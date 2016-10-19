– October 19, 2016

داعش‮ ‬يتهم أهل الربيعين بخذلان دولته والطيران‮ ‬يواصل الدك بعد رفع العلم فوق‮ ‬22‮ ‬قرية

بغداد‮ – ‬محمد الصالحي

يتواصل تقدم القوات الامنية نحو مركز الموصل بوتيرة متصاعدة وسط سقوط عشرات القتلى من تنظيم داعش ولاسيما عبر الضربات الجوية التي‮ ‬تناقلتها التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬،‮ ‬كما تمكنت القوات من تحرير نحو‮ ‬22 ‮ ‬قرية في‮ ‬الساحلين الايسر والايمن‮ ‬،‮ ‬فيما تشير الانباء من داخل المدينة الى تزايد السخط الشعبي‮ ‬ضد التنظيم.وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن رائد شاكر جودت في‮ ‬بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬قطعات المحور الجنوبي‮ ‬حررت‮ ‬18 ‮ ‬قرية ابرزها قريتا‮ ‬الحود والبجوانية‮ ‬خلال48 ‮ ‬ساعة بعد بدء عمليات الموصل‮).‬وذكر بيان لأعلام الحشد الشعبي‮ ‬تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية وبإسناد من الحشد الشعبي‮ ‬حررت قرى الشامي‮ ‬وخربة حديد والبيضة جنوب الساحل الايسر من مدينة الموصل‮).‬وقالت خلية الإعلام الحربي‮ ‬في‮ ‬بيان اخر تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬قطعات الفرقة‮ ‬15 ‮ ‬تمكنت من تحرير قرية الزاوية التابعة لناحية القيارة ورفعت العلم العراقي‮ ‬فوق مبانيها‮).‬وأضاف أن‮ (‬القوات الامنية كبدت الارهابيين خسائر كبيرة في‮ ‬الارواح والمعدات‮).‬وقال قائد فرقة الرد السريع اللواء ثامر الحسيني‮ ‬في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬القوات في‮ ‬المحور الجنوبي‮ ‬المتمثلة بالرد السريع والشرطة الاتحادية‮ ‬تقدمت‮ ‬15 ‮ ‬كيلو مترا باتجاه مركز الموصل إذ تم تحرير‮ ‬322 ‮ ‬كيلو مترا مربعا من الاراضي‮).‬وأضاف انه‮ (‬تمت السيطرة على كمية كبيرة من الاعتدة والأسلحة العائدة لعصابات داعش الإرهابية‮).‬مبينا ان‮ (‬هناك‮ ‬150 ‮ ‬عائلة باحدى القرى فضلت البقاء في‮ ‬قريتها فيما نزحت‮ ‬50 عائلة في‮ ‬المحور الجنوبي‮).‬وتابع الحسيني‮ ‬ان‮ (‬العمليات أسفرت عن قتل القائد العسكري‮ ‬لعصابات داعش في‮ ‬ناحية الشوره والمسؤول الاداري‮ ‬في‮ ‬داعش اضافة الى مقتل‮ ‬ 96 ‮ ‬إرهابيا بينهم‮ ‬8 ‮ ‬قادة‮).‬وقال مصدر امس‮ (‬طيران التحالف الدولي‮ ‬تمكن من قصف عجلتين لتنظيم داعش في‮ ‬مدينة عنه بمحافظة الانبار ما اسفر عن تدميرهما وقتل خمسة عناصر من التنظيم‮).‬وأضاف أن‮ (‬القصف جاء تمهيدا لانطلاق عملية عسكرية واسعة‮ ‬يشارك فيها أبناء العشائر لتحرير مدينة عنه من تنظيم داعش‮).‬وقال قائد الفرقة الذهبية الثالثة اللواء الركن سامي‮ ‬العارضي‮ ‬في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬مهام عملنا تنطلق بعد إنهاء قوات البيشمركة لمحورها في‮ ‬تحرير بعشيقة‮).‬مرجحا إن‮ (‬يتم الانتهاء من ذلك خلال اليومين المقبلين‮). ‬وأوضح إن‮ (‬البيشمركة وصلوا إلى مداخل بعشيقة تقريبا ونحن جاهزون منذ أربعة أيام للانطلاق بمحاورنا نحو برطلة ومركز الموصل‮).‬وقال مصدر امس ان‮ (‬حرائق اجتاحت مقار فارغة لتنظيم داعش في‮ ‬الموصل‮). ‬مبينا أن‮ (‬تلك المقار جرى اخلاؤها بشكل عاجل من التنظيم بعد انطلاق عمليات التحرير‮).‬واضاف ان‮ (‬بعض المقار هي‮ ‬بالأساس دوائر حكومية اتخذها داعش مقار لدواوينه ومنها الحسبة والامنية وبيوت المال‮)‬،‮ ‬ملفتا الى‮ (‬عدم معرفة من‮ ‬يقف وراء الحرائق التي‮ ‬بدات تتسارع وتيرتها خلال الساعات الماضية‮). ‬

