب بناء جيش وطني ووحدة وطنية حقيقية وحمل هوية واحدة فقط–هوية العراق- وطرد ومحاسبة كل من ساهم بضعف واهانة وسرقة وتمزيق العراق ارضا وشعبا لانهم السبب في كل ما حدث من دمار وبلاء