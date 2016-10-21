حذر أمريكي إزاء تأييد الحريري تسلم ميشال عون رئاسة لبنان
واشنطن – بيروت – الزمان
ابدى وزير الخارجية الاميركي جون كيري حذرا الجمعة ازاء انتخاب رئيس لبنان المقبل ، والذي يفترض ان يكون الماروني ميشال عون بفضل دعم رئيس الوزراء السابق السني سعد الحريري له. وقال كيري ردا على سؤال في وزارة الخارجية لدى استقباله نظيره الكويتي صباح الخالد الصباح «نحن نامل بالتاكيد ان (يحدث) تطور في لبنان، لكنني لست واثقا من نتيجة دعم سعد الحريري (..) لا ادري». واضاف كيري الذي نادرا ما يعلق على الشان اللبناني، بحذر «نحن نامل ان يتم تجاوز هذا المأزق الذي يؤثر على لبنان والمنطقة». وقام كيري بزيارة قصيرة لبضع ساعات الى لبنان عام 2014. وبات العماد ميشال عون واثقا من تولي رئاسة الجمهورية في لبنان بفضل الدعم الذي قدمه له الخميس خصمه السياسي سعد الحريري. ومن المقرر ان تعقد جلسة انتخاب الرئيس في البرلمان في الحادي والثلاثين من تشرين الاول/اكتوبر الحالي.
ولبنان بدون رئيس منذ 2014.
وتشهد المؤسسات السياسية شللا خصوصا بسبب انعكاسات الحرب في سوريا المجاورة بين انصار الرئيس السوري بشار الاسد وبينهم بالخصوص حزب الله القوي والمنخرط في الحرب من جهة، ومعارضي النظام السوري. وينتخب رئيس لبنان من البرلمان الذي يضم 128 نائبا مقسمين بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين. وبموجب الدستور يجب ان يكون رئيس لبنان مسيحيا مارونيا ورئيس الوزراء مسلما سنيا ورئيس البرلمان مسلما شيعيا.