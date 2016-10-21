اتفاق بين بغداد وأنقرة حول الدور التركي في هجوم الموصل
الأمم المتحدة: داعش يحتجز 550 عائلة كدروع بشرية
جنييف – الزمان
قال وزير الدفاع الأمريكي الجمعة إن العراق وتركيا توصلا لاتفاق من حيث المبدأ على الدور التركي في عملية الموصل لكنه لم يفصح عن تفاصيل الاتفاق ، وكان وفدان عراقي وتركي تبادلا الزيارات لنزع فتيل الازمة حول مشاركة الجيش التركي . فيما قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة إن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية جمعوا 550 عائلة من قرى حول مدينة الموصل العراقية ويحتجزونهم قرب مواقع للجماعة المتشددة داخل المدينة ربما لاستخدامهم كدروع بشرية.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين في بيان «نشعر بقلق بالغ حيال تقارير بأن تنظيم الدولة الإسلامية يستخدم المدنيين داخل وحول الموصل كدروع بشرية أثناء تقدم القوات العراقية وهو يبقي المدنيين قريبا من مكاتبه أو أماكن تجمع مقاتليه وهو ما قد يسبب ضحايا بين المدنيين. «هناك خطر داهم من أن يستخدم مقاتلو تنظيم داعش مثل هؤلاء الضعفاء ليس فقط كدروع بشرية بل قد يختارون أيضا قتلهم عوضا عن تحريرهم.» وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة رافينا شمدساني استنادا إلى «معلومات موثقة» من مصادر محلية إن 200 عائلة أجبروا على السير من الموصل إلى بلدة السلامية في 17 أكتوبر تشرين الأول وإن 350 عائلة أخرى غادرت قرية النجفية إلى الموصل في اليوم نفسه. وقالت «هذا يبدو أنه يشير إلى أن سبب هذه التحركات هو لاستخدامهم كدروع بشرية.»
وأشارت إلى أن المكتب يحقق أيضا في تقارير عن أن التنظيم المتشدد قتل 40 مدنيا في قرية واحدة. ورفضت الإفصاح عن المزيد من التفاصيل. وشدد زيد الحسين على ضرورة أن يحترم العراق القانون الدولي لدى التدقيق في وضع المدنيين الذين يغادرون المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد مشيرا إلى أن هذه المهمة يجب أن يتولاها حصرا الجيش والشرطة. وقال «نحن نحث السلطات العراقية على اتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع الجماعات المسلحة التي تعمل مع قوات الأمن العراقية من تنفيذ أي نوع من الهجمات الانتقامية على المدنيين الفارين من تنظيم داعش.
«هذا الموضوع محل قلق كبير إذ هناك تقارير عن أن هذه الجماعات أخضعت الأشخاص الذين يفرون من مناطق الصراع وخصوصا الرجال والأولاد فوق 15 عاما للتهديدات والتخويف والعنف الجسدي وحتى الخطف والقتل.»