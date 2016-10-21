معارك شوارع في أحياء كركوك وداعش يهاجم كهرباء الدبس
كركوك – اربيل – الموصل – الزمان
شن عدد غير محدد من مسلحي تنظيم داعش هجوما الجمعة على مدينة كركوك الغنية بالنفط، في محاولة للسيطرة على اجزاء من المدينة تزامنا مع تنفيذ القوات العراقية عملية لاستعادة السيطرة على الموصل. وبحسب المراقبين فان داعش يسعى لتخفيف الضغط العسكري عليه في معركة الموصل لاسيما انه في وضع مريح في قضاء الحويجة التابع لكركوك ومنه يرجح انه شن هجماته في كركوك عبر التسلل . وتدور معارك شوارع في حي دوميز ومنطقة غرناطة واسواق بابل . وقام الارهابيون بقتل عائلة في احد بيوت دوميز كانت ترفع علم ياحسين . وبدأت منذ فجر الجمعة اشتباكات في مناطق متفرقة من مدينة كركوك اثر هجوم شنه عناصر تنظيم داعش، حسبما اكدت مصادر امنية ومحلية وبيانات للتنظيم المتطرف ومراسل لوكالة فرانس برس. وقال ضابط برتبة عقيد في شرطة كركوك «قتل الصحافي احمد هاجر اوغلو مسؤول مراسلي فضائية تركمان ايلي، برصاص قناص احد مسلحي تنظيم داعش، خلال تغطيته احداث كركوك». وقال نقيب في قوات الامن الكردية (الاسايش) لفرانس برس ان «مجموعة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة نفذوا هجمات متفرقة بدأت حوالى الثالثة ضد قوات الامن» في المدينة. واوضح ان «هجوما استهدف مقر مديرية شرطة كركوك وسط المدينة، اعقبته هجمات متفرقة ضد حواجز تفتيش ودوريات للشرطة في احياء الوسطي ودوميز» كلاهما في جنوب كركوك. واضاف ان «قوات الامن تمكنت من قتل احد الانتحاريين داخل مقر مديرية الشرطة فيما فجر ثلاثة آخرون انفسهم بعد محاصرتهم من قوات الامن». وتابع ان «قوات الامن اشتبكت مع عناصر اخرين من داعش اختبأوا في احياء التسعين وحزيران ودوميز» في جنوب المدينة. وقال ضابط برتبة عقيد في شرطة كركوك لوكالة فرانس برس «حتى الآن، قتل ستة من عناصر الشرطة واصيب 12 آخرون بجروح» في كركوك. واشار الى «مقتل ما لا يقل عن 12 مسلحا من داعش» خلال اشتباكات في أحياء متفرقة في جنوب كركوك وشرقها. -حظر تجول -
واعلنت قوات الامن اثر وقوع الهجمات حظر تجول في عموم مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد). وقال الضابط في شرطة كركوك ان «عناصر داعش يتحصنون الان داخل بناية تجارية في حيي الاسرى والمفقودين وفي منازل في احياء دوميز وواحد حزيران والتسعين» الواقعة كلها في جنوب كركوك، مشيرا الى «اشتباكات متقطعة حاليا بين القوات الامنية ومسلحي داعش» الموجودين داخل المباني. كما تعرضت ناحية الدبس شمال غرب كركوك الى هجوم صباحا استهدف محطة كهرباء قيد الانشاء تعمل عليها شركة ايرانية وقتل خلاله 16 شخصا بينهم اربعة ايرانيين. وتبنى تنظيم ذاعش عبر وكالة «أعماق» التابعة له الهجمات التي تعرضت لها مدينة كركوك في شمال العراق و»العملية الاستشهادية» في الدبس. وقالت ان «قوات الدولة الإسلامية تهاجم مدينة كركوك من عدة محاور»، مشيرة الى انها «أحكمت السيطرة على نحو نصف مدينة كركوك». وروى حيدر عبد الحسين (35 عاما)، وهو مدرس من كركوك انه شاهد «عند الفجر عناصر داعش يقتحمون مسجد المحمدي في حي تسعين» في جنوب المدينة، مشيرا الى ان المسلحين اطلقوا عبر مكبرات صوت المسجد عبارت «التكبير» و» دولة الاسلام باقية».
وبدت شوارع المدينة خالية فيما انتشرت قوات الامن بشكل مكثف خصوصا حول المقار الحكومية والامنية، وفقا لمراسل فرانس برس .
مقتل 15 امرأة في قصف جوي خلال مجلس حسيني جنوبي كركوك
كركوك – الزمان
قتلت 15 امرأة واصيبت 50 امرأة اخرى بجروح الجمعة في قصف جوي استهدف حسينية خلال مجلس عزاء لاحياء ذكرى شهر محرم في داقوق الى الجنوب من مدينة كركوك بحسب ما افادت مصادر محلية وطبية. وقال امير هدى كرم قائممقام قضاء داقوق بحسب وكالة الصحافة الفرنسية ”قتلت 15 امرأة واصيبت 50 امرأة اخرى جراء قصف جوي استهدف مجلس عزاء داخل حسينية في داقوق». واستهدف القصف الذي وقع حوالى الساعة الخامسة بعد ظهر الجمعة، حسينية الخاني في قضاء داقوق (50 كلم جنوب كركوك)، وفقا للمصدر. من جهته، اكد عباس مصطفى داقوقي الطبيب في مستشفى داقوق حصيلة القتلى والجرحى وجميعهم من النساء. ويستذكر الشيعة الاثني عشرية، خلال ايام شهر محرم عبر جلسات تجمع النساء واخرى للرجال ، ذكرى مقتل الائمام الحسين ، ثالث الائمة المعصومين لدى الشيعية الاثني عشرية .