وقال مصدر في‮ ‬مجلس محافظة نينوى ان‮ (‬مسلحي‮ ‬تنظيم داعش فجروا مباني‮ ‬المحافظة ومديريتي‮ ‬الجنسية والجوازات وسط الموصل بواسطة البراميل المفخخة‮).‬وقال نائب قائد قوات البيشمركة في‮ ‬سنجار العميد سمى ملا محمد في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬قوات البيشمركة صدت اعتداء لتنظيم داعش قرب مدينة سنجار‮ ‬إستخدم فيه‮ ‬سيارات مفخخة ونحو‮ ‬ 250 مسلحا،‮ .‬وتابع ان‮ (‬قوات البيشمركة تمكنت من تدمير اربع سيارات مفخخة تابعة لداعش فضلا عن قتل العديد من مسلحيهم‮). ‬وقال ان‮ (‬الهجوم‮ ‬اسفر عن اصابة أربعة عناصر من البيشمركة بجروح‮).‬وذكر مصدر اخر ان‮ (‬الاحداث المتسارعة اسهمت في‮ ‬ولادة شخصية قناص الموصل الذي‮ ‬اعلن وجوده في‮ ‬اربعة احياء سكنية ومنها حي‮ ‬السكر‮). ‬مشيرا الى أن‮ (‬القناص نفذ عمليات قنص ضد دوريات راجلة لتنظيم داعش اوقعت اصابات مباشرة‮). ‬واضاف أن‮ (‬بروز قناص الموصل وهذه هي‮ ‬التسمية التي‮ ‬يطلقها الاهالي‮ ‬عليه زرعت البهجة في‮ ‬نفوسهم واعطتهم التفاؤل وسط تفاعل شعبي‮ ‬كبير اسهم في‮ ‬رفع وتيرة المقاومة الشعبية ضد تنظيم داعش‮)‬،‮ ‬مشيرا الى‮ (‬انتشار انشطة القناص في‮ ‬اربعة احياء متباعدة تؤكد بانهم كتيبة قناصة وليسوا شخصا واحدا كما تدل على وجود خطط متكاملة لاستعادة الموصل‮).‬كاشفا عن‮ (‬بدء شباب ثائرين بتشكيل مفارز قتالية بالاعتماد على خبرات عسكرية سابقة من اجل استثمار ما لديهم من امكانيات في‮ ‬قتال داعش‮). ‬وتابع ان‮ (‬شعارات المقاومة الشعبية بدأت تجتاح اغلب احياء مدينة الموصل‮).‬واشار الى أن‮ (‬التنظيم اتهم الاهالي‮ ‬عبر مكبرات صوت احد المساجد بخذلان دولة الخلافة‮).‬وقال مصدر امس ان‮ (‬صاروخين سقطا على مطعم شعبي‮ ‬في‮ ‬ناحية البعاج ما أسفر عن تدمير المطعم بالكامل ومقتل تسعة عناصر من تنظيم داعش كانوا بداخله‮).‬وأضاف أن‮ (‬هناك قصفا بقذائف الهاون‮ ‬يستهدف أماكن اختباء عناصر داعش‮).‬