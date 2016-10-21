مخاوف من صراع طائفي بعد معركة الموصل

– October 21, 2016

مدير‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭:‬

جنيف‭-(‬رويترز‭) – ‬عبّر‭ ‬باتريك‭ ‬هاملتون‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬للشرق‭ ‬الأدنى‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عن‭ ‬خشية‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تثير‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬لتحرير‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬إلى‭ ‬نزاع‭ ‬طائفي‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬خروج‭ ‬العائلات‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬الهجوم‭. ‬وقال‭ ‬هاملتون‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬مستعدة‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬قد‭ ‬يفرون‭ ‬من‭ ‬المعركة‭ ‬التي‭ ‬تلوح‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬احتمال‭ ‬أي‭ ‬استخدام‭ ‬للأسلحة‭ ‬الكيميائية‭. ‬واستخدم‭ ‬متشددو‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عناصر‭ ‬كيميائية‭ ‬محظورة‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الكردية‭. ‬وجال‭ ‬هاملتون‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭. ‬وتشارك‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬والجماعات‭ ‬الكردية‭ ‬المتحالفة‭ ‬معها‭ ‬وجماعات‭ ‬شيعية‭ ‬بغية‭ ‬إخراج‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬وقال‭ ‬هاملتون‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬رويترز‭ ‬‮«‬ما‭ ‬صدمني‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬الشعور‭ ‬بالقلق‭ ‬والخوف‭ ‬مما‭ ‬سيأتي‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬العملية‭ ‬وما‭ ‬يمكن‭ ‬لذلك‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المستقبل‭ ‬البعيد‭ ‬وعما‭ ‬سيبدو‭ ‬عليه‭ ‬العراق‭ ‬نفسه‭ ‬بعد‭ ‬الموصل‭ ‬وما‭ ‬سيكون‭ ‬مصير‭ ‬هذه‭ ‬المجتمعات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬العراق‭ ‬اليوم‭ ‬وكيف‭ ‬ستجد‭ ‬أو‭ ‬تحاول‭ ‬أن‭ ‬تعثر‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬معا‭.‬‮»‬‭ ‬ويغلب‭ ‬السنة‭ ‬على‭ ‬سكان‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬منها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬قيام‭ ‬خلافته‭ ‬الإسلامية‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يهيمن‭ ‬الشيعة‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬تتحرك‭ ‬لتحريرها‭. ‬وتعتبر‭ ‬المنطقة‭ ‬حول‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المناطق‭ ‬تنوعا‭ ‬عرقيا‭ ‬ودينيا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وعبرت‭ ‬الحكومات‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬عن‭ ‬اهتمامها‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬هذه‭ ‬المجتمعات‭ ‬بينما‭ ‬تتقدم‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬وذلك‭ ‬لتجنب‭ ‬الهجمات‭ ‬الثأرية‭ ‬أو‭ ‬العرقية‭ ‬وسفك‭ ‬الدماء‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬طائفي‭ ‬أثناء‭ ‬محاولة‭ ‬طرد‭ ‬المقاتلين‭ ‬المتشددين‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭. ‬وتصاعدت‭ ‬المخاوف‭ ‬بين‭ ‬المسؤولين‭ ‬العراقيين‭ ‬وعمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الانتقامية‭ ‬الطائفية‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬أقاويل‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬مقاتلين‭ ‬غير‭ ‬نظاميين‭ ‬شيعة‭ ‬في‭ ‬اقتحام‭ ‬مدينة‭ ‬الحويجة‭ ‬الأصغر‭ ‬حجما‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭. ‬وقال‭ ‬هاملتون‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أننا‭ ‬قلقون‭ ‬للغاية‭ ‬حيال‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬داخل‭ ‬وحول‭ ‬الموصل‭ ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬ألا‭ ‬ننسى‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬تنطلق‭ ‬لمحاولة‭ ‬استعادة‭ ‬الحويجة‭. ‬‮«‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬أو‭ ‬تنشب‭ ‬بالفعل‭ ‬معركة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬الحويجة‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬ين‭ ‬200‭ ‬و300‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭ ‬يواجهون‭ ‬واقع‭ ‬أنهم‭ ‬محاصرون‭ ‬بين‭ ‬الجبهات‭ ‬الأمامية‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭ ‬تسير‭ ‬بوتيرة‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬المخطط‭ ‬له‭. ‬ولدى‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬حوار‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬مع‭ ‬الجماعات‭ ‬الشيعية‭ ‬المسلحة‭ ‬بخصوص‭ ‬قوانين‭ ‬الحرب‭ ‬قال‭ ‬هاملتون‭ ‬‮«‬كما‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬العراقية‭ ‬والقوات‭ ‬الكردية‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أننا‭ ‬نحاول‭ ‬أيضا‭ ‬نشر‭ ‬حس‭ ‬احترام‭ ‬للقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬والفهم‭ ‬لمسؤولياتهم‭ ‬تجاهه‭.‬‮»‬‭ ‬وتابع‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬تجنب‭ ‬المدنيين‭ ‬واستخدام‭ ‬القوة‭ ‬فقط‭ ‬ضد‭ ‬الأهداف‭ ‬العسكرية‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬ويفرق‭ (‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬المدنيين‭).‬‮»‬

وأشار‭ ‬هاملتون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬تستعد‭ ‬لتوفير‭ ‬المساعدات‭ ‬الطارئة‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬والأشهر‭ ‬المقبلة‭ ‬‮«‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬غذاء‭ ‬أو‭ ‬مساعدات‭ ‬أخرى‭ ‬وماء‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭.‬‮»‬

كما‭ ‬خزنت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬جنيف‭ ‬مقرا‭ ‬لها‭ ‬معدات‭ ‬لعلاج‭ ‬جرحى‭ ‬الحرب‭ ‬وتضم‭ ‬معدات‭ ‬طبية‭ ‬للطوارئ‭.‬

وتنشر‭ ‬المنظمة‭ ‬900‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بميزانية‭ ‬سنوية‭ ‬تبلغ‭ ‬نحو‭ ‬121‭.‬07‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