اللبنانية صالح نجمة مهرجان القاهرة الدولي للجاز
القاهرة – (رويترز) – حظي جمهور مهرجان القاهرة الدولي للجاز بليلة فنية اغتنمت من الغرب حداثته وتطوره ومن الشرق إيقاعاته ورومانسيته كانت نجمتها الأولى اللبنانية تانيا صالح. بدأت تانيا صالح الحفل مساء أمس بأغنية (هي لا تحبك أنت) للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش لتتبعها بعد ذلك بأغان عديدة كان من بينها (يا سلوى ليش عم تبكي) و(راح الحب) و(أي شيء) وسط تفاعل كبير من الحاضرين الذين رددوا معها كلمات معظم أغانيها. وانضم لها بعد ذلك على المسرح -في الحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية- المغني وعازف العود ومؤسس فرقة (إسكندريلا) حازم شاهين الذي قدمت تانيا صالح معه أغنيتي (مصر جميلة) للشاعر الراحل فؤاد حداد و(عيني في عينك) للشاعر أحمد حداد. وسبق حفل المغنية اللبنانية حفل على مسرح المكتبة للثلاثي روم-شايرر-إبيرل من النمسا وسويسرا بينما قدم أولى حفلات المهرجان الفنان البحريني علاء غواص مع فريق ليكويد. وتستمر الدورة الثامنة للمهرجان في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر تشرين الثاني بمشاركة نحو 100 فنان من 14 دولة. ومن بين الدول المشاركة بالمهرجان لأول مرة هذا العام المجر وبولندا وبنما إلى جانب دول شاركت من قبل مثل ألمانيا وهولندا والدنمرك والبرتغال. وقدر منظمو المهرجان عدد زائريه في الدورة السابقة بأكثر من ثمانية آلاف ويتوقعون ارتفاع هذا العدد في الدورة الجديدة.