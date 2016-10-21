– October 21, 2016

إستقدام تعزيزات أمنية عاجلة والمحافظ يتهم خلايا نائمة

أهالي كركوك يستيقظون على هجمات لداعش وإنتشار القناصة

كركوك – الزمان

خاضت القوات الامنية في كركوك امس معارك شرسة مع عناصر من تنظيم داعش نجحت فجر في إحداث خرق امني في المحافظة والتحصن في عدد من مبانيها القديمة ومهاجمة مقار شرطة ومقر حزب الاتحاد الوطني ومحطة كهرباء الدبس، وفيما اتهم المحافظ خلايا نائمة بتنفيذ الهجمات، فرضت الاجهزة الامنية حظرا على التجوال في المحافظة الى اشعار آخر. وقال مصدر في مكتب المحافظ أن (القوات الأمنية تعالج 30 – 35 إرهابياً متحصنين في المباني القديمة، وفي حال لم يسلموا أنفسهم سيتم تهديم تلك المباني)، موضحا أن (حظر التجوال ساهم في منع تسلل عناصر أخرى من داعش الى المحافظة).ورأى ان (ما جرى جاء نتيجة وجود خلايا نائمة وانعكاس لما يحدث في الموصل). بدوره، قال محافظ كركوك نجم الدين كريم أن( القوات الأمنية وقوات البيشمركة ومكافحة الإرهاب تسيطر تماماً على الوضع .وتابع أن ( خلايا نائمة لداعش هي التي قامت بمهاجمة بعض المقار والمواقع الأمنية ) ، نافيا( دخول ارهابيي داعش الى مقر مديرية شرطة كركوك السابق وسط كركوك أو الى اي مقر حكومي ).وأكدت خلية الإعلام الحربي أن الموقف في كركوك تحت السيطرة.وقالت في بيان ان داعش (زجت بعدد من الإرهابيين الانتحاريين على مديرية شرطة كركوك ومركز شرطة العدالة ومركز شرطة دوميز ومقر حزب الاتحاد الوطني ومحطة كهرباء الدبس.(وأضافت أن (القوات الأمنية تصدت لهم وتم قتل اغلب الإرهابيين وفرض حظر التجوال لملاحقة الآخرين). وتمكنت القوات الأمنية من قتل ثلاثة من المهاجمين في الاشتباكات الاولية قبل ان تفرض حظرا على التجوال في المحافظة حتى إشعار آخر، فيما قتل خمسة أشخاص وأصيب أربعة آخرون في حصيلة أولية للهجوم. وكشف مصدر امني عن قيام قوات الاسايش بقتل اربعة مسلحين في الحي العسكري جنوبي كركوك اثناء، معالجة عناصر التنظيم في مواقع محددة .وافاد مصدر امني في المحافظة بإرسال تعزيزات من قوات من مكافحة ارهاب السليمانية لإسناد للقوات الامنية في معالجة عدد من من عناصر داعش حيث يوجد عدد من قناصة في مواقع مختلفة من بينهم قناص يتحصن في فندق قديم قرب منطقة راس الجسر وسط كركوك قتلته القوات الامنية قبل ان تنجح في تحرير ثلاثة عمال مصريين كانوا محتجزين داخل الفندق.وأكد المصدر أن (القوات الامنية تفرض سيطرة كاملة على الاوضاع عدا عدد قليل من ارهابيي داعش يتحصنون في مواقع قليلة وهم محاصرون وتم قتل جميع المسلحين الذين هاجموا عدد من مواقع المحافظة) ،موضحاً أن (التنظيم نشر عددا من القناصة في مواقع متعددة وتعمل القوات الأمنية على معالجتهم ).واعلنت وزارة الكهرباء امس عن استشهاد 13 من العاملين في محطة كهرباء الدبس بينهم ايرانيون واصابة خمسة اخرين. واوضح بيان للوزارة ان (ارهابيي داعش شنوا هجوما عند الساعة الخامسة من فجر الجمعة، على محطة كهرباء الدبس الغازية ومشروع محطة دبس الجديدة المجاورة لها في محافظة كركوك، وأسفر الهجوم عن استشهاد 8 من منتسبي المحطة من الفنيين العزل، واصابة منتسب واحد إصابته خطرة، فضلا عن جرح خمسة من منتسبي شرطة الكهرباء)، مؤكدا ان (الهجوم أسفر الهجوم عن توقف المحطة بالكامل جراء تفجير غرفة السيطرة للوحدة التوليدية رقم6 وتخريب القاعة الرئيسة)، مضيفا ان (ارهابيي داعش استهدفوا بهجومهم مشروع محطة الدبس الجديدة التي يقع مقرها مجاور محطة الدبس القديم، وأدى الهجوم الى استشهاد خمسة من منتسبي شركة صانير الايرانية المنفذة للمشروع).وتنتج محطة الدبس القديمة 75 ميكاواط وينتج مشروع محطة الدبس 320 ميكاواط.