أحمد الفيشاوي وشيرين رضا ينالان جائزة أفضل ممثل وممثلة

– October 21, 2016

القاهرة‭-(‬رويترز‭) – ‬فاز‭ ‬الممثل‭ ‬أحمد‭ ‬الفيشاوي‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬القومي‭ ‬للسينما‭ ‬المصرية‭ ‬الذي‭ ‬أسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬دورته‭ ‬العشرين‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭. ‬وفاز‭ ‬الفيشاوي‭ ‬بالجائزة‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ (‬خارج‭ ‬الخدمة‭) ‬كما‭ ‬فازت‭ ‬شيرين‭ ‬رضا‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬بالمهرجان‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬نفسه‭. ‬وقالت‭ ‬الكاتبة‭ ‬إقبال‭ ‬بركة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬الختام‭ ‬‮«‬على‭ ‬مدى‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬11‭ ‬صباحا‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬أو‭ ‬7‭ ‬مساء‭ ‬شاهدت‭ ‬اللجنة‭ ‬19‭ ‬فيلما‭ ‬روائيا‭ ‬طويلا‭ ‬تمت‭ ‬مناقشتها‭ ‬جميعا‭ ‬بشكل‭ ‬ديمقراطي‭ ‬متحضر‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬يتسم‭ ‬بالتفاهم‭ ‬والعمق‭ ‬واحترام‭ ‬الرأي‭ ‬الآخر‭.‬‮»‬‭ ‬وأضافت‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تصفية‭ ‬الأفلام‭ ‬المتسابقة‭ ‬إلى‭ ‬ثمانية‭ ‬أفلام‭ ‬رأت‭ ‬اللجنة‭ ‬جدارتها‭ ‬في‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬المهرجان‭ ‬ورأت‭ ‬أنها‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الفنية‭ ‬المتباينة‭ ‬لصناعها‭. ‬وتوصلت‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬تعتقد‭ ‬اللجنة‭ ‬أنها‭ ‬تمت‭ ‬بأكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬النزاهة‭ ‬والموضوعية‭.‬‮»‬‭ ‬

شملت‭ ‬مسابقة‭ ‬الأفلام‭ ‬الروائية‭ ‬الطويلة‭ ‬19‭ ‬فيلما‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬45‭ ‬فيلما‭ ‬أنتجت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬

وفازت‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬مساعدة‭ ‬ناهد‭ ‬السباعي‭ ‬عن‭ ‬فيلمي‭ (‬حرام‭ ‬الجسد‭) ‬و‭(‬سكر‭ ‬مر‭) ‬في‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬محمد‭ ‬فراج‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬مساعد‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ (‬قط‭ ‬وفار‭). ‬وفاز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬إخراج‭ ‬هاني‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ (‬سكر‭ ‬مر‭) ‬فيما‭ ‬ذهبت‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬سيناريو‭ ‬للكاتب‭ ‬وحيد‭ ‬حامد‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ (‬قط‭ ‬وفار‭). ‬

وفي‭ ‬جوائز‭ ‬الإنتاج‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬فيلم‭ (‬سكر‭ ‬مر‭) ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ ‬مينز‭ ‬بيكتشرز‭ ‬وفاز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الثانية‭ ‬فيلم‭ (‬باب‭ ‬الوداع‭) ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ ‬خيال‭ ‬للإنتاج‭ ‬الفني‭ ‬وفاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬فيلم‭ (‬خارج‭ ‬الخدمة‭) ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ ‬تي‭ ‬برودكشنز‭. ‬بدأ‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬المهرجان‭ ‬باللوحة‭ ‬الاستعراضية‭ (‬الفيلم‭.. ‬اتنين‭) ‬فكرة‭ ‬وسيناريو‭ ‬وإخراج‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬إبراهيم‭ ‬والتي‭ ‬تناولت‭ ‬أشهر‭ ‬الثنائيات‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬السينما‭ ‬المصرية‭ ‬مثل‭ ‬فؤاد‭ ‬المهندس‭ ‬مع‭ ‬شويكار‭ ‬وشادية‭ ‬مع‭ ‬عبد‭ ‬الحليم‭ ‬وعمر‭ ‬الشريف‭ ‬مع‭ ‬فاتن‭ ‬حمامة‭. ‬وقال‭ ‬المخرج‭ ‬سمير‭ ‬سيف‭ ‬رئيس‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬الختام‭ ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أعبر‭ ‬عن‭ ‬فخري‭ ‬واعتزازي‭ ‬بهذه‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬نجحت‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سعت‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقه‭.‬‮»‬‭ ‬‮«‬فقرات‭ ‬استعراضية‭ ‬مميزة‭ ‬احتفت‭ ‬بلحظات‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬من‭ ‬العصر‭ ‬الذهبي‭ ‬للسينما‭ ‬المصرية‭.. ‬المعرض‭ ‬المتقن‭ ‬لمئوية‭ ‬ميلاد‭ ‬المخرج‭ ‬الراحل‭ ‬حلمي‭ ‬حليم‭.. ‬تكريم‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬سينمائيينا‭ ‬وإصدار‭ ‬كتب‭ ‬توثق‭ ‬إسهاماتهم‭.. ‬ندوات‭ ‬يومية‭ ‬شديدة‭ ‬الحيوية‭ ‬تناقش‭ ‬الأفلام‭ ‬القصيرة‭ ‬والتسجيلية‭ ‬للمخرجين‭ ‬الشبان‭ ‬مع‭ ‬جمهورهم‭ ‬المتحمس‭.‬‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬الأفلام‭ ‬القصيرة‭ ‬فاز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬فيلم‭ (‬حار‭ ‬جاف‭ ‬صيفا‭) ‬إخراج‭ ‬شريف‭ ‬البنداري‭. ‬ومنحت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬جائزتها‭ ‬الخاصة‭ ‬لفيلم‭ (‬زيت‭) ‬إخراج‭ ‬فادي‭ ‬جمال‭ ‬عطا‭ ‬الله‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬فيلم‭ (‬صورة‭ ‬سيلفي‭) ‬إخراج‭ ‬محب‭ ‬وديع‭ ‬بجائزة‭ ‬العمل‭ ‬الأول‭. ‬وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬أفلام‭ ‬التحريك‭ ‬فاز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬فيلم‭ (‬مشبك‭ ‬شعر‭) ‬إخراج‭ ‬عطية‭ ‬عادل‭ ‬خيري‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬بجائزة‭ ‬العمل‭ ‬الأول‭ ‬فيلم‭ (‬صولو‭) ‬للمخرجة‭ ‬نيرة‭ ‬الصروي‭. ‬أقيمت‭ ‬دورة‭ ‬المهرجان‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬السينما‭ ‬مفتاح‭ ‬الحلم‭) ‬وأهديت‭ ‬لروح‭ ‬المخرج‭ ‬الراحل‭ ‬محمد‭ ‬خان‭ .‬