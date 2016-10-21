حفريات سمكة تلقي الضوء على تطور حياة الفقريات

– October 21, 2016

واشنطن‭ – (‬رويترز‭) – ‬تغير‭ ‬الأسماك‭ ‬ذوات‭ ‬الصفائح‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬البحار‭ ‬المدارية‭ ‬قبل‭ ‬423‭ ‬مليون‭ ‬سنة‭ ‬بشكل‭ ‬جوهري‭ ‬فهم‭ ‬العلماء‭ ‬لتطور‭ ‬صفة‭ ‬تشريحية‭ ‬لازمة‭ ‬هي‭ ‬الفك‭. ‬وقال‭ ‬علماء‭ ‬الخميس‭ ‬إنهم‭ ‬اكتشفوا‭ ‬حفريات‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬يونان‭ ‬الصيني‭ ‬لسمكة‭ ‬بدائية‭ ‬تعرف‭ ‬باسم‭ ‬تشيلين‭ ‬يو‭ ‬روستراتا‭ ‬كان‭ ‬طولها‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬سنتيمترا‭ ‬وامتلكت‭ ‬عظاما‭ ‬مميزة‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬فك‭ ‬فقاريات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الإنسان‭. ‬كانت‭ ‬السمكة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬انقرضت‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬تسمى‭ ‬لوحيات‭ ‬الأدمة‭ ‬وهي‭ ‬أسماك‭ ‬تغطيها‭ ‬درع‭ ‬عظمية‭ ‬عند‭ ‬الرأس‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬الجسم‭ ‬بينما‭ ‬يتكون‭ ‬فكها‭ ‬عن‭ ‬صفائح‭ ‬عظمية‭ ‬تعمل‭ ‬عمل‭ ‬الأسنان‭ ‬في‭ ‬تقطيع‭ ‬الفريسة‭. ‬كانت‭ ‬الأسماك‭ ‬أول‭ ‬فقريات‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليار‭ ‬عام‭ ‬لكنها‭ ‬كانت‭ ‬بدائية‭ ‬وبدون‭ ‬فك‭ ‬ولها‭ ‬فم‭ ‬يشبه‭ ‬المصاص‭. ‬وكانت‭ ‬لوحيات‭ ‬الأدمة‭ ‬أول‭ ‬فقريات‭ ‬لها‭ ‬فك‭ ‬وهو‭ ‬تطور‭ ‬محوري‭ ‬مكنها‭ ‬من‭ ‬الإمساك‭ ‬بالفريسة‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لها‭ ‬أسنان‭. ‬وظهرت‭ ‬الأسنان‭ ‬في‭ ‬الأسماك‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭. ‬يضم‭ ‬جسم‭ ‬السمكة‭ ‬تشيلين‭ ‬يو‭ ‬ثلاث‭ ‬عظمات‭ ‬تميز‭ ‬الفك‭ ‬في‭ ‬الفقريات‭ ‬الحديثة‭ ‬وتظهر‭ ‬في‭ ‬الأسماك‭ ‬العظمية‭ ‬والبرمائيات‭ ‬والزواحف‭ ‬والطيور‭ ‬والثدييات‭ ‬لكنها‭ ‬غير‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬أسماك‭ ‬القرش‭ ‬الغضروفية‭. ‬ومنذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬يعتبر‭ ‬العلماء‭ ‬أسماك‭ ‬لوحيات‭ ‬الأدمة‭ ‬نهاية‭ ‬مسار‭ ‬تطوري‭. ‬لكن‭ ‬حفريات‭ ‬تشيلين‭ ‬يو‭ ‬وسمكة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬لوحيات‭ ‬الأدمة‭ ‬تسمى‭ ‬إنتيلوجناثوس‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬ثلاث‭ ‬عظام‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عناصر‭ ‬الفك‭ ‬الحديث‭ ‬ظهرت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬لوحيات‭ ‬الأدمة‭ . ‬

وقال‭ ‬عالم‭ ‬الحفريات‭ ‬بير‭ ‬ألبيرج‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬أوبسالا‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬دورية‭ (‬العلوم‭) ‬إنه‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العظمات‭ ‬الثلاثة‭ ‬تطورت‭ ‬من‭ ‬الصفائح‭ ‬العظمية‭ ‬التي‭ ‬استخدمتها‭ ‬أسماك‭ ‬لوحيات‭ ‬الأدمة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الأسنان‭. ‬وتتناقض‭ ‬النتائج‭ ‬مع‭ ‬الفكرة‭ ‬السائدة‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بأن‭ ‬الشكل‭ ‬الحديث‭ ‬للفك‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬العظمية‭ .‬