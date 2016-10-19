– October 19, 2016

طهران‮: ‬قرار طريقة التخلص من داعش بيد شعب العراق‮ ‬

إجتماع دولي‮ ‬في‮ ‬باريس لتقديم الإسناد العسكري‮ ‬

باريس‮ -‬ شاكر عبد الحميد‮ ‬

بغداد‮ – ‬عبد اللطيف الموسوي‮ ‬

يعقد في‮ ‬العاصمة الفرنسية باريس اليوم الخميس اجتماع دولي‮ ‬خاص لدعم عملية تحرير الموصل برئاسة وزيري‮ ‬الخارجية ابراهيم الجعفري‮ ‬ونظيره الفرنسي‮ ‬،‮ ‬فيما تراجع رئيس الوزراء التركي‮ ‬بن علي‮ ‬يلدريم عن تعليقاته السابقة بشأن تنفيذ القوة الجوية التركية‮ ‬غارات ضمن معركة الموصل.وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية نادال رومان امس ان‮ (‬باريس ستضيف الخميس اجتماعا برئاسة وزيري‮ ‬الخارجية الفرنسي‮ ‬والعراقي‮ ‬لدعم العمليات العسكرية الخاصة بتحرير مدينة الموصل‮)‬،‮ ‬مؤكداً‮ ‬ان‮ (‬فرنسا تدعم سيادة العراق ووحدة أراضيه‮). ‬ودعا رومان‮ ‬جميع الدول الى‮ ( ‬تقديم الدعم والاسناد على داعش في‮ ‬معركة الموصل‮. ‬واجرى الرئيس الروسي‮ ‬فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء حيدر العبادي‮ ‬أكد فيه دعمه للعراق،‮ ‬بحسب بيان للكرملين قال إن‮ (‬بوتين أكد في‮ ‬اتصال هاتفي‮ ‬مع العبادي‮ ‬دعمه لجهود العراق في‮ ‬القضاء على بؤر الإرهاب الدولي‮). ‬وحذرت هيئة أركان القوات المسلحة الروسية من احتمال هروب عناصر داعش من الموصل إلى سوريا.وقال رئيس الهيئة فاليري‮ ‬جيراسيموف في‮ ‬بيان إن‮ (‬موسكو تشعر بقلق من احتمال هروب مقاتلي‮ ‬تنظيم داعش المتحصنين في‮ ‬مدينة الموصل إلى سوريا‮)‬،‮ ‬مضيفاً‮ ‬ان‮ (‬من الأمور الأساسية عدم مطاردة الإرهابيين من بلد لآخر ولكن قتلهم على الفور‮). ‬كما اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي‮ ‬فيديريكا موغيريني‮ ‬عن دعم الاتحاد لجهود العراق بتحرير الموصل داعية إلى حماية السكان المدنيين‮. ‬وفي‮ ‬ايران،‮ ‬قال أمين المجلس الأعلي‮ ‬للأمن القومي‮ ‬الايراني‮ ‬الادميرال علي‮ ‬شمخاني‮ ‬ان‮ (‬الشعب العراقي‮ ‬اتخذ قرارا بالتعاون مع المتحالفين مع بلاده لتطهير اراضيه من وجود عصابات داعش الارهابية التي‮ ‬تتلمذت في‮ ‬مدارس لبعض دول المنطقة‮)‬،‮ ‬مضيفاً‮ ‬أن‮ (‬الشعب العراقي‮ ‬وحده من‮ ‬يقرر طريقة التخلص من داعش أو الافادة من الآخرين والتشاور معهم‮). ‬ونفي‮ ‬شمخاني‮ ‬في‮ ‬تصريح خلال تفقده المعرض الدولي‮ ‬الثامن للصناعات البحرية والملاحة البحرية في‮ ‬جزيرة كيش،‮ ‬نفى‮ (‬وجود أية علاقة بين قضية تحرير الموصل والتهديد العسك‭?