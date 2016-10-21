معارك شوارع في أحياء كركوك وداعش يهاجم كهرباء الدبس

– October 21, 2016

كركوك‭ – ‬اربيل‭ – ‬الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬

شن‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬محدد‭ ‬من‭ ‬مسلحي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬هجوما‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬اجزاء‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬تنفيذ‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬عملية‭ ‬لاستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الموصل‭. ‬وبحسب‭ ‬المراقبين‭ ‬فان‭ ‬داعش‭ ‬يسعى‭ ‬لتخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬العسكري‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬لاسيما‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مريح‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬الحويجة‭ ‬التابع‭ ‬لكركوك‭ ‬ومنه‭ ‬يرجح‭ ‬انه‭ ‬شن‭ ‬هجماته‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬عبر‭ ‬التسلل‭ . ‬وتدور‭ ‬معارك‭ ‬شوارع‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬دوميز‭ ‬ومنطقة‭ ‬غرناطة‭ ‬واسواق‭ ‬بابل‭ . ‬وقام‭ ‬الارهابيون‭ ‬بقتل‭ ‬عائلة‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬بيوت‭ ‬دوميز‭ ‬كانت‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬ياحسين‭ . ‬وبدأت‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬اشتباكات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك‭ ‬اثر‭ ‬هجوم‭ ‬شنه‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬حسبما‭ ‬اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬امنية‭ ‬ومحلية‭ ‬وبيانات‭ ‬للتنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬ومراسل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وقال‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬عقيد‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬كركوك‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬الصحافي‭ ‬احمد‭ ‬هاجر‭ ‬اوغلو‭ ‬مسؤول‭ ‬مراسلي‭ ‬فضائية‭ ‬تركمان‭ ‬ايلي،‭ ‬برصاص‭ ‬قناص‭ ‬احد‭ ‬مسلحي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬خلال‭ ‬تغطيته‭ ‬احداث‭ ‬كركوك‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬نقيب‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬الكردية‭ (‬الاسايش‭) ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬انتحاريين‭ ‬يرتدون‭ ‬احزمة‭ ‬ناسفة‭ ‬نفذوا‭ ‬هجمات‭ ‬متفرقة‭ ‬بدأت‭ ‬حوالى‭ ‬الثالثة‭ ‬ضد‭ ‬قوات‭ ‬الامن‮»‬‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هجوما‭ ‬استهدف‭ ‬مقر‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬كركوك‭ ‬وسط‭ ‬المدينة،‭ ‬اعقبته‭ ‬هجمات‭ ‬متفرقة‭ ‬ضد‭ ‬حواجز‭ ‬تفتيش‭ ‬ودوريات‭ ‬للشرطة‭ ‬في‭ ‬احياء‭ ‬الوسطي‭ ‬ودوميز‮»‬‭ ‬كلاهما‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬كركوك‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬احد‭ ‬الانتحاريين‭ ‬داخل‭ ‬مقر‭ ‬مديرية‭ ‬الشرطة‭ ‬فيما‭ ‬فجر‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرون‭ ‬انفسهم‭ ‬بعد‭ ‬محاصرتهم‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الامن‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬اشتبكت‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬اخرين‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬اختبأوا‭ ‬في‭ ‬احياء‭ ‬التسعين‭ ‬وحزيران‭ ‬ودوميز‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬المدينة‭. ‬وقال‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬عقيد‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬كركوك‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬قتل‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬واصيب‭ ‬12‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‮»‬‭ ‬في‭ ‬كركوك‭. ‬واشار‭ ‬الى‭ ‬‮«‬مقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬12‭ ‬مسلحا‭ ‬من‭ ‬داعش‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬اشتباكات‭ ‬في‭ ‬أحياء‭ ‬متفرقة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬كركوك‭ ‬وشرقها‭. -‬حظر‭ ‬تجول‭ -‬

