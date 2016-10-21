كلمة شيخ الازهر محاولة لتحفيز دار الافتاء ضد التشدد
خالد عبد العزيز أمين لجنة الفتوى لـ (الزمان ):
القاهرة – مصطفى عمارة
بدأت رموز دينية فى دار الافتاء ومشيخة الازهر جهوداً لاحتواء الازمة التى صنعتها كلمة شيخ الازهر والذي خصصته لبحث التاهيل العلمي لائمة المساجد فى دول الاقليات الاسلامية والتى انتقد فيها مصطلح الاقليات المسلمة بأعتباره امرا وافدا على الثقافة الاسلامية وفى محاولة لتلاقي الازمة التى صنعتها تلك الكلمة بدأت رموز من دار الافتاء ومشيخة الازهر جهودا لاحتواء هذا الخلاف .
وفى هذا الاطار قال خالد عبد العزيز امين الفتوي بدار الافتاء فى تصريحات خاصة ان كلمة الامام الاكبر كانت بمثابة لتحفيذ العاملين فى دار الافتاء فى كافة المجالات لاتخاذ مواقف تجاه الاراء المتشددة ورغم الاعتراضات على بعض ما رود فى تلك الكلمة الا ان دار الافتاء سارعت الى اعتبارها خارطة طريق يجب التعامل معها واىضاف انه لا يوجد خلافات بيننا وبين المؤسسة الازهرية لاننا نعمل جميعا لتحقيق هدف واحد ونحن نعتبر شيخ الازهر اب لنا جميعا .
فيما اكد د/ عباس شومان انة لا توجد خلافات بين الازهر ودار الافتاء وان هناك محاولات للايقاع بين العلماء واضاف ان انتقاد شيخ الازهر لمصطلح الاقلية لم يكن انتقادا لدار الافتاء بل للمصطلح ذاته وهو مصطلح ليس لدار الافتاء دخل به فيما كشفت مصادر داخل المشيخة ان شومان تدارك الازمة التى صنعتها كلمة شيخ الازهر وشدد فى كلمتة على حسن اختيار موضوع وعنوانا واشارت المصادر ان خلافات المشيخة ودار الافتاء ليست جديدة فلقد سبقها رفض دار الافتاء ليست جديدة فلقد سبقها رفض دار الافتاء طلب المشيخة نقل مرصدي الفتاوي المتشددة والاسلام فوبيا الى المشيخة بدعوي ان عمل هذين المرصدين حق اصيل للمشيخة واعتبر د/ عمار على حسن الباحث فى الشئون الاسلامية ان الصراع بين المؤسسات الدينية امر مخجل لان هؤلاء يجب ان يكونوا قدوة وانكار الذات وان يعملوا من اجل ايجاد خطاب ديني يليق بمؤسسة عريقة كالازهر