– October 21, 2016

السجن 7 سنوات لمدير المصرف العراقي للتجارة الأسبق

ببغداد – الزمان

أصدرت المحاكم العراقية احكاما بالسجن على مديري مصرفين أسبقين في بغداد بالسجن سبع سنواتٍ لإحداثهما (ضرراً جسيماً بالمال العام) ، كما حكمت غيابياً بالسجن عشر سنواتٍ على زبون مصرف اهلي أقدم على سرقة ملياري دينار ونصف المليار من المال العام. وقالت هيئة النزاهـة في بيان امس أن (دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بمعرض حديثها عن القضيَّة المحالة إلى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة، بصدور حكمٍ يقضي بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المدانين ح.ع.ع المدير العامِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة و (م.ب.ض) مدير فرع المصرف في الحارثيَّة الأسبقين) ، وأشارت إلى (إقدام المدان (م.ب.ض) باستغلال موقعه الوظيفيِّ بصفته مديراً لفرع المصرف في الحارثيَّة ومنح نفسه قرضاً مقداره مليون دولار، بذريعة أنَّه أحد مُؤسِّسي شركةٍ أهليَّةٍ مُختصَّةٍ بالشحن الجويِّ والطيران، وقام بالتوقيع على معاملة القرض مرَّتين: الأولى بصفته دائناً والثانية بصفته مديناً). واوضح البيان أن(التحقيقات قادت إلى أنَّ الخروقات التي أقدم عليها المدان (م.ب.ض) كانت بعلم وموافقة المدير العامِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة الأسبق (ح.ع.ع) وأظهرت كذلك أنَّ أقيام الأسهم العقاريَّة، التي وُضِعَت كضماناتٍ لوفاء القرض، كانت أقلَّ بكثيرٍ من قيمة القرض الممنوح للمدان، فضلاً عن امتناع الشركة الأهليَّة عن تسديد فوائد القرض، ليبلغ مقدار الضرر الواقع على المال العامِّ أكثر من مليون ونصف المليون دولار) ،مضيفاً أن (المحكمة المُختصَّة بقضايا النزاهة وجدت نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ مُعزَّزة بمحضر اللجنة التحقيقيَّة المُؤلفة في المصرف والتي أوصت بتحميل المدانين المسؤوليَّة الكاملة عن التجاوزات والخروقات الحاصلة في معاملة القرض والضرر الذي مسَّ المال العامِّ، فضلاً عن قرينة هروب المدانين عن وجه العدالة، كافيةً ومقنعةً لإدانتهما استناداً إلى مُقتضيات المادَّة 340 من قانون العقوبات وقرَّرت المحكمة الحكم على كلٍّ من المُدانَينِ بالسجن سبع سنواتٍ، مُؤيِّدةً الحجز الاحتياطيَّ على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، مُعطيةً الحقَّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية. الى ذلك، اعلنت هيأة النزاهة عن اصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بالنزاهة، حكماً غيابياً يقضي بالسجن عشر سنواتٍ لزبون مصرف اهلي أقدم على سرقة ملياري دينار ونصف المليار من المال العام. واوضح بيان أنَّ (المدان الهارب {ح.س.ب} أقدم على سرقة مليارين، و500 مليون دينارٍ من أموال مصرف الرافدين الحكومي بالاشتراك والاتِّـفاق مع المدان {س.د.خ} ومُوظَّفَينِ آخرَينِ في المصرف الحكوميِّ مُفرَّقة قضاياهم) ، مؤكداً(قيام المدان {ح.س.ب} بسحب المبلغ بموجب صكٍّ على حسابه في أحد المصارف الأهليَّة لمصلحة المُدان {س.د.خ} الذي قام بإيداع الصكِّ في مصرف الرافدين الحكوميِّ – فرع التآخي، ومن ثمَّ سحب المبلغ من دون قيام مُوظَّفي المصرف الحكوميِّ بإرسال إشعارٍ إلى المصرف الأهليِّ؛ للتحقُّق من وجود رصيدٍ كافٍ في حساب المدان الأول يغطي مبلغ الصكِّ).واوضح البيان، “قرارُ الحكم الصادر استناداً إلى أحكام المادَّة 444/رابعاً وحادي عشر، فضلاً عن الحكم على المدان بالسجن مُدَّة عشر سنواتٍ، تضمَّن تأييدَ الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاءَ الحقِّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة).