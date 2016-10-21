أحمد الفيشاوي وشيرين رضا ينالان جائزة أفضل ممثل وممثلة
القاهرة-(رويترز) – فاز الممثل أحمد الفيشاوي بجائزة أفضل ممثل في المهرجان القومي للسينما المصرية الذي أسدل الستار على دورته العشرين مساء الخميس في القاهرة. وفاز الفيشاوي بالجائزة عن دوره في فيلم (خارج الخدمة) كما فازت شيرين رضا بجائزة أفضل ممثلة بالمهرجان عن دورها في الفيلم نفسه. وقالت الكاتبة إقبال بركة رئيس لجنة التحكيم في كلمة الختام «على مدى سبعة أيام من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 6 أو 7 مساء شاهدت اللجنة 19 فيلما روائيا طويلا تمت مناقشتها جميعا بشكل ديمقراطي متحضر في جو يتسم بالتفاهم والعمق واحترام الرأي الآخر.» وأضافت «تم تصفية الأفلام المتسابقة إلى ثمانية أفلام رأت اللجنة جدارتها في التنافس على جوائز المهرجان ورأت أنها تعبر عن الاتجاهات الفنية المتباينة لصناعها. وتوصلت إلى نتائج تعتقد اللجنة أنها تمت بأكبر قدر من النزاهة والموضوعية.»
شملت مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 19 فيلما من أصل 45 فيلما أنتجت في عام 2015.
وفازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة ناهد السباعي عن فيلمي (حرام الجسد) و(سكر مر) في حين فاز محمد فراج بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (قط وفار). وفاز بجائزة أفضل إخراج هاني خليفة عن فيلم (سكر مر) فيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو للكاتب وحيد حامد عن فيلم (قط وفار).
وفي جوائز الإنتاج فاز بالمركز الأول فيلم (سكر مر) من إنتاج شركة مينز بيكتشرز وفاز بالجائزة الثانية فيلم (باب الوداع) من إنتاج شركة خيال للإنتاج الفني وفاز بالمركز الثالث فيلم (خارج الخدمة) من إنتاج شركة تي برودكشنز. بدأ حفل ختام المهرجان باللوحة الاستعراضية (الفيلم.. اتنين) فكرة وسيناريو وإخراج محمد مرسي إبراهيم والتي تناولت أشهر الثنائيات على شاشة السينما المصرية مثل فؤاد المهندس مع شويكار وشادية مع عبد الحليم وعمر الشريف مع فاتن حمامة. وقال المخرج سمير سيف رئيس المهرجان في كلمة الختام «أود أن أعبر عن فخري واعتزازي بهذه الدورة التي نجحت تماما في كل ما سعت إلى تحقيقه.» «فقرات استعراضية مميزة احتفت بلحظات لا تنسى من العصر الذهبي للسينما المصرية.. المعرض المتقن لمئوية ميلاد المخرج الراحل حلمي حليم.. تكريم كوكبة من أهم سينمائيينا وإصدار كتب توثق إسهاماتهم.. ندوات يومية شديدة الحيوية تناقش الأفلام القصيرة والتسجيلية للمخرجين الشبان مع جمهورهم المتحمس.» وفي مسابقة الأفلام القصيرة فاز بالجائزة الأولى فيلم (حار جاف صيفا) إخراج شريف البنداري. ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (زيت) إخراج فادي جمال عطا الله فيما فاز فيلم (صورة سيلفي) إخراج محب وديع بجائزة العمل الأول. وفي مسابقة أفلام التحريك فاز بالجائزة الأولى فيلم (مشبك شعر) إخراج عطية عادل خيري فيما فاز بجائزة العمل الأول فيلم (صولو) للمخرجة نيرة الصروي. أقيمت دورة المهرجان هذا العام في الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر تشرين الأول تحت شعار (السينما مفتاح الحلم) وأهديت لروح المخرج الراحل محمد خان .