واعلنت‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬اثر‭ ‬وقوع‭ ‬الهجمات‭ ‬حظر‭ ‬تجول‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك‭ (‬240‭ ‬كلم‭ ‬شمال‭ ‬بغداد‭). ‬وقال‭ ‬الضابط‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬كركوك‭ ‬ان‭ ‬‮«‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬يتحصنون‭ ‬الان‭ ‬داخل‭ ‬بناية‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬حيي‭ ‬الاسرى‭ ‬والمفقودين‭ ‬وفي‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬احياء‭ ‬دوميز‭ ‬وواحد‭ ‬حزيران‭ ‬والتسعين‮»‬‭ ‬الواقعة‭ ‬كلها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬كركوك،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اشتباكات‭ ‬متقطعة‭ ‬حاليا‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬ومسلحي‭ ‬داعش‮»‬‭ ‬الموجودين‭ ‬داخل‭ ‬المباني‭. ‬كما‭ ‬تعرضت‭ ‬ناحية‭ ‬الدبس‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬كركوك‭ ‬الى‭ ‬هجوم‭ ‬صباحا‭ ‬استهدف‭ ‬محطة‭ ‬كهرباء‭ ‬قيد‭ ‬الانشاء‭ ‬تعمل‭ ‬عليها‭ ‬شركة‭ ‬ايرانية‭ ‬وقتل‭ ‬خلاله‭ ‬16‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬اربعة‭ ‬ايرانيين‭. ‬وتبنى‭ ‬تنظيم‭ ‬ذاعش‭ ‬عبر‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬أعماق‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬و»العملية‭ ‬الاستشهادية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدبس‭. ‬وقالت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬تهاجم‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬محاور‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬‮«‬أحكمت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك‮»‬‭. ‬وروى‭ ‬حيدر‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ (‬35‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬مدرس‭ ‬من‭ ‬كركوك‭ ‬انه‭ ‬شاهد‭ ‬‮«‬عند‭ ‬الفجر‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬يقتحمون‭ ‬مسجد‭ ‬المحمدي‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬تسعين‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬المدينة،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المسلحين‭ ‬اطلقوا‭ ‬عبر‭ ‬مكبرات‭ ‬صوت‭ ‬المسجد‭ ‬عبارت‭ ‬‮«‬التكبير‮»‬‭ ‬و‮»‬‭ ‬دولة‭ ‬الاسلام‭ ‬باقية‮»‬‭.‬

وبدت‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭ ‬خالية‭ ‬فيما‭ ‬انتشرت‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭ ‬خصوصا‭ ‬حول‭ ‬المقار‭ ‬الحكومية‭ ‬والامنية،‭ ‬وفقا‭ ‬لمراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ .‬

مقتل‭ ‬15‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬خلال‭ ‬مجلس‭ ‬حسيني‭ ‬جنوبي‭ ‬كركوك‭ ‬

كركوك‭ – ‬الزمان‭ ‬

قتلت‭ ‬15‭ ‬امرأة‭ ‬واصيبت‭ ‬50‭ ‬امرأة‭ ‬اخرى‭ ‬بجروح‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬استهدف‭ ‬حسينية‭ ‬خلال‭ ‬مجلس‭ ‬عزاء‭ ‬لاحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬شهر‭ ‬محرم‭ ‬في‭ ‬داقوق‭ ‬الى‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬وطبية‭. ‬وقال‭ ‬امير‭ ‬هدى‭ ‬كرم‭ ‬قائممقام‭ ‬قضاء‭ ‬داقوق‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬”قتلت‭ ‬15‭ ‬امرأة‭ ‬واصيبت‭ ‬50‭ ‬امرأة‭ ‬اخرى‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬استهدف‭ ‬مجلس‭ ‬عزاء‭ ‬داخل‭ ‬حسينية‭ ‬في‭ ‬داقوق‮»‬‭. ‬واستهدف‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة،‭ ‬حسينية‭ ‬الخاني‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬داقوق‭ (‬50‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬كركوك‭)‬،‭ ‬وفقا‭ ‬للمصدر‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬اكد‭ ‬عباس‭ ‬مصطفى‭ ‬داقوقي‭ ‬الطبيب‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬داقوق‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬وجميعهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭. ‬ويستذكر‭ ‬الشيعة‭ ‬الاثني‭ ‬عشرية،‭ ‬خلال‭ ‬ايام‭ ‬شهر‭ ‬محرم‭ ‬عبر‭ ‬جلسات‭ ‬تجمع‭ ‬النساء‭ ‬واخرى‭ ‬للرجال‭ ‬،‭ ‬ذكرى‭ ‬مقتل‭ ‬الائمام‭ ‬الحسين‭ ‬،‭ ‬ثالث‭ ‬الائمة‭ ‬المعصومين‭ ‬لدى‭ ‬الشيعية‭ ‬الاثني‭ ‬عشرية‭ .‬