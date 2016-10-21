حذر أمريكي إزاء تأييد الحريري تسلم ميشال عون رئاسة لبنان

– October 21, 2016

واشنطن‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬ابدى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬جون‭ ‬كيري‭ ‬حذرا‭ ‬الجمعة‭ ‬ازاء‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬لبنان‭ ‬المقبل‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الماروني‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬السني‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬له‭. ‬وقال‭ ‬كيري‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لدى‭ ‬استقباله‭ ‬نظيره‭ ‬الكويتي‭ ‬صباح‭ ‬الخالد‭ ‬الصباح‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نامل‭ ‬بالتاكيد‭ ‬ان‭ (‬يحدث‭) ‬تطور‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬لكنني‭ ‬لست‭ ‬واثقا‭ ‬من‭ ‬نتيجة‭ ‬دعم‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ (..) ‬لا‭ ‬ادري‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬كيري‭ ‬الذي‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬يعلق‭ ‬على‭ ‬الشان‭ ‬اللبناني،‭ ‬بحذر‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نامل‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬تجاوز‭ ‬هذا‭ ‬المأزق‭ ‬الذي‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬والمنطقة‮»‬‭. ‬وقام‭ ‬كيري‭ ‬بزيارة‭ ‬قصيرة‭ ‬لبضع‭ ‬ساعات‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬وبات‭ ‬العماد‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬واثقا‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬له‭ ‬الخميس‭ ‬خصمه‭ ‬السياسي‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تعقد‭ ‬جلسة‭ ‬انتخاب‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬الحادي‭ ‬والثلاثين‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬الحالي‭.‬

ولبنان‭ ‬بدون‭ ‬رئيس‭ ‬منذ‭ ‬2014‭.‬

وتشهد‭ ‬المؤسسات‭ ‬السياسية‭ ‬شللا‭ ‬خصوصا‭ ‬بسبب‭ ‬انعكاسات‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬المجاورة‭ ‬بين‭ ‬انصار‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬وبينهم‭ ‬بالخصوص‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬القوي‭ ‬والمنخرط‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬ومعارضي‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭. ‬وينتخب‭ ‬رئيس‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬128‭ ‬نائبا‭ ‬مقسمين‭ ‬بالتساوي‭ ‬بين‭ ‬المسلمين‭ ‬والمسيحيين‭. ‬وبموجب‭ ‬الدستور‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬رئيس‭ ‬لبنان‭ ‬مسيحيا‭ ‬مارونيا‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مسلما‭ ‬سنيا‭ ‬ورئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬مسلما‭ ‬شيعيا‭.‬