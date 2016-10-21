المرجعية تدعو المقاتلين الى حماية المدنيين العالقين في مناطق الحرب

– October 21, 2016

كربلاء – الزمان

دعت المرجعية الدينية امس المقاتلين الى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع المدنيين الآمنين العالقين في مناطق القتال.وقال ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي، في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني بكربلاء (نؤكد اليوم، على أحبتنا المقاتلين كما أكدنا عليهم في مناسبات سابقة، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع المدنيين الآمنين العالقين في مناطق القتال، والسعي في ابعاد الاذى عنهم وتوفير الحماية لهم بكل الوسائل الممكنة ونؤكد على جميع المشاركين في العمليات القتالية، بضرورة رعاية المعايير الإنسانية والإسلامية في التعامل مع المعتقلين، اياً كانوا والاقتصار على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم والابتعاد عن الثأر والانتقام في مطلق الأحكام)، داعياً أهالي الموصل الى ان (يتعاونوا مع القوات الامنية قدر المستطاع، ويسهلوا لهم مهمتهم في إنقاذهم وتخليصهم من سيطرة الدواعش).