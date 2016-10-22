– October 22, 2016

هويتنا العراقية – حسين علي الحمداني

الهوية الثقافية هي وليدة مشروع يتكامل عبر سنوات عديدة،وهي لا تأتي بالصدفة كما يتصور البعض.وفي العراق هنالك من يطرح أسئلة الهوية العراقية الجديدة أو بشكل أدق ما هي هويتنا؟

والهوية في تعريفها البسيط مجموعة الممارسات والقيم التي تشكل مصدرا للوعي بما يسمح للإنسان التعبير عن ذاته من خلالها.

وهذا التعريف البسيط جدا يقودنا لأن نسأل ما هي الممارسات والقيم العراقية التي من خلالها تتكون هويتنا الفكرية؟

وللإجابة على هذا السؤال وغيره من ألأسئلة علينا أن نقول إن الهوية العراقية ببعدها الثقافي غير قابلة لأن توضع في إطار وقالب معين بحكم التنوع الفكري والديني وحتى الجغرافي سواء في التضاريس أو الأحوال الجوية المختلفة بين جنوب العراق ووسطه وشماله في بلد قدر له أن تتجمع فيه قوميات عديدة وديانات هي الأخرى عديدة مضافا لذلك إنه يحاذي جغرافيا حضارات قديمة جدا تأثر بها وتأثرت به،وهذا ما يعني إن العراق أرض حضارات ممتدة من شماله إلى جنوبه وهو الأمر الذي يجعل التنوع موجودا في كل مفاصل الثقافة العراقية وحتى الرأي العام العراقي ومواقفه التي لا تتفق بدرجة كبيرة على رأي موحد إزاء قضية معينة، بل نجد هنالك أكثر من رأي في الموضوع.

وهذا ألأمر يقودنا لأن نستنتج إن التنوع الفكري في العراق والخاضع لعوامل تكوين الهوية الثقافية بشكلها الموجود حاليا،إن هذا التنوع والذي ربما يتصور البعض إنه وليد لحظة ما بعد زوال النظام الشمولي،بل هو أصيل متجذر في الثقافة العراقية التي كما قلنا فيها بيئات جغرافية متعددة بين السهل والجبل والهور والخليج،بين الصحراء وضفاف الأنهر،كل هذه العوامل تصنع هوية فيها اختلاف عن الأخرى،ناهيك عن العوامل الدينية التي لها ألأثر الكبير في هذا الميدان المهم والحيوي بحكم إن الشعب العراقي كأي شعب شرقي يميل للروحيات بشكل كبير جدا.

من هنا نجد إن تحديد هوية واحدة للثقافة العراقية يعني إنك تجردها من تنوعها الإيجابي من جهة،ومن جهة ثانية تلغي ما بني من حضارات عبر آلاف السنين وأيضا تتجاوز ما موجود من تنوع جغرافي في التضاريس العراقية ، خاصة وإن هذه التضاريس الجغرافية تركت بصمتها الواضحة جدا على الثقافة العراقية التي استمدت من هذه الجغرافية مادة كبيرة بُنيت عليها ملامح وشكل هوية غير قابلة للزوال بحكم إن الجغرافية غير قابلة للزوال.