مصير غامض لمركبة فضاء أوروبية في مهمة للمريخ

– October 21, 2016

العثور‭ ‬على‭ ‬500‭ ‬فتحة‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬تتسبب‭ ‬بالاحتباس‭ ‬الحراري

كوبنهاجن‭ – ‬لندن‭ – (‬رويترز‭) : ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭ ‬إن‭ ‬مركبة‭ ‬فضاء‭ ‬أوروبية‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬إلى‭ ‬المريخ‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬لم‭ ‬تبعث‭ ‬أي‭ ‬إشارات‭ ‬إلى‭ ‬المركبة‭ ‬الأم‭ ‬مما‭ ‬ترك‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬حيرة‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬هبطت‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭ ‬بسلام‭ ‬أم‭ ‬اصطدمت‭ ‬بالسطح‭ ‬وتحطمت‭. ‬وقال‭ ‬أندريا‭ ‬أكوماتسو‭ ‬مدير‭ ‬عمليات‭ ‬المركبات‭ ‬الفضائية‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭ ‬للصحفيين‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬‭ ‬للأسف‭ ‬لسنا‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بتحديد‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬هبطت‭ ‬به‭ ‬المركبة‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬لكننا‭ ‬سنعرف‭ ‬وسنحدد‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬المركبة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سليمة‭ ‬أم‭ ‬لا‭. ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬ذلك‭ ‬الآن‭ ‬لأنه‭ ‬ليست‭ ‬لدينا‭ ‬أي‭ ‬بيانات‭. ‬مازلنا‭ ‬نحلل‭ ‬بيانات‭ ‬الهبوط‭. ‬ظاهريا‭ ‬ليست‭ ‬لدينا‭ ‬أيبيانات‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬‮»‬والمركبة‭ ‬اسطوانية‭ ‬الشكل‭ ‬وتزن‭ ‬577‭ ‬كيلوجراما‭ ‬وتجري‭ ‬تجارب‭ ‬على‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬تخص‭ ‬مسبارا‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬2020‭. ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬ثاني‭ ‬محاولة‭ ‬أوروبية‭ ‬لإنزال‭ ‬مركبة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭. ‬وانفصلت‭ ‬المركبة‭ ‬بيجل‭ ‬2‭ ‬البريطانية‭ ‬عن‭ ‬مركبة‭ ‬الفضاء‭ ‬مارس‭ ‬إكسبرس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬لكن‭ ‬الاتصال‭ ‬انقطع‭ ‬عنها‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ألواحهاالشمسية‭ ‬عند‭ ‬الهبوط‭. ‬ونجح‭ ‬الجزء‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬المركبة‭ ‬شياباريلي‭ ‬وهو‭ ‬إيصال‭ ‬السفينة‭ ‬الأم‭ ‬للمركبة‭ ‬إلى‭ ‬مدار‭ ‬حول‭ ‬المريخ‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مؤشرات‭ ‬للحياة‭. -‬وشياباريلي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬إكسومارس‭ ‬الأوروبي‭ ‬الروسي‭. ‬وقال‭ ‬العلماء‭ ‬إنهم‭ ‬تلقوا‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬شياباريلي‭ ‬تفيد‭ ‬بدخولها‭ ‬إلى‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬للمريخ‭ ‬ونشر‭ ‬الدرع‭ ‬الذي‭ ‬يقيها‭ ‬من‭ ‬الحرارة‭ ‬والمظلة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬واللتين‭ ‬تم‭ ‬تصميمهما‭ ‬لإبطاء‭ ‬سرعة‭ ‬المركبة‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬21‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬في‭ ‬الساعة‭. ‬وأضافوا‭ ‬أنه‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفع‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬إبطاء‭ ‬سرعة‭ ‬المركبة‭ ‬انطلقت‭ ‬لبضع‭ ‬ثوان‭ ‬فقط‭ ‬أي‭ ‬لفترة‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭. ‬وتوقف‭ ‬البث‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬ثانية‭ ‬قبل‭ ‬الهبوط‭ ‬المزمع‭ ‬على‭ ‬المريخ‭ ‬فيما‭ ‬عثر‭ ‬العلماء‭ ‬على‭ ‬500‭ ‬فتحة‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬البحر‭ ‬تنفث‭ ‬الميثان‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬المحيط‭ ‬الهادي‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬المثلين‭ ‬تقريبا‭ ‬عدد‭ ‬الثقوب‭ ‬التي‭ ‬يتسرب‭ ‬منها‭ ‬الغاز‭ ‬المسبب‭ ‬لظاهرة‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ويتسرب‭ ‬الميثان‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬من‭ ‬قاع‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬اليابسة‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬للغلاف‭ ‬الجوي‭. ‬ويحاول‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬المعمورة‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬المحيطات‭ ‬يسبب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬تسرب‭ ‬الميثان‭. ‬وقال‭ ‬روبرت‭ ‬بولارد‭ ‬الذي‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬حطام‭ ‬السفينة‭ ‬تيتانيك‭ ‬واكتشف‭ ‬حاليا‭ ‬500‭ ‬فتحة‭ ‬جديدة‭ ‬تسرب‭ ‬الميثان‭ ‬من‭ ‬قاع‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬السواحل‭ ‬قبالة‭ ‬واشنطن‭ ‬وأوريجون‭ ‬وكاليفورنيا‭ ‬نقطة‭ ‬هائلة‭ ‬لتسريب‭ ‬الميثان‭.‬‮»‬‭ ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬الاكتشاف‭ ‬يضاعف‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬1000‭ ‬عدد‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الثقوب‭ ‬التي‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬المعروف‭ ‬الآن‭ ‬أنها‭ ‬موجودة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحواف‭ ‬القارية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬‮»‬وذكرت‭ ‬نيكول‭ ‬رينو‭ ‬مديرة‭ ‬العمليات‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬أوشن‭ ‬إكسبلوريشن‭ ‬ترست‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬بولارد‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬بعد‭ ‬متى‭ ‬بدأ‭ ‬نشاط‭ ‬هذه‭ ‬الفتحات‭ ‬وما‭ ‬الذي‭ ‬سبب‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬والكمية‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬من‭ ‬الميثان‭ ‬إلى‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭.‬