– October 22, 2016

تقديم المساعدة في تحرير الموصل – ثامر مراد

أنا لاأعرف لماذا يصر الرئيس التركي على زج قواته للمشاركة في تحرير الموصل جنباً الى جنب الجيش العراق على الرغم من التصريحات الرسمية من جانب العراق لرفض أي مشاركة يقوم بها الجيش التركي في العراق أثناء تقدم القوات المسلحة العراقية بكافة مسمياتها .

هل أصبحت تركيا شريكاً لنا في أرضنا أم أنها تريد مكافأة لاحقاً بعد تحرير الموصل؟ إدعت تركيا أنها جاءت في البداية الى ألأراضي العراقية بناءأً على طلب من الحكومة العراقية لتقديم مساعدات للعراق من الناحية العسكرية والتقنية وتدريب أفراد من الجيش العراقي ليكونوا مؤهلين لخوض معركة كبيرة مع داعش – لنفرض جدلاً أنها كانت صادقة في إدعائها ولكن على مايبدو أن الحاجة إنتفت لوجود قوات تركية على أراضينا وأن تصريحات المسؤولين العراقيين تنادي بالخروج من ألأرض العراقية وأن الجيش العراقي أصبح قادرا على إدارة شؤونهِ لوحدهِ دون اللجوء الى قوات تركية. تركيا تدعي أنها تحاول الدفاع عن حدودها في حالة حدوث هجمات إرهابية على أراضيها من قبل جهات مختلفة قد تأتي من العراق. حسناً فلتدافع عن حدودها وأرضها ولكن ليس من أراضينا وتوغلها داخل ألأرض العراقية لأنها بهذا العمل تخترق سيادة العراق وكأنها تفرض – خاوات- على العراق وتعتبر العراق بلداً ضعيفاً خالياً من السيادة الحقيقية .

العراق يعرف كل النوايا التي تركض من أجلها تركيا وليس حباً بنا أو خوفاً علينا من عدم القدرة على تحقيق النصر ألأكيد. تصرف العراق بطريقة شجاعة وأثبت لتركيا أننا قادرون على المضي قدماً من أجل تحرير أي شبر من أراضينا في حالة السيطرة عليه من قبل قوات أجنبية تحاول العبث بسيادتنا في كافة الميادين. نقول لتركيا إرفعي يدك عن تربة العراق ولاتجعلينا نتخذ خطوات كثيرة تضر بك وبأقتصادك وفي أشياء أخرى كثيرة معروفه لكم ولنا. تحية للشعب العراقي وجيشه الشجاع الذي أثبت في ألأيام ألأخيرة شجاعة فائقة في الذود عن كل شبر في العراق وهنيئاً للشهداء الذين غذوا ألأرض المقدسة بدمائهم الطاهرة. عاش العراق وعاش الجيش العراقي وجميع القوات المساندة له. نتمنى أن يعود العراق بعد تحرير الموصل عراقاً زاهياً جميلاً موحداً وأن يعم السلام في كل بقعة من بقاع هذا الوطن الكبير. ننتظر النصر النهائي وعندها سيكون ذلك العرس الكبير.