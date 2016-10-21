اللبنانية صالح نجمة مهرجان القاهرة الدولي للجاز

– October 21, 2016

القاهرة‭ – (‬رويترز‭) – ‬حظي‭ ‬جمهور‭ ‬مهرجان‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭ ‬للجاز‭ ‬بليلة‭ ‬فنية‭ ‬اغتنمت‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬حداثته‭ ‬وتطوره‭ ‬ومن‭ ‬الشرق‭ ‬إيقاعاته‭ ‬ورومانسيته‭ ‬كانت‭ ‬نجمتها‭ ‬الأولى‭ ‬اللبنانية‭ ‬تانيا‭ ‬صالح‭. ‬بدأت‭ ‬تانيا‭ ‬صالح‭ ‬الحفل‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬بأغنية‭ (‬هي‭ ‬لا‭ ‬تحبك‭ ‬أنت‭) ‬للشاعر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الراحل‭ ‬محمود‭ ‬درويش‭ ‬لتتبعها‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بأغان‭ ‬عديدة‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ (‬يا‭ ‬سلوى‭ ‬ليش‭ ‬عم‭ ‬تبكي‭) ‬و‭(‬راح‭ ‬الحب‭) ‬و‭(‬أي‭ ‬شيء‭) ‬وسط‭ ‬تفاعل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الحاضرين‭ ‬الذين‭ ‬رددوا‭ ‬معها‭ ‬كلمات‭ ‬معظم‭ ‬أغانيها‭. ‬وانضم‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ -‬في‭ ‬الحرم‭ ‬اليوناني‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأمريكية‭- ‬المغني‭ ‬وعازف‭ ‬العود‭ ‬ومؤسس‭ ‬فرقة‭ (‬إسكندريلا‭) ‬حازم‭ ‬شاهين‭ ‬الذي‭ ‬قدمت‭ ‬تانيا‭ ‬صالح‭ ‬معه‭ ‬أغنيتي‭ (‬مصر‭ ‬جميلة‭) ‬للشاعر‭ ‬الراحل‭ ‬فؤاد‭ ‬حداد‭ ‬و‭(‬عيني‭ ‬في‭ ‬عينك‭) ‬للشاعر‭ ‬أحمد‭ ‬حداد‭. ‬وسبق‭ ‬حفل‭ ‬المغنية‭ ‬اللبنانية‭ ‬حفل‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬المكتبة‭ ‬للثلاثي‭ ‬روم‭-‬شايرر‭-‬إبيرل‭ ‬من‭ ‬النمسا‭ ‬وسويسرا‭ ‬بينما‭ ‬قدم‭ ‬أولى‭ ‬حفلات‭ ‬المهرجان‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬علاء‭ ‬غواص‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬ليكويد‭. ‬وتستمر‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬للمهرجان‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬بمشاركة‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬فنان‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬دولة‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬بالمهرجان‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬المجر‭ ‬وبولندا‭ ‬وبنما‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دول‭ ‬شاركت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مثل‭ ‬ألمانيا‭ ‬وهولندا‭ ‬والدنمرك‭ ‬والبرتغال‭. ‬وقدر‭ ‬منظمو‭ ‬المهرجان‭ ‬عدد‭ ‬زائريه‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السابقة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬ويتوقعون‭ ‬ارتفاع‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الجديدة‭.‬