‬ري‮ ‬وفرض الحظر على سوريا‮)‬،‮ ‬مشدداً‮ ‬على القول أن‮ (‬الشعب العراقي‮ ‬ومسؤوليه والمرجعية الدينية في‮ ‬هذا البلد لا‮ ‬يعبأون بالضجيج الاعلامي‮). ‬وحذر التحالف الوطني‮ ‬العراقي‮ ‬خلال اجتماع لهيئته السياسية من استبدال احتلال داعش للاراضي‮ ‬العراقية باحتلال اجنبي‮ ‬آخر‮. ‬وقال بيان لمكتب رئيس التحالف عمار الحكيم أن الاجتماع الاعتيادي‮ ‬للهيئة‮ (‬ناقش المحاور المطروحة على جدول الاعمال والمتضمنة الاستعراض التفصيلي‮ ‬لمعركة تحرير الموصل والانتصارات المتحققة مع انطلاق مرحلتها الاولى فضلا عن البحث في‮ ‬وثيقة التسوية الوطنية التي‮ ‬يعدها التحالف الوطني‮ ‬بوابة لبناء جسور الثقة بين مكونات الشعب العراقي‮).‬وقرر الاجتماع دعم جهود القطعات العسكرية العراقية والدعوة الى تحشيد جميع الامكانات السياسية والشعبية والاعلامية والتعبوية لدعم المعركة‮ ‬والاشادة بدور الحكومة في‮ ‬توظيف الطاقات الوطنية لتحقيق الانتصار‮. ‬وحذر التحالف الوطني‮ (‬من استبدال الاحتلال الداعشي‮ ‬للاراضي‮ ‬العراقية باحتلال آخر من دولة اجنبية‮) ‬،‮ ‬مؤكداً‮ ‬دعمه لموقف العبادي‮ ‬بشأن سحب القوات التركية من العراق حالا‮. ‬وقرر التحالف تشكيل‮ ‬غرفة عمليات سياسية مشتركة لرصد تحركات المعركة وبلورة موقف سياسي‮ ‬وخطاب وطني‮ ‬موحد داعم للمعركة‮. ‬وفي‮ ‬انقرة تراجع رئيس الوزراء التركي‮ ‬بن علي‮ ‬يلدريم عن تعليقاته السابقة بشأن تنفيذ القوة الجوية التركية‮ ‬غارات ضمن معركة تحرير الموصل.وعندما سُئل خلال لقاء صحفي‮ ‬في‮ ‬مقر البرلمان‮: ‬ضمن خطابك فهمنا أن المقاتلات التركية بدأت مشاركتهم فعلياً‮ ‬في‮ ‬العملية‮ ‬،‮ ‬ردَ‮ ‬يلدريم‮ (‬ستشارك المقاتلات عندما تستدعى الحاجة لها،‮ ‬وهناك اتفاق بشأن مبدأ مشاركتها ضمن التحالف الدولي‮). ‬ونقلت وكالة الأنباء التركية الأناضول‮ ‬عنه قوله عندما سُئل بشكل مباشر‮: ‬هل شاركت المقاتلات الى الآن؟ بالقول‮ (‬لا أعلم تفاصيل العملية،‮ ‬ولكن الشيء المهم هو أننا جزء من التحالف‮). ‬ونقل عن‮ ‬يلدريم‮ ‬قوله في‮ ‬وقت سابق ان‮ (‬قواتنا الجوية شاركت بغارات مع قوات التحالف وذلك‮ ‬يعد صفعة لمن قال إنه لا عمل لتركيا في‮ ‬الموصل‮)‬،‮ ‬على حد تعبيره‮. ‬وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي‮ ‬قد جدد رفض العراق لأي‮ ‬مشاركة تركية في‮ ‬الحرب على داعش وتحرير الموصل‮. ‬اردوغان وبوتين‮ ‬يبحثان هاتفيا اوضاع العراق وسوريا‮. ‬الى ذلك بحث بوتين مع نظيره التركي‮ ‬رجب طيب اردوغان آخر التطورات في‮ ‬سوريا والعراق ومكافحة الارهاب بالاضافة الى العلاقات الثنائية والمسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك‮. ‬وبحسب مصادر بالرئاسة التركية فإن‮ (‬الجانبين بحثا مسألة وقف الاشتباكات في‮ ‬مدينة حلب وايصال المساعدات الانسانية الى المدنيين‮)‬،‮ ‬موضحة ان‮ (‬الرئيسين جددا عزمهما على تطوير العلاقات بين البلدين لاسيما في‮ ‬مجال الطاقة والاقتصاد والتبادل التجاري‮).‬