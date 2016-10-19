طهران: قرار طريقة التخلص من داعش بيد شