– October 19, 2016

نينوى سلة غذائية وطريق تجاري وخزين نفطي

خبراء لـ (الزمان): إعادة الموصل ينعش الإقتصاد

ويحد من إنتقال الأموال إلى الخارج

بغداد – قصي منذر –

حسن الابراهيمي

اكدت اللجنة المالية النيابية ان تحرير الموصل سيترك اثرا ايجابيا في الاقتصاد ويسهم برفد الموازنة بايرادات مهمة، فيما وصف مجلس محافظة نينوى المدينة بسلة العراق الغذائية وتحريرها يعيد حركة التبادل التجاري والصناعي . وقال عضو اللجنة سرحان احمد لـ (الزمان) امس ان (الموصل مدينة تجارية وزراعية وصناعية وسيكون لتحريرها تأثير إيجابي كبير على اقتصاد البلد ويضيف ايرادات اخرى للموازنة). واضاف ان (الموصل تحتوى على الكثير من ابار النفط بالاضافة الى المعادن الموجودة في الشرقاط وهذا يضاف الى صادرات البلد النفطية ومن ثم يوفر مردودا ايجابيا للموازنة). من جهتها قالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نجيبة نجيب لـ (الزمان) امس ان (تحرير الموصل يسهم باعادة النازحين ومن ثم يعيد الكثير من الاموال المخصصة لهؤلاء الى الموازنة). مشيرة الى ان (عودة استقرار الموصل يسهم بفتح باب للمحافظات المنتجة فضلا عن اعادة فتح المنافذ الحدودية التي تتوفر من خلالها واردات للدولة). واوضحت نجيب ان (عودة الحياة الى الموصل دون خسائر بالبنى التحتية والمعامل والدوائر الحكومية الاخرى يساعد على تنشيط عمل الوزارات). وعد عضو مجلس محافظة نينوى داود جنديان الموصل بسلة العراق الغذائية لاحتوائها على الاراضي الصالحة للزراعة. وقال جنديان لـ(الزمان) امس ان (تحرير الموصل يسهم بمردود ايجابي للبلد نظرا لموقعها الستراتيجي من الناحية الجغرافية حيث لديها منافذ حدودية وادارية مع اقليم كردستان وسوريا من خلال التبادل التجاري). مشيرا الى ان (الموصل تعد سلة العراق الغذائية لاحتوائها على الكثير من الاراضي الزراعية بالاضافة الى وجود معامل الالبان والنسيج وغيرها). مضيفا ان (تحريرها له اهمية كبيرة على اقتصاد البلد وحركة السوق ، كما توفر من خلال المنافذ الحدودية من ايرادات مالية للحكومة الاتحادية)، داعيا (الحكومة الى اعادة تأهيل معامل المدينة بعد تحريرها من تنظيم داعش لما لها اهمية كبيرة في انعاش اقتصاد البلد). من جهتهم اكد خبراء اقتصاديون انتعاش الاقتصاد المحلي بعد عمليات التحرير. وقال الخبير داود عبد زاير لـ(الزمان) امس ان (احداث عام 2014 اصابت الاقتصاد بشلل بعد الهجمة الارهابية على الموصل كونها تسببت بايقاف المشاريع الاستثمارية مما ادى الى انتقال الاموال الى الخارج)، مبينا ان (انظار العالم تتجه صوب استقرار العراق الامني لغرض ديمومة اقتصاده كونه يملك قدرات كبيرة ويعد تاسع دولة في العالم من حيث الموارد الطبيعية). واضاف عبد زاير ان (الموصل اذا تحررت بدون مخلفات سياسية سينعكس هذا الامر بصورة ايجابية على البلاد وستعود الاستثمارات الاقتصادية اليها). لافتا الى ان (العراق يحاول الحفاظ على سعر سوقه النفطي بعد استعادته للمناطق النفطية التي سيطر عليها تنظيم داعش ولاسيما ان الاتفاق مع الاقليم بشأن تسويق النفط اصبح تحت مظلة شركة سومو).واكد عبد زاير ان (الموصل سلة غذاء للبلد ولاسيما في زراعة الحنطة التي لا تحتاج الى مياه كثيرة كما يحدث في الوسط والجنوب فهناك نواجه مشكلة في كميات المياه التي نحتاجها للزراعة). مشيرا الى ان (الموصل منطقة حدودية بين سوريا وتركيا واستقرارها يسهم بعودة حركة المبادلات التجارية بين البلدان المجاورة ولاسيما انها معروفة في تحويل المحاصيل الزراعية الى منتجات غذائية).

وتابع عبد زاير ان (الحكومة اجبرت على صرف موازنة المحافظة في السنوات الماضية على النازحين وتأمين السلاح والعتاد من اجل مقارعة الارهاب ولكن بعد التحرير تتخلص الحكومة من الاعباء وتصرف اموال الموصل لاعادة اعمارها وتحسين بناها التحتية).