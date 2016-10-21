– October 21, 2016

إتهام الجعفري بالتعامل غير الملائم والعمل الإنفرادي

كردستان: الخارجية العراقية تمنع مشاركة الإقليم من المشاركة بالمؤتمرات الدولية

بغداد – الزمان

اتهمت حكومة إقليم كردستان امس وزير الخارجية إبراهيم الجعفري بـ(المعاملة غير الملائمة والعمل بشكل انفرادي)، مضيفة أن حكومة العراق ووزارة الخارجية تصر على منع مشاركة كردستان في الندوات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بداعش. وقالت حكومة الإقليم في بيان على هامش تضييف باريس لمؤتمر (الاستعداد لمستقبل موصل السياسي) بمشاركة 20 دولة (ترحب حكومة إقليم كردستان بأي جهد دولي لمواجهة إرهابيي داعش والاستقرار السياسي في العراق والمنطقة، غير انه ومع الأسف لم تقدم الدعوة مرة أخرى الى الطرف الرئيس من المعادلة السياسية والعسكرية والإنسانية في المنطقة الذي هو إقليم كردستان لحضور المؤتمر)، مشيرة الى (مشاركة الوفد العراقي على مستوى وزير الخارجية فقط).وأضاف البيان أن حكومة الإقليم ( تستنكر بشدة المعاملة غير الملائمة لوزير الخارجية العراقي الذي يعمل بشكل انفرادي ولا يهتم بتضحيات إقليم كردستان، الذي أصبح خلال السنتين المنصرمتين اكبر عقبة أمام ازدياد توسع اخطر مجموعة إرهابية المسماة بالخلافة الإسلامية)، مشيرة الى أن (ذلك يأتي في الوقت الذي ينهمك رئيس إقليم كردستان وقوات البيشمرگة كافة بالقتال ضد إرهابيي داعش ويتمكنون من إلحاق أضرار فادحة بهم وتنظيف مناطق شاسعة منهم وذلك من اجل حماية ارض وكرامة شعبنا وحماية القيم الإنسانية).وتابع البيان أن (من دواعي التعجب وفي هذا التوقيت ومقابل كل هذه التضحيات التي يقدمها إقليم كردستان، تصر حكومة العراق الفدرالية ووزارة الخارجية على الوقوف بوجه وفد حكومة إقليم كردستان ومنع مشاركتها في الندوات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بإرهابيي داعش واللاجئين والنازحين) ، مضيفا (لا شك انها ليست المرة الأولى التي نشاهد فيها مثل هذه المعاملة من بعض المسؤولين العراقيين ). وطالب البيان التحالف الدولي بـ (ألا يستمر بهذا الإهمال وان يدعو بشكل مباشر إقليم كردستان الذي يعد الطرف الرئيس للمعادلة للندوات والمؤتمرات المتعلقة بمواجهة داعش ومسألة اللاجئين والنازحين وخارطة الطريق السياسية ومستقبل الموصل).كما طالب البيان حكومة العراق الفدرالية بـ(العمل للحيلولة دون أعادة مثل هذا التعامل الذي لا ينفع من ورائه أي طرف بل يضر بالمصالح العراقية فقط) ، على حد قول البيان.