واشنطن:الرقة الهدف المقبل لنا بعد تحرير الموصل
روسيا تمدد الهدنة في حلب حتى مساء السبت
موسكو – الزمان
اعلن مساعد وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الجمعة ان مدينة الرقة، المعقل الابرز لتنظيم داعش في سوريا، ستشكل الهدف المقبل للتحالف الدولي بقيادة اميركية بعد تحرير مدينة الموصل العراقية.
وقال في مقابلة مع اذاعة فرنسية «بعد الموصل سنفكر في الرقة بالتأكيد. الرقة امر ضروري، فمن هذه المدينة يخطط داعش للهجمات الخارجية» مضيفا «الرقة هي العاصمة الحقيقية» للتنظيم.
واعلن الجيش الروسي ان الهدنة الانسانية التي ينفذها الجيشان السوري والروسي منذ صباح الخميس في حلب ستمدد مجددا لاربع وعشرين ساعة حتى مساء السبت لافساح المجال امام المقاتلين والمدنيين بالخروج من الاحياء الشرقية المحاصرة.
وقال الجنرال سيرغي رودسكوي المسؤول في هيئة اركان الجيش الروسي الجمعة «بطلب من مندوب الامم المتحدة ومنظمات دولية اخرى، اتخذ الرئيس الروسي قرار تمديد الهدنة الانسانية في منطقة حلب 24 ساعة من الساعة الثامنة حتى 19,00 بالتوقيت المحلي يوم 22 تشرين الاول/اكتوبر» اي من الساعة 5,00 حتى 16,00 ت غ. (أ ف ب) – اعلنت الامم المتحدة الجمعة تأخير عمليات اجلاء جرحى من مدينة حلب السورية بغياب «الضمانات» اللازمة، في اليوم الثاني من هدنة اعلنتها موسكو من جانب واحد، فيما لم تسجل اي مغادرة لمدنيين او مقاتلين من الاحياء الشرقية المحاصرة.
واعربت موسكو الجمعة عن «قلقها» لرفض المقاتلين الجهاديين مغادرة الاحياء الشرقية، متهمة اياهم بـ»نسف» جهود الامم المتحدة لايصال المساعدات.
منذ الثامنة صباحا، موعد سريان الهدنة، لم يُسجل خروج اي من المدنيين او المقاتلين او الجرحى من الاحياء الشرقية عبر الممرات الثمانية التي حددتها موسكو، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان والتلفزيون السوري الرسمي.
وأكد مصور لوكالة فرانس برس من الاحياء الغربية لحلب بعد ان جال على معبري الكاستيلو (شمال) والهال (وسط) المخصصين للمقاتلين ومن يرغب من المدنيين انه لم يشاهد اي حركة عبور.
وبعد هدوء استمر حتى الرابعة بعد الظهر، افاد الاعلام السوري الرسمي بمقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين بقذائف اطلقها «ارهابيون» على احياء تحت سيطرة قوات النظام في غرب حلب.
وكان الجيش الروسي اعلن تنفيذ هدنة ليوم واحد لمدة 11 ساعة في حلب، قبل ان يعلن عصر الخميس تمديدها لمدة 24 ساعة اضافية بهدف افساح المجال امام خروج المدنيين ومن يرغب من المقاتلين عبر ممرات آمنة.
وأوقفت الطائرات الروسية والسورية قصف الاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة منذ صباح الثلاثاء.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن الجمعة لوكالة فرانس برس «لا حركة على المعابر من الاحياء الشرقية ولم يسجل خروج اي من السكان او المقاتلين حتى الان».
واظهرت كاميرات وضعها الجيش الروسي وتبث مباشرة عبر الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع، انعدام الحركة على معبر سوق الهال (بستان القصر – مشارقة)، في حين توقف عدد من سيارات الاسعاف عند معبر الكاستيلو وشاحنات فارغة قرب سواتر ترابية، بالاضافة الى عدد من الجنود.
- «ضمانات امنية» -
وفيما كانت الامم المتحدة اعلنت الخميس انها تأمل ان تتمكن من اجلاء الدفعة الاولى من الجرحى (200 جريح) من الاحياء الشرقية بدءا من الجمعة، قال المتحدث باسم مكتب الشؤون الانسانية في الامم المتحدة ينس لاريكي في جنيف «للاسف لم يكن من الممكن بدء عمليات اخلاء المرضى والجرحى صباح اليوم الجمعة كما كان مقررا نظرا لعدم توفرالظروف اللازمة».
واكد رئيس مجموعة العمل حول المساعدة الانسانية في سوريا يان ايغلاند الخميس حصول الامم المتحدة على موافقة روسيا والنظام السوري و»مجموعات مسلحة في المعارضة» لتنفيذ ذلك. لكن لاريكي صرح للصحافيين انه لم يتم تقديم «هذه الضمانات المتعلقة بالظروف الامنية».
وفي بيان مشترك، وصف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والفصائل المعارضة مبادرة الامم المتحدة بـ «القاصرة» لانها «لم تتضمن دخول أي مساعدات إنسانية، وتقتصر على إخراج حالات حرجة مع مرافقين، وسط ضغوط أمنية وعسكرية وإعلامية» من روسيا والنظام السوري.
ولم تدخل اي مساعدات انسانية الى الاحياء الشرقية منذ السابع من تموز/يوليو الماضي.
واقر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس في جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة مخصصة لحلب، ان «الجوع استخدم كسلاح» منذ بدء الهجوم على الاحياء الشرقية، مشيرا الى ان «الحصص الغذائية (هناك) ستنفد في نهاية هذا الشهر».
وطالب بتأمين «وصول المساعدات الإنسانية بالكامل» إلى شرق حلب.
وفي موسكو، اعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة عن «قلق روسيا الشديد» جراء رفض عناصر جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة) مغادرة الاحياء الشرقية.
وقال في مؤتمر صحافي «نحن قلقون جدا بسبب رفض مقاتلي جبهة النصرة مغادرة المدينة رغم اشارات حسن النية التي ابدتها موسكو ودمشق والرامية الى اعادة الوضع الى طبيعته في المدينة».
وتقدر الامم المتحدة وجود 900 مقاتل من جبهة فتح الشام في شرق حلب في وقت يتحدث المرصد عن وجود 400 مقاتل فقط من اصل نحو 15 الف مقاتل معارض.
وتطالب موسكو واشنطن بالضغط على الفصائل المعارضة لفك ارتباطها عن مقاتلي فتح الشام الذين اتهمهم لافروف الخميس بانهم «يخرقون وقف اطلاق النار ويعوقون اجلاء السكان».
وتخلل اليوم الاول من الهدنة الخميس اندلاع اشتباكات متقطعة وتبادل قصف المدفعي، وفق ما افاد مراسل فرانس برس في الاحياء الشرقية والاعلام الرسمي.