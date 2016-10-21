القيارة من سيطرة داعش الى مركز عمليات متقدم لمعركة الموصل

– October 21, 2016

القيارة‭ (‬العراق‭)- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قبل‭ ‬اشهر‭ ‬قليلة‭ ‬استولى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬القيارة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬تحولت‭ ‬الان‭ ‬الى‭ ‬مركز‭ ‬لللعمليات‭ ‬الهادفة‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬ايدي‭ ‬الجهاديين‭. ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬اعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬بدء‭ ‬عملية‭ ‬استعادة‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬اخر‭ ‬المدن‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬حيث‭ ‬تتقدم‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬العراقية‭ ‬باتجاه‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬والشرق‭ ‬والجنوب‭. ‬وينتشر‭ ‬في‭ ‬القيارة‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬والجيش‭ ‬العراقية‭ ‬ومئات‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬ويشنون‭ ‬ضربات‭ ‬مدفعية‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭ ‬ويعملون‭ ‬على‭ ‬اعادة‭ ‬بناء‭ ‬القاعدة‭. ‬وصرح‭ ‬قائد‭ ‬فرقة‭ ‬الرد‭ ‬السريع‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العميد‭ ‬الركن‭ ‬قصي‭ ‬كاظم‭ ‬حميد‭ ‬ان‭ ‬القيارة‭ ‬‮«‬هي‭ ‬منطقة‭ ‬لتعبئة‭ ‬الوحدات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬والقرى‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‮»‬‭. ‬أما‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬الفريق‭ ‬رائد‭ ‬جودت‭ ‬فقال‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬اهم‭ ‬قاعدة‭ ‬امداد‭ ‬للقوات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تتقدم‭ ‬باتجاه‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭.‬

وينتشر‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬سبعة‭ ‬الاف‭ ‬عنصر‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬60‭ ‬بلدا‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭. ‬ونصفهم‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬من‭ ‬الاميركيين‭. ‬ويحيط‭ ‬بالقاعدة‭ ‬ساتر‭ ‬ترابي‭ ‬ضخم‭ ‬وتنتشر‭ ‬الدبابات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬العربات‭ ‬المدرعة‭ ‬داخل‭ ‬القاعدة‭. ‬ويقيم‭ ‬معظم‭ ‬عناصر‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬داخل‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬خيام‭ ‬يغطيها‭ ‬الغبار‭ ‬الذي‭ ‬يغطي‭ ‬كذلك‭ ‬ارض‭ ‬القاعدة‭ ‬والصحراء‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‭. ‬وحاول‭ ‬جهاديو‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬جهدهم‭ ‬لحرمان‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬القاعدة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يخسروا‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬دمروا‭ ‬مبانيها‭ ‬واعطبوا‭ ‬مدرجها‭.‬

‭- ‬‮«‬اضرار‭ ‬كبيرة‮»‬‭ – ‬صرح‭ ‬الميجور‭ ‬كريس‭ ‬باركر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬القيارة‭ ‬‮«‬شاهدنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدمار‭. ‬احدث‭ ‬داعش‭ ‬اضرارا‭ ‬متعمدة‭ ‬لمحاولة‭ ‬جعل‭ ‬القاعدة‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬للاستخدام‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬المدرج‭ ‬‮«‬كان‭ ‬غير‭ ‬صالح‭ ‬اطلاقا‭ ‬للاستخدام‭ ‬عندما‭ ‬جئنا‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬حفر‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬خنادق‭ ‬فيه‭ ‬وزرعوا‭ ‬القنابل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬تشاهد‭ ‬ادلة‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدمار‭ ‬الذي‭ ‬احدثه‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬القاعدة‭ ‬حيث‭ ‬ترتفع‭ ‬سحابة‭ ‬ضخمة‭ ‬دائمة‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬من‭ ‬حقول‭ ‬النفط‭ ‬التي‭ ‬اشعل‭ ‬بها‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬النار‭. ‬وعملت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬وقوات‭ ‬التحالف‭ ‬معا‭ ‬لاعادة‭ ‬بناء‭ ‬القيارة،‭ ‬وقال‭ ‬باركر‭ ‬‮«‬شهدنا‭ ‬تطور‭ ‬القاعدة‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‮»‬‭. ‬وانهت‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الاميركية‭ ‬اصلاح‭ ‬المدرج‭ ‬الذي‭ ‬سيسمح‭ ‬بنقل‭ ‬الامدادات‭ ‬جوا‭ ‬الى‭ ‬المطار‭ ‬بطائرات‭ ‬شحن،‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬المدرج‭ ‬لم‭ ‬يفتح‭ ‬امام‭ ‬عمليات‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬بعد‭. ‬واوضح‭ ‬بارك‭ ‬‮«‬ياتي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬هنا‭ ‬لعملية‭ ‬الموصل‭ (..) ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬القاعدة‭ ‬الدعم‭ ‬القتالي‭. ‬ولذلك‭ ‬فان‭ ‬القيارة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‮»‬‭. ‬وتنتشر‭ ‬المدفعيات‭ ‬الاميركية‭ ‬والفرنسية‭ ‬في‭ ‬القاعدة‭ ‬وتشن‭ ‬ضربات‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬كما‭ ‬تطلق‭ ‬قذائف‭ ‬اضاءة‭ ‬ودخان‭ ‬دعما‭ ‬للقوات‭ ‬العراقية‭. ‬وتستطيع‭ ‬منصات‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬هيمارس‮»‬‭ ‬الاميركية‭ ‬ضرب‭ ‬قوات‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬شمالا‭ ‬ويصل‭ ‬مداها‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭. ‬

وقد‭ ‬حدد‭ ‬موقع‭ ‬منصات‭ ‬‮«‬هيمراس‮»‬‭ ‬بعبارة‭ ‬‮«‬مدينة‭ ‬الصاروخ‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كتبت‭ ‬بالدهان‭ ‬وتنتشر‭ ‬القنابل‭ ‬القديمة‭ ‬والصواريخ‭ ‬في‭ ‬الموقع‭. ‬كما‭ ‬تنتشر‭ ‬قطع‭ ‬المدفعية‭ ‬المتحركة‭ ‬‮«‬هلكنغ‭ ‬بالادين‮»‬‭ ‬

في‭ ‬القاعدة‭ ‬وبالقرب‭ ‬منها‭ ‬خيام‭ ‬مموهة‭ ‬بالشباك‭ ‬يمكث‭ ‬فيها‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬يطلقون‭ ‬هذه‭ ‬المدفعيات‭. ‬ورغم‭ ‬ان‭ ‬القاعدة‭ ‬امنة‭ ‬نسبيا،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬استهدفها‭ ‬بالقصف‭ ‬المدفعي‭ ‬في‭ ‬السابق‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬المعركة‭ ‬تنتقل‭ ‬بعيدا‭ ‬ممن‭ ‬القيارة‭ ‬فيما‭ ‬تطبق‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬الموصل‭.‬