القيارة من سيطرة داعش الى مركز عمليات متقدم لمعركة الموصل
القيارة (العراق)- (أ ف ب) – قبل اشهر قليلة استولى تنظيم الدولة الاسلامية على قاعدة القيارة في شمال العراق، الا انها تحولت الان الى مركز لللعمليات الهادفة الى استعادة السيطرة على مدينة الموصل من ايدي الجهاديين. هذا الاسبوع اعلنت السلطات العراقية بدء عملية استعادة مدينة الموصل، اخر المدن التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية، حيث تتقدم قوات الامن العراقية باتجاه المدينة من الشمال والشرق والجنوب. وينتشر في القيارة عناصر الشرطة والجيش العراقية ومئات من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية ويشنون ضربات مدفعية ضد الجهاديين ويعملون على اعادة بناء القاعدة. وصرح قائد فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العميد الركن قصي كاظم حميد ان القيارة «هي منطقة لتعبئة الوحدات المشاركة في تحرير مدينة الموصل والقرى المحيطة بها». أما قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت فقال ان هذه هي اهم قاعدة امداد للقوات العراقية التي تتقدم باتجاه الموصل من الجنوب.
وينتشر في العراق سبعة الاف عنصر على الاقل في اطار التحالف الذي تشارك فيه 60 بلدا للمساعدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا. ونصفهم على الاقل من الاميركيين. ويحيط بالقاعدة ساتر ترابي ضخم وتنتشر الدبابات وغيرها من العربات المدرعة داخل القاعدة. ويقيم معظم عناصر الجيش والشرطة داخل القاعدة في خيام يغطيها الغبار الذي يغطي كذلك ارض القاعدة والصحراء المحيطة بها. وحاول جهاديو تنظيم الدولة الاسلامية جهدهم لحرمان القوات العراقية من استخدام القاعدة قبل ان يخسروا السيطرة عليها في تموز/يوليو بعد ان دمروا مبانيها واعطبوا مدرجها.
- «اضرار كبيرة» – صرح الميجور كريس باركر المتحدث باسم التحالف الدولي لوكالة فرانس برس في القيارة «شاهدنا الكثير من الدمار. احدث داعش اضرارا متعمدة لمحاولة جعل القاعدة غير صالحة للاستخدام». واضاف ان المدرج «كان غير صالح اطلاقا للاستخدام عندما جئنا» بعد ان حفر عناصر تنظيم الدولة الاسلامية خنادق فيه وزرعوا القنابل في المنطقة. كما تشاهد ادلة على مزيد من الدمار الذي احدثه التنظيم المتطرف من داخل القاعدة حيث ترتفع سحابة ضخمة دائمة من الدخان من حقول النفط التي اشعل بها التنظيم المتطرف النار. وعملت القوات العراقية وقوات التحالف معا لاعادة بناء القيارة، وقال باركر «شهدنا تطور القاعدة بشكل سريع». وانهت القوات الجوية الاميركية اصلاح المدرج الذي سيسمح بنقل الامدادات جوا الى المطار بطائرات شحن، غير ان المدرج لم يفتح امام عمليات النقل الجوي بعد. واوضح بارك «ياتي الكثير من الدعم اللوجستي هنا لعملية الموصل (..) كما توفر القاعدة الدعم القتالي. ولذلك فان القيارة مهمة جدا في عملية تحرير الموصل». وتنتشر المدفعيات الاميركية والفرنسية في القاعدة وتشن ضربات ضد تنظيم الدولة الاسلامية كما تطلق قذائف اضاءة ودخان دعما للقوات العراقية. وتستطيع منصات صواريخ «هيمارس» الاميركية ضرب قوات التنظيم المتطرف شمالا ويصل مداها الى ما بعد مدينة الموصل.
وقد حدد موقع منصات «هيمراس» بعبارة «مدينة الصاروخ» التي كتبت بالدهان وتنتشر القنابل القديمة والصواريخ في الموقع. كما تنتشر قطع المدفعية المتحركة «هلكنغ بالادين»
في القاعدة وبالقرب منها خيام مموهة بالشباك يمكث فيها الجنود الذين يطلقون هذه المدفعيات. ورغم ان القاعدة امنة نسبيا، الا ان تنظيم الدولة الاسلامية استهدفها بالقصف المدفعي في السابق. الا ان المعركة تنتقل بعيدا ممن القيارة فيما تطبق القوات العراقية على الموصل.