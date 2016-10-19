داعش يتهم أهل الربيعين بخذلان دولته والطيران يواصل الدك بعد رفع العلم فوق 22 قرية
داعش يتهم أهل الربيعين بخذلان دولته والطيران يواصل الدك بعد رفع العلم فوق 22 قرية
بغداد – محمد الصالحي
يتواصل تقدم القوات الامنية نحو مركز الموصل بوتيرة متصاعدة وسط سقوط عشرات القتلى من تنظيم داعش ولاسيما عبر الضربات الجوية التي تناقلتها التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي ، كما تمكنت القوات من تحرير نحو 22 قرية في الساحلين الايسر والايمن ، فيما تشير الانباء من داخل المدينة الى تزايد السخط الشعبي ضد التنظيم.وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قطعات المحور الجنوبي حررت 18 قرية ابرزها قريتا الحود والبجوانية خلال48 ساعة بعد بدء عمليات الموصل).وذكر بيان لأعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية وبإسناد من الحشد الشعبي حررت قرى الشامي وخربة حديد والبيضة جنوب الساحل الايسر من مدينة الموصل).وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان اخر تلقته (الزمان) امس ان (قطعات الفرقة 15 تمكنت من تحرير قرية الزاوية التابعة لناحية القيارة ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها).وأضاف أن (القوات الامنية كبدت الارهابيين خسائر كبيرة في الارواح والمعدات).وقال قائد فرقة الرد السريع اللواء ثامر الحسيني في تصريح امس ان (القوات في المحور الجنوبي المتمثلة بالرد السريع والشرطة الاتحادية تقدمت 15 كيلو مترا باتجاه مركز الموصل إذ تم تحرير 322 كيلو مترا مربعا من الاراضي).وأضاف انه (تمت السيطرة على كمية كبيرة من الاعتدة والأسلحة العائدة لعصابات داعش الإرهابية).مبينا ان (هناك 150 عائلة باحدى القرى فضلت البقاء في قريتها فيما نزحت 50 عائلة في المحور الجنوبي).وتابع الحسيني ان (العمليات أسفرت عن قتل القائد العسكري لعصابات داعش في ناحية الشوره والمسؤول الاداري في داعش اضافة الى مقتل 96 إرهابيا بينهم 8 قادة).وقال مصدر امس (طيران التحالف الدولي تمكن من قصف عجلتين لتنظيم داعش في مدينة عنه بمحافظة الانبار ما اسفر عن تدميرهما وقتل خمسة عناصر من التنظيم).وأضاف أن (القصف جاء تمهيدا لانطلاق عملية عسكرية واسعة يشارك فيها أبناء العشائر لتحرير مدينة عنه من تنظيم داعش).وقال قائد الفرقة الذهبية الثالثة اللواء الركن سامي العارضي في تصريح امس ان (مهام عملنا تنطلق بعد إنهاء قوات البيشمركة لمحورها في تحرير بعشيقة).مرجحا إن (يتم الانتهاء من ذلك خلال اليومين المقبلين). وأوضح إن (البيشمركة وصلوا إلى مداخل بعشيقة تقريبا ونحن جاهزون منذ أربعة أيام للانطلاق بمحاورنا نحو برطلة ومركز الموصل).وقال مصدر امس ان (حرائق اجتاحت مقار فارغة لتنظيم داعش في الموصل). مبينا أن (تلك المقار جرى اخلاؤها بشكل عاجل من التنظيم بعد انطلاق عمليات التحرير).واضاف ان (بعض المقار هي بالأساس دوائر حكومية اتخذها داعش مقار لدواوينه ومنها الحسبة والامنية وبيوت المال)، ملفتا الى (عدم معرفة من يقف وراء الحرائق التي بدات تتسارع وتيرتها خلال الساعات الماضية).
وقال مصدر في مجلس محافظة نينوى ان (مسلحي تنظيم داعش فجروا مباني المحافظة ومديريتي الجنسية والجوازات وسط الموصل بواسطة البراميل المفخخة).وقال نائب قائد قوات البيشمركة في سنجار العميد سمى ملا محمد في تصريح امس ان (قوات البيشمركة صدت اعتداء لتنظيم داعش قرب مدينة سنجار إستخدم فيه سيارات مفخخة ونحو 250 مسلحا، .وتابع ان (قوات البيشمركة تمكنت من تدمير اربع سيارات مفخخة تابعة لداعش فضلا عن قتل العديد من مسلحيهم). وقال ان (الهجوم اسفر عن اصابة أربعة عناصر من البيشمركة بجروح).وذكر مصدر اخر ان (الاحداث المتسارعة اسهمت في ولادة شخصية قناص الموصل الذي اعلن وجوده في اربعة احياء سكنية ومنها حي السكر). مشيرا الى أن (القناص نفذ عمليات قنص ضد دوريات راجلة لتنظيم داعش اوقعت اصابات مباشرة). واضاف أن (بروز قناص الموصل وهذه هي التسمية التي يطلقها الاهالي عليه زرعت البهجة في نفوسهم واعطتهم التفاؤل وسط تفاعل شعبي كبير اسهم في رفع وتيرة المقاومة الشعبية ضد تنظيم داعش)، مشيرا الى (انتشار انشطة القناص في اربعة احياء متباعدة تؤكد بانهم كتيبة قناصة وليسوا شخصا واحدا كما تدل على وجود خطط متكاملة لاستعادة الموصل).كاشفا عن (بدء شباب ثائرين بتشكيل مفارز قتالية بالاعتماد على خبرات عسكرية سابقة من اجل استثمار ما لديهم من امكانيات في قتال داعش). وتابع ان (شعارات المقاومة الشعبية بدأت تجتاح اغلب احياء مدينة الموصل).واشار الى أن (التنظيم اتهم الاهالي عبر مكبرات صوت احد المساجد بخذلان دولة الخلافة).وقال مصدر امس ان (صاروخين سقطا على مطعم شعبي في ناحية البعاج ما أسفر عن تدمير المطعم بالكامل ومقتل تسعة عناصر من تنظيم داعش كانوا بداخله).وأضاف أن (هناك قصفا بقذائف الهاون يستهدف أماكن اختباء عناصر داعش).