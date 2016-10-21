مصير غامض لمركبة فضاء أوروبية في مهمة للمريخ
العثور على 500 فتحة في المحيط تتسبب بالاحتباس الحراري
كوبنهاجن – لندن – (رويترز) : قالت وكالة الفضاء الأوروبية إن مركبة فضاء أوروبية كانت في مهمة إلى المريخ الأربعاء الماضي لم تبعث أي إشارات إلى المركبة الأم مما ترك العلماء في حيرة بشأن ما إذا كانت قد هبطت على سطح الكوكب الأحمر بسلام أم اصطدمت بالسطح وتحطمت. وقال أندريا أكوماتسو مدير عمليات المركبات الفضائية في وكالة الفضاء الأوروبية للصحفيين الخميس « للأسف لسنا في موقف يسمح لنا بتحديد الوضع الذي هبطت به المركبة على السطح لكننا سنعرف وسنحدد إن كانت المركبة في حالة سليمة أم لا. لا نستطيع أن نقول ذلك الآن لأنه ليست لدينا أي بيانات. مازلنا نحلل بيانات الهبوط. ظاهريا ليست لدينا أيبيانات على الإطلاق.»والمركبة اسطوانية الشكل وتزن 577 كيلوجراما وتجري تجارب على تكنولوجيا تخص مسبارا من المقرر أن يصل إلى الكوكب الأحمر في 2020. وهذه هي ثاني محاولة أوروبية لإنزال مركبة على سطح المريخ. وانفصلت المركبة بيجل 2 البريطانية عن مركبة الفضاء مارس إكسبرس في عام 2003 لكن الاتصال انقطع عنها إلى الآن بعد أن فشلت في نشر ألواحهاالشمسية عند الهبوط. ونجح الجزء الأساسي في مهمة المركبة شياباريلي وهو إيصال السفينة الأم للمركبة إلى مدار حول المريخ للبحث عن أي مؤشرات للحياة. -وشياباريلي جزء من برنامج إكسومارس الأوروبي الروسي. وقال العلماء إنهم تلقوا بيانات من شياباريلي تفيد بدخولها إلى الغلاف الجوي للمريخ ونشر الدرع الذي يقيها من الحرارة والمظلة الخاصة بها واللتين تم تصميمهما لإبطاء سرعة المركبة التي تبلغ 21 ألف كيلومتر في الساعة. وأضافوا أنه يبدو أن أنظمة الدفع التي تستخدم أيضا في إبطاء سرعة المركبة انطلقت لبضع ثوان فقط أي لفترة أقل بكثير من المتوقع. وتوقف البث نحو 50 ثانية قبل الهبوط المزمع على المريخ فيما عثر العلماء على 500 فتحة في قاع البحر تنفث الميثان في مياه المحيط الهادي قبالة سواحل الولايات المتحدة ليصل إلى المثلين تقريبا عدد الثقوب التي يتسرب منها الغاز المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة. ويتسرب الميثان بشكل طبيعي من قاع البحر في الكثير من الأماكن حول العالم ويمكن أن يسبب ارتفاع درجة حرارة اليابسة إذا ما وصل للغلاف الجوي. ويحاول العلماء في أرجاء المعمورة معرفة ما إذا كان ارتفاع درجة حرارة المحيطات يسبب المزيد من تسرب الميثان. وقال روبرت بولارد الذي عثر على حطام السفينة تيتانيك واكتشف حاليا 500 فتحة جديدة تسرب الميثان من قاع البحر في بيان «يبدو أن السواحل قبالة واشنطن وأوريجون وكاليفورنيا نقطة هائلة لتسريب الميثان.»
وأضاف البيان «الاكتشاف يضاعف إلى نحو 1000 عدد مثل هذه الثقوب التي أصبح من المعروف الآن أنها موجودة على طول الحواف القارية للولايات المتحدة الأمريكية.»وذكرت نيكول رينو مديرة العمليات العلمية في مؤسسة أوشن إكسبلوريشن ترست التي أسسها بولارد أنه لم يعرف بعد متى بدأ نشاط هذه الفتحات وما الذي سبب هذا النشاط والكمية التي وصلت من الميثان إلى الغلاف الجوي.