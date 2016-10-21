عنزتان .. ضيفتا شرف في حفل استقبال

– October 21, 2016

براج‭- (‬رويترز‭) – ‬تجول‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬الماعز‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬قصر‭ ‬لوسيرنا‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬براج‭ ‬ليصبحا‭ ‬أول‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬جديدة‭ ‬لافتتاح‭ ‬أماكن‭ ‬عامة‭ ‬مرتفعة‭ ‬عن‭ ‬الشوارع‭ ‬المزدحمة‭ ‬بالعاصمة‭ ‬التشيكية‭. ‬كان‭ ‬الحيوانان‭ ‬ضيفا‭ ‬الشرف‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬شرفة‭ ‬على‭ ‬القصر‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬براج‭ ‬الذي‭ ‬تضم‭ ‬أدواره‭ ‬السفلى‭ ‬أقدم‭ ‬دار‭ ‬للسينما‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬التشيك‭ ‬ومسرحا‭ ‬وقاعة‭ ‬للموسيقى‭ ‬ومطاعم‭ ‬ورواقا‭ ‬مزخرفا‭ ‬للتسوق‭. ‬وقال‭ ‬أوندري‭ ‬كوبزا‭ ‬مدير‭ ‬المشروع‭ ‬‮«‬أحضرت‭ ‬العنزتين‭… ‬لإضفاء‭ ‬جو‭ ‬المزارع‭ ‬هنا‭ ‬لتوصيل‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬الأسطح‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬خضراء‭.‬‮»‬وأضاف‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬هنا‭ ‬حديقة‭ ‬للمنطقة‭ ‬تتيح‭ ‬للناس‭ ‬زراعة‭ ‬البندورة‭ (‬الطماطم‭) ‬مثلا‭.‬‮»‬‭ ‬واستأجر‭ ‬كوبزا‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القصر‭ ‬الذي‭ ‬أكمل‭ ‬جد‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬فاتسلاف‭ ‬هافل‭ ‬بناءه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1921‭.‬