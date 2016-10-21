– October 21, 2016

ضبط طن من السمك المجمد منتهي الصلاحية في الكوت

واسط –الزمان

ضبطت دائرة الرقابة الصحية في محافظة واسط، طنا كيلو من السمك المجمد منتهي الصلاحية في احد مخازن قضاء الكوت.ونقل بيان عن مدير شعبة الرقابة الصحية عمر كاظم قوله إن (فرق الرقابة تمكنت من ضبط طن و200 غرام من السمك المجمد الفاسد، منتهي الصلاحية بواقع 102 كارتون زنة الواحدة 10 كيلوغرامات علامة ثمرة الصياد) ، موضحا أن(العملية نفذت استنادا لمعلومات وردت إلى شعبة الرقابة الصحية قطاع الكوت، وتم التأكد منها والمباشرة على الفور بمصادرة الكمية).ود عا كاظم الى(الامتناع نهائيا عن شراء المواد الغذائية المجمدة كالأسماك واللحوم، الا بعد التأكد من صلاحيتها نظرا لخطورتها على صحة الانسان) لافتا الى ان المحافظة ( شهدت في الآونة الأخيرة دخول العديد من المواد الغذائية والألبان المنتهية الصلاحية).