العوامل المؤثرة في تحديد حجم معركة الموصل في الزمان والمكان والخطط العسكرية

– October 21, 2016

واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وبدأت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الاثنين‭ ‬عملية‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭. – ‬هل‭ ‬سيدافع‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬عن‭ ‬الموصل‭ ‬باي‭ ‬ثمن؟‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬يقاوم‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الهجوم‭ ‬ويقاتل‭ ‬بضراوة‭ ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬المدينة‭ ‬تعتبر‭ ‬عاصمة‭ ‬‮«‬الخلافة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اعلنها‭ ‬التنظيم،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬انه‭ ‬عزز‭ ‬دفاعاته‭ ‬فيها‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3500‭ ‬وخمسة‭ ‬آلاف‭ ‬جهادي‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الاجانب،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬وان‭ ‬عليهم‭ ‬القتال‭ ‬الى‭ ‬النهاية‭ ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬التغلغل‭ ‬بين‭ ‬صفوف‭ ‬السكان‭ ‬الفارين‭ ‬سيكون‭ ‬صعبا‭ ‬عليهم‭. ‬ولكن‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬توقع‭ ‬ما‭ ‬سيقدم‭ ‬عليه‭ ‬الجهاديون‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ادري‭ ‬لماذا‭ ‬سيدافعون‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬عن‭ ‬ارض‭ ‬ليس‭ ‬لهم؟‮»‬‭. ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2015‭ ‬استمرت‭ ‬المعركة‭ ‬لاستعادة‭ ‬مدينة‭ ‬الرمادي‭ ‬من‭ ‬ايدي‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬اشهرا،‭ ‬ودمرت‭ ‬معظم‭ ‬انحاء‭ ‬المدينة‭ ‬بسبب‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬التي‭ ‬شنها‭ ‬التحالف‭ ‬والمعارك‭. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الفلوجة،‭ ‬معقل‭ ‬السنة‭ ‬غرب‭ ‬بغداد‭ ‬التي‭ ‬سيطرت‭ ‬عليها‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬فان‭ ‬مقاومة‭ ‬التنظيم‭ ‬كان‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭. ‬ما‭ ‬هي‭ ‬نقاط‭ ‬قوة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية؟‭ ‬تتوقع‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬ان‭ ‬تجد‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬القناصة‭ ‬والغام‭ ‬ومفخخات‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬حصر،‭ ‬وهجمات‭ ‬تسلل‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الجهاديون‭ ‬المختبئون‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬الانفاق‭. ‬وقد‭ ‬يستخدم‭ ‬الجهاديون‭ ‬‮«‬النيران‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬قذائف‭ ‬الهاون،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاسلحة‭ ‬تترك‭ ‬تاثيرا‭ ‬حراريا‭ ‬يمكن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬من‭ ‬ضرب‭ ‬مصادرها‭ ‬على‭ ‬الفور‭. ‬وربما‭ ‬يكون‭ ‬اخطر‭ ‬الاسلحة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬هو‭ ‬مجموعة‭ ‬المقاتلين‭ ‬المستعدين‭ ‬للموت‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬قضيتهم‭. ‬وقد‭ ‬ارسل‭ ‬التنظيم‭ ‬بالفعل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الانتحاريين‭ ‬بسيارات‭ ‬مفخخة‭ ‬لمواجهة‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬المتقدمة‭. ‬قال‭ ‬ديفيد‭ ‬بارنو‭ ‬الجنرال‭ ‬المتقاعد‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬الجهود‭ ‬الحربية‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬افغانستان‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬نتوقع‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬اي‭ ‬مكان‭ ‬مفخخا‭ ‬وملغما،‭ ‬وسيصبح‭ ‬المهاجمون‭ ‬الانتحاريون‭ ‬والهجمات‭ ‬المضادة‭ ‬بعربات‭ ‬انتحارية‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬خططهم‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الموصل‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬محاولة‭ ‬لتغطية‭ ‬تحركاتهم‭ ‬حول‭ ‬الموصل،‭ ‬يشعل‭ ‬الجهاديون‭ ‬حفرا‭ ‬مليئة‭ ‬بالنفط‭ ‬والاطارات‭ ‬لصنع‭ ‬سحب‭ ‬دخانية‭ ‬كثيفة‭. ‬ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬اميركيون‭ ‬ان‭ ‬الدخان‭ ‬لم‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬تاثيرات‭ ‬تكتيكية‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬العمليات‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المزايا‭ ‬المهمة‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬ان‭ ‬مئات‭ ‬الاف‭ ‬المدنيين‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬معا‭ ‬درعا‭ ‬بشريا‭ ‬هائلا،‭ ‬يجعلون‭ ‬من‭ ‬الاصعب‭ ‬على‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬بطائرات‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬او‭ ‬مقاتلات‭. ‬وقال‭ ‬بارنو‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الاميركية‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حذرة‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الامر‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬مثل‭ ‬حلب‭ ‬مطلقا‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬قصفا‭ ‬جويا‭ ‬روسيا‭ ‬وسوريا‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬يستغل‭ ‬مقاتلو‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬مقتل‭ ‬مدنيين‭ ‬لاغراض‭ ‬الداعية‭ ‬واثارة‭ ‬المشاعر‭ ‬المعادية‭ ‬للحكومة‭ ‬بين‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬اغلبيتهم‭ ‬من‭ ‬السنة‭. ‬واخيرا‭ ‬فان‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬يطور‭ ‬اسلحة‭ ‬كيميائية‭ . ‬الا‭ ‬ان‭ ‬المسؤولين‭ ‬الغربيين‭ ‬يقولون‭ ‬انها‭ ‬بدائية‭ ‬وتهديدا‭ ‬نفسي‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬شيء‭ ‬اخر‭. – ‬ما‭ ‬مدى‭ ‬قوة‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العراقية‭ ‬وقوات‭ ‬التحالف؟‭ ‬يتمتع‭ ‬العراقيون‭ ‬بميزة‭ ‬تكتيكية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬العدة‭ ‬والعديد‭. ‬وحتى‭ ‬الان‭ ‬يشارك‭ ‬ثلاثون‭ ‬الفا‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬وقوات‭ ‬البشمركة‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬ويستعد‭ ‬عشرات‭ ‬الالاف‭ ‬الاخرين‭ ‬للانضمام‭ ‬اليهم‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬فان‭ ‬عدد‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الذين‭ ‬بقوا‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3500‭ ‬وخمسة‭ ‬آلاف‭ ‬عنصر،‭ ‬طبقا‭ ‬لاخر‭ ‬الاحصاءات‭. ‬ورغم‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬انهارت‭ ‬امام‭ ‬تقدم‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬التحالف‭ ‬قام‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬بتدريب‭ ‬كل‭ ‬جندي‭ ‬سيقاتل‭ ‬في‭ ‬الموصل‭. ‬وازدادت‭ ‬ثقة‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬واشتملت‭ ‬عمليات‭ ‬تدريبهم‭ ‬على‭ ‬دروس‭ ‬استفادوا‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬انتصاراتهم‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الفلوجة‭ ‬والرمادي‭. ‬كما‭ ‬اثبتت‭ ‬قوات‭ ‬العمليات‭ ‬العراقية‭ ‬الخاصة‭ ‬قوتها‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬سابقة‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬اكبر‭ ‬ميزة‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬هي‭ ‬الدعم‭ ‬الجوي‭ ‬من‭ ‬التحالف‭. ‬وتحصل‭ ‬القوات‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬فيديو‭ ‬مباشرة‭ ‬تبثها‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬وتظهر‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬كما‭ ‬يستطيعون‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الحالف‭ ‬والطلب‭ ‬منها‭ ‬شن‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬خلال‭ ‬لحظات‭. ‬كما‭ ‬تتوقع‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركية‭ ‬ان‭ ‬يحمل‭ ‬بعض‭ ‬المواطنين‭ ‬السلاح‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭. – ‬نقاط‭ ‬قوة‭ ‬التحالف‭ – ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬فان‭ ‬التحالف‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تنسيق‭ ‬تحركات‭ ‬القوات‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬وفي‭ ‬المجال‭ ‬اللوجستي‭. ‬وقال‭ ‬جيم‭ ‬دوبيك‭ ‬الجنرال‭ ‬السابق‭ ‬والاستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬تاون‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬‮«‬ستوفر‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬تنسيق‭ ‬عمل‭ ‬الوحدات‭ ‬المختلفة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬لتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‮»‬‭. ‬الى‭ ‬ذلك،‭ ‬هناك‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬مستشار‭ ‬عسكري‭ ‬اميركي‭ ‬يعملون‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬خطوط‭ ‬الجبهة‭ ‬ويساعدون‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬استدعاء‭ ‬الضربات‭ ‬لاجوية‭. ‬والتحالف‭ ‬مستعد‭ ‬لاستخدام‭ ‬مروحيات‭ ‬اباتشي‭ ‬الهجومية‭ ‬ومنصات‭ ‬اطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬الدقيقة‭. ‬واضافة‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬فان‭ ‬محاربي‭ ‬المعلوماتية‭ ‬في‭ ‬البنتاغون‭ ‬يعملون‭ ‬للتجسس‭ ‬على‭ ‬الجهاديين‭ ‬وعرقلة‭ ‬شبكات‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬لديهم‭.‬