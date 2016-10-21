مظاهرات حسن باجة
اضحك للدنيا
لؤي زهرة
لقد اثبتت حركات التحرر والحركات الطلابية بأن طوال القامه اهل لتحمل المسؤولية في قيادة الشعوب وهذه الحركات ، فلا يصلح من كان نص ونص او ما دون ذلك لقيادة اي تظاهرة طلابية .
كنتُ في الصق الأول ابتدائي حين خرجت في اول مظاهرة طلابية يقودها اطولنا المدعو « حسن باجة « وكانت المظاهرة يوم الخميس ثم اصبحت عادة تتجدد كل خميس او أي يوم يسبق العطلة وفي كل مرة يقودنا « حسن باجه « منشداً « باجر عطلة باجر عطلة تي ري را « ونحنُ نهتف خلفه ونطبل على كتبنا « باجرعطلة باجر عطلة تي ري را « ثم يتدخل طويل اخر ليقول :- نلعب دعبل نلعب دعبل تي ري را … وطويل اخر يقول :- نلعب طوبه نلعب طوبة تي ري را ، و نحن نردد خلفه ابتهاجا بقدوم يوم الجمعه ، في احد اﻷيام دخل مدير مدرستنا وهو يحمل معه العصا التي يحملها في المناسبات الثورية قائلا :- وصلنا كتاب من مديرية التربية يمنع اي مظاهرة لا سيما مظاهرات يوم الخميس التي يقودها حسن باجه … لم نر بدا من الاستجابة للاوامر اﻷدارية وكنا في بعض اﻷحيان نقوم بهذه الفعالية بعيدا عن المدرسة قريبا من بيوتنا. طبعا السلوك الجمعي غير محسوب دائما إذ يتصرف الفرد وفق ما يملي عليه اﻷخرين فهو واقع تحت تأثير الجماعة وهذا ما يؤكده علم الاجتماع . لقد استغلت الدولة انذاك تلك الطاقة الشبابية التي في داخلنا وادركت بأننا نحب الهتاف والتطبيل فقامت بتحويل مظاهرات « حسن باجة « الى مظاهرات سياسية برعاية الدولة يقودنا مدير المدرسة والرفيق الحزبي الذ لعب دور « حسن باجة « ولأننا ورثنا نظرية المؤامرة و في جعبتنا تهم جاهزة للاخرين كانت تهمة الخيانة والعمالة هي اسرع تهمة يمكن ان نلصقها بأي عدو لنا . خرجنا مظاهرة ذات يوم نتهم فيها ملك خالد بالعمالة و هتفنا ضده « ملك خالد يا جبان يا عميل الامريكان « بعد فترة تحول نفس الهتاف الى ملك حسين وبعده حافظ اسد مع ان حافظ اسد معروفا عنه انه موالياً لروسيا لا لامريكا ولم يسلم حتى الرئيس السوداني جعفر النميري من هذا الهتاف فقد هتفنا ذات يوم « يا نميري يا جبان يا عميل الامريكان « كان لأنور السادات حصة الاسد في تلك المظاهرات ففي كل يوم تقريباً نهتف « يا سادات يا جبان يا عميل الامريكان « كل ذلك قبل الحرب العراقية الايرانية وفي الحرب كان القذافي والاسد حصة متساوية من ذلك الهتاف . مرت سنوات و ذات يوم وعندما كنا في الصف السادس من مرحلة اﻷعدادية خرجنا مظاهرة عشوائية شبيهة بمظاهرات « حسن باجة « وكان يقودنا هذه المرة أطولنا « عباس الطويل « – وكان اسماً على مسمى – بمناسبة أنطلاق القمر عريسات وكانت هوستنا ، عدنه قمر عربسات … عدنه قمر عربسات ، وفي طرفة عين وقفت سيارات النجدة تحذرنا من التظاهر حتى وأن كان الهدف منها قوميا بحتا مثل اﻷبتهاج بأنطلاق اول قمر صناعي عربي . ما اريد قوله أننا لا زلنا نلصق تهمة الخيانة والعمالة لأي عدو لنا حتى انني اتذكر ذات يوم خرجنا بعد التغيير بمظاهرة ضد السياسة الامريكية اتجاه العراق ووجدتُ نفسي اهتف مع الاخرين « بوش بوش يا جبان يا عميل الامريكان « ولا استبعد ان تخرج مظاهرة اخرى تهتف « اوباما يا جبان يا عميل الامريكان «