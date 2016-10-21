واشنطن:الرقة الهدف المقبل لنا بعد تحرير الموصل

– October 21, 2016

روسيا‭ ‬تمدد‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬حتى‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬

موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬انتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة،‭ ‬المعقل‭ ‬الابرز‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬ستشكل‭ ‬الهدف‭ ‬المقبل‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬اميركية‭ ‬بعد‭ ‬تحرير‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬العراقية‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬اذاعة‭ ‬فرنسية‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الموصل‭ ‬سنفكر‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬بالتأكيد‭. ‬الرقة‭ ‬امر‭ ‬ضروري،‭ ‬فمن‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬يخطط‭ ‬داعش‭ ‬للهجمات‭ ‬الخارجية‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬الرقة‭ ‬هي‭ ‬العاصمة‭ ‬الحقيقية‮»‬‭ ‬للتنظيم‭.‬

واعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬ان‭ ‬الهدنة‭ ‬الانسانية‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬الجيشان‭ ‬السوري‭ ‬والروسي‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬ستمدد‭ ‬مجددا‭ ‬لاربع‭ ‬وعشرين‭ ‬ساعة‭ ‬حتى‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬لافساح‭ ‬المجال‭ ‬امام‭ ‬المقاتلين‭ ‬والمدنيين‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭.‬

وقال‭ ‬الجنرال‭ ‬سيرغي‭ ‬رودسكوي‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬اركان‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬بطلب‭ ‬من‭ ‬مندوب‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭ ‬اخرى،‭ ‬اتخذ‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬قرار‭ ‬تمديد‭ ‬الهدنة‭ ‬الانسانية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حلب‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬حتى‭ ‬19‭,‬00‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬يوم‭ ‬22‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‮»‬‭ ‬اي‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬5‭,‬00‭ ‬حتى‭ ‬16‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭. (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعلنت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬تأخير‭ ‬عمليات‭ ‬اجلاء‭ ‬جرحى‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬السورية‭ ‬بغياب‭ ‬‮«‬الضمانات‮»‬‭ ‬اللازمة،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬هدنة‭ ‬اعلنتها‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تسجل‭ ‬اي‭ ‬مغادرة‭ ‬لمدنيين‭ ‬او‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭.‬

واعربت‭ ‬موسكو‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقها‮»‬‭ ‬لرفض‭ ‬المقاتلين‭ ‬الجهاديين‭ ‬مغادرة‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية،‭ ‬متهمة‭ ‬اياهم‭ ‬بـ»نسف‮»‬‭ ‬جهود‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬لايصال‭ ‬المساعدات‭.‬

منذ‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحا،‭ ‬موعد‭ ‬سريان‭ ‬الهدنة،‭ ‬لم‭ ‬يُسجل‭ ‬خروج‭ ‬اي‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬او‭ ‬المقاتلين‭ ‬او‭ ‬الجرحى‭ ‬من‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬عبر‭ ‬الممرات‭ ‬الثمانية‭ ‬التي‭ ‬حددتها‭ ‬موسكو،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬والتلفزيون‭ ‬السوري‭ ‬الرسمي‭.‬

وأكد‭ ‬مصور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬الاحياء‭ ‬الغربية‭ ‬لحلب‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬جال‭ ‬على‭ ‬معبري‭ ‬الكاستيلو‭ (‬شمال‭) ‬والهال‭ (‬وسط‭) ‬المخصصين‭ ‬للمقاتلين‭ ‬ومن‭ ‬يرغب‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يشاهد‭ ‬اي‭ ‬حركة‭ ‬عبور‭.‬

وبعد‭ ‬هدوء‭ ‬استمر‭ ‬حتى‭ ‬الرابعة‭ ‬بعد‭ ‬الظهر،‭ ‬افاد‭ ‬الاعلام‭ ‬السوري‭ ‬الرسمي‭ ‬بمقتل‭ ‬شخص‭ ‬واصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬اخرين‭ ‬بقذائف‭ ‬اطلقها‭ ‬‮«‬ارهابيون‮»‬‭ ‬على‭ ‬احياء‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬حلب‭.‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬اعلن‭ ‬تنفيذ‭ ‬هدنة‭ ‬ليوم‭ ‬واحد‭ ‬لمدة‭ ‬11‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬حلب،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعلن‭ ‬عصر‭ ‬الخميس‭ ‬تمديدها‭ ‬لمدة‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬اضافية‭ ‬بهدف‭ ‬افساح‭ ‬المجال‭ ‬امام‭ ‬خروج‭ ‬المدنيين‭ ‬ومن‭ ‬يرغب‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬عبر‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭.‬

وأوقفت‭ ‬الطائرات‭ ‬الروسية‭ ‬والسورية‭ ‬قصف‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الجمعة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬حركة‭ ‬على‭ ‬المعابر‭ ‬من‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬ولم‭ ‬يسجل‭ ‬خروج‭ ‬اي‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬او‭ ‬المقاتلين‭ ‬حتى‭ ‬الان‮»‬‭.‬

