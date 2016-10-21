كلمة شيخ الازهر محاولة لتحفيز دار الافتاء ضد التشدد

– October 21, 2016

خالد‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬أمين‭ ‬لجنة‭ ‬الفتوى‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭ ): ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

بدأت‭ ‬رموز‭ ‬دينية‭ ‬فى‭ ‬دار‭ ‬الافتاء‭ ‬ومشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬جهوداً‭ ‬لاحتواء‭ ‬الازمة‭ ‬التى‭ ‬صنعتها‭ ‬كلمة‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬والذي‭ ‬خصصته‭ ‬لبحث‭ ‬التاهيل‭ ‬العلمي‭ ‬لائمة‭ ‬المساجد‭ ‬فى‭ ‬دول‭ ‬الاقليات‭ ‬الاسلامية‭ ‬والتى‭ ‬انتقد‭ ‬فيها‭ ‬مصطلح‭ ‬الاقليات‭ ‬المسلمة‭ ‬بأعتباره‭ ‬امرا‭ ‬وافدا‭ ‬على‭ ‬الثقافة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وفى‭ ‬محاولة‭ ‬لتلاقي‭ ‬الازمة‭ ‬التى‭ ‬صنعتها‭ ‬تلك‭ ‬الكلمة‭ ‬بدأت‭ ‬رموز‭ ‬من‭ ‬دار‭ ‬الافتاء‭ ‬ومشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬جهودا‭ ‬لاحتواء‭ ‬هذا‭ ‬الخلاف‭ .‬

وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬قال‭ ‬خالد‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬امين‭ ‬الفتوي‭ ‬بدار‭ ‬الافتاء‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬كلمة‭ ‬الامام‭ ‬الاكبر‭ ‬كانت‭ ‬بمثابة‭ ‬لتحفيذ‭ ‬العاملين‭ ‬فى‭ ‬دار‭ ‬الافتاء‭ ‬فى‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬لاتخاذ‭ ‬مواقف‭ ‬تجاه‭ ‬الاراء‭ ‬المتشددة‭ ‬ورغم‭ ‬الاعتراضات‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬ما‭ ‬رود‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الكلمة‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬دار‭ ‬الافتاء‭ ‬سارعت‭ ‬الى‭ ‬اعتبارها‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬يجب‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬واىضاف‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬خلافات‭ ‬بيننا‭ ‬وبين‭ ‬المؤسسة‭ ‬الازهرية‭ ‬لاننا‭ ‬نعمل‭ ‬جميعا‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬ونحن‭ ‬نعتبر‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬اب‭ ‬لنا‭ ‬جميعا‭ .‬

فيما‭ ‬اكد‭ ‬د‭/ ‬عباس‭ ‬شومان‭ ‬انة‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬الازهر‭ ‬ودار‭ ‬الافتاء‭ ‬وان‭ ‬هناك‭ ‬محاولات‭ ‬للايقاع‭ ‬بين‭ ‬العلماء‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬انتقاد‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬لمصطلح‭ ‬الاقلية‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬انتقادا‭ ‬لدار‭ ‬الافتاء‭ ‬بل‭ ‬للمصطلح‭ ‬ذاته‭ ‬وهو‭ ‬مصطلح‭ ‬ليس‭ ‬لدار‭ ‬الافتاء‭ ‬دخل‭ ‬به‭ ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬داخل‭ ‬المشيخة‭ ‬ان‭ ‬شومان‭ ‬تدارك‭ ‬الازمة‭ ‬التى‭ ‬صنعتها‭ ‬كلمة‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬وشدد‭ ‬فى‭ ‬كلمتة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬اختيار‭ ‬موضوع‭ ‬وعنوانا‭ ‬واشارت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬خلافات‭ ‬المشيخة‭ ‬ودار‭ ‬الافتاء‭ ‬ليست‭ ‬جديدة‭ ‬فلقد‭ ‬سبقها‭ ‬رفض‭ ‬دار‭ ‬الافتاء‭ ‬ليست‭ ‬جديدة‭ ‬فلقد‭ ‬سبقها‭ ‬رفض‭ ‬دار‭ ‬الافتاء‭ ‬طلب‭ ‬المشيخة‭ ‬نقل‭ ‬مرصدي‭ ‬الفتاوي‭ ‬المتشددة‭ ‬والاسلام‭ ‬فوبيا‭ ‬الى‭ ‬المشيخة‭ ‬بدعوي‭ ‬ان‭ ‬عمل‭ ‬هذين‭ ‬المرصدين‭ ‬حق‭ ‬اصيل‭ ‬للمشيخة‭ ‬واعتبر‭ ‬د‭/ ‬عمار‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الباحث‭ ‬فى‭ ‬الشئون‭ ‬الاسلامية‭ ‬ان‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدينية‭ ‬امر‭ ‬مخجل‭ ‬لان‭ ‬هؤلاء‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكونوا‭ ‬قدوة‭ ‬وانكار‭ ‬الذات‭ ‬وان‭ ‬يعملوا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ايجاد‭ ‬خطاب‭ ‬ديني‭ ‬يليق‭ ‬بمؤسسة‭ ‬عريقة‭ ‬كالازهر