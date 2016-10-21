عنزتان .. ضيفتا شرف في حفل استقبال
براج- (رويترز) – تجول اثنان من الماعز على سطح قصر لوسيرنا الشهير في براج ليصبحا أول المستفيدين من حملة جديدة لافتتاح أماكن عامة مرتفعة عن الشوارع المزدحمة بالعاصمة التشيكية. كان الحيوانان ضيفا الشرف في افتتاح شرفة على القصر الواقع في وسط براج الذي تضم أدواره السفلى أقدم دار للسينما في جمهورية التشيك ومسرحا وقاعة للموسيقى ومطاعم ورواقا مزخرفا للتسوق. وقال أوندري كوبزا مدير المشروع «أحضرت العنزتين… لإضفاء جو المزارع هنا لتوصيل فكرة أن الأسطح ينبغي أن تكون خضراء.»وأضاف قائلا «هدفنا هو أن يكون لدينا هنا حديقة للمنطقة تتيح للناس زراعة البندورة (الطماطم) مثلا.» واستأجر كوبزا ألف متر على سطح القصر الذي أكمل جد الرئيس الراحل فاتسلاف هافل بناءه في عام 1921.