واظهرت‭ ‬كاميرات‭ ‬وضعها‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬وتبث‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع،‭ ‬انعدام‭ ‬الحركة‭ ‬على‭ ‬معبر‭ ‬سوق‭ ‬الهال‭ (‬بستان‭ ‬القصر‭ – ‬مشارقة‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬توقف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬الاسعاف‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬الكاستيلو‭ ‬وشاحنات‭ ‬فارغة‭ ‬قرب‭ ‬سواتر‭ ‬ترابية،‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجنود‭.‬

‭- ‬‮«‬ضمانات‭ ‬امنية‮»‬‭ -‬

وفيما‭ ‬كانت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬اعلنت‭ ‬الخميس‭ ‬انها‭ ‬تأمل‭ ‬ان‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬اجلاء‭ ‬الدفعة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ (‬200‭ ‬جريح‭) ‬من‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الجمعة،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬الشؤون‭ ‬الانسانية‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ينس‭ ‬لاريكي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬‮«‬للاسف‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬اخلاء‭ ‬المرضى‭ ‬والجرحى‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬نظرا‭ ‬لعدم‭ ‬توفرالظروف‭ ‬اللازمة‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬حول‭ ‬المساعدة‭ ‬الانسانية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬يان‭ ‬ايغلاند‭ ‬الخميس‭ ‬حصول‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬روسيا‭ ‬والنظام‭ ‬السوري‭ ‬و»مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬في‭ ‬المعارضة‮»‬‭ ‬لتنفيذ‭ ‬ذلك‭. ‬لكن‭ ‬لاريكي‭ ‬صرح‭ ‬للصحافيين‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الضمانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالظروف‭ ‬الامنية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬مشترك،‭ ‬وصف‭ ‬الائتلاف‭ ‬الوطني‭ ‬لقوى‭ ‬الثورة‭ ‬والمعارضة‭ ‬السورية‭ ‬والفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬مبادرة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬القاصرة‮»‬‭ ‬لانها‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تتضمن‭ ‬دخول‭ ‬أي‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية،‭ ‬وتقتصر‭ ‬على‭ ‬إخراج‭ ‬حالات‭ ‬حرجة‭ ‬مع‭ ‬مرافقين،‭ ‬وسط‭ ‬ضغوط‭ ‬أمنية‭ ‬وعسكرية‭ ‬وإعلامية‮»‬‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬والنظام‭ ‬السوري‭.‬

ولم‭ ‬تدخل‭ ‬اي‭ ‬مساعدات‭ ‬انسانية‭ ‬الى‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

واقر‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بان‭ ‬كي‭ ‬مون‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مخصصة‭ ‬لحلب،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الجوع‭ ‬استخدم‭ ‬كسلاح‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الحصص‭ ‬الغذائية‭ (‬هناك‭) ‬ستنفد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬بتأمين‭ ‬‮«‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بالكامل‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬شرق‭ ‬حلب‭.‬

وفي‭ ‬موسكو،‭ ‬اعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬روسيا‭ ‬الشديد‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬رفض‭ ‬عناصر‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭ ‬قبل‭ ‬فك‭ ‬ارتباطها‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭) ‬مغادرة‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬قلقون‭ ‬جدا‭ ‬بسبب‭ ‬رفض‭ ‬مقاتلي‭ ‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬مغادرة‭ ‬المدينة‭ ‬رغم‭ ‬اشارات‭ ‬حسن‭ ‬النية‭ ‬التي‭ ‬ابدتها‭ ‬موسكو‭ ‬ودمشق‭ ‬والرامية‭ ‬الى‭ ‬اعادة‭ ‬الوضع‭ ‬الى‭ ‬طبيعته‭ ‬في‭ ‬المدينة‮»‬‭.‬

وتقدر‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬وجود‭ ‬900‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يتحدث‭ ‬المرصد‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬400‭ ‬مقاتل‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬الف‭ ‬مقاتل‭ ‬معارض‭.‬

وتطالب‭ ‬موسكو‭ ‬واشنطن‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬لفك‭ ‬ارتباطها‭ ‬عن‭ ‬مقاتلي‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬الذين‭ ‬اتهمهم‭ ‬لافروف‭ ‬الخميس‭ ‬بانهم‭ ‬‮«‬يخرقون‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬ويعوقون‭ ‬اجلاء‭ ‬السكان‮»‬‭.‬

وتخلل‭ ‬اليوم‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬الهدنة‭ ‬الخميس‭ ‬اندلاع‭ ‬اشتباكات‭ ‬متقطعة‭ ‬وتبادل‭ ‬قصف‭ ‬المدفعي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬والاعلام‭ ‬الرسمي‭.‬