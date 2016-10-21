اتفاق بين بغداد وأنقرة حول الدور التركي في هجوم الموصل

– October 21, 2016

الأمم‭ ‬المتحدة‭: ‬داعش‭ ‬يحتجز‭ ‬550‭ ‬عائلة‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭ ‬

جنييف‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬العراق‭ ‬وتركيا‭ ‬توصلا‭ ‬لاتفاق‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الموصل‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يفصح‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الاتفاق‭ ‬،‭ ‬وكان‭ ‬وفدان‭ ‬عراقي‭ ‬وتركي‭ ‬تبادلا‭ ‬الزيارات‭ ‬لنزع‭ ‬فتيل‭ ‬الازمة‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ . ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬مسلحي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬جمعوا‭ ‬550‭ ‬عائلة‭ ‬من‭ ‬قرى‭ ‬حول‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬العراقية‭ ‬ويحتجزونهم‭ ‬قرب‭ ‬مواقع‭ ‬للجماعة‭ ‬المتشددة‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬ربما‭ ‬لاستخدامهم‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭. ‬

وقال‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الأمير‭ ‬زيد‭ ‬رعد‭ ‬الحسين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نشعر‭ ‬بقلق‭ ‬بالغ‭ ‬حيال‭ ‬تقارير‭ ‬بأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬يستخدم‭ ‬المدنيين‭ ‬داخل‭ ‬وحول‭ ‬الموصل‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭ ‬أثناء‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬وهو‭ ‬يبقي‭ ‬المدنيين‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬مكاتبه‭ ‬أو‭ ‬أماكن‭ ‬تجمع‭ ‬مقاتليه‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يسبب‭ ‬ضحايا‭ ‬بين‭ ‬المدنيين‭. ‬‮«‬هناك‭ ‬خطر‭ ‬داهم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يستخدم‭ ‬مقاتلو‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬مثل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الضعفاء‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭ ‬بل‭ ‬قد‭ ‬يختارون‭ ‬أيضا‭ ‬قتلهم‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬تحريرهم‭.‬‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬رافينا‭ ‬شمدساني‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬معلومات‭ ‬موثقة‮»‬‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬إن‭ ‬200‭ ‬عائلة‭ ‬أجبروا‭ ‬على‭ ‬السير‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬السلامية‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬وإن‭ ‬350‭ ‬عائلة‭ ‬أخرى‭ ‬غادرت‭ ‬قرية‭ ‬النجفية‭ ‬إلى‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬هذه‭ ‬التحركات‭ ‬هو‭ ‬لاستخدامهم‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭.‬‮»‬‭ ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المكتب‭ ‬يحقق‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬قتل‭ ‬40‭ ‬مدنيا‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬واحدة‭. ‬ورفضت‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬وشدد‭ ‬زيد‭ ‬الحسين‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يحترم‭ ‬العراق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬لدى‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬يغادرون‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتولاها‭ ‬حصرا‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نحث‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الخطوات‭ ‬الممكنة‭ ‬لمنع‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬الانتقامية‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬

‮«‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬محل‭ ‬قلق‭ ‬كبير‭ ‬إذ‭ ‬هناك‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجماعات‭ ‬أخضعت‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يفرون‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬الصراع‭ ‬وخصوصا‭ ‬الرجال‭ ‬والأولاد‭ ‬فوق‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬للتهديدات‭ ‬والتخويف‭ ‬والعنف‭ ‬الجسدي‭ ‬وحتى‭ ‬الخطف‭ ‬والقتل‭.‬‮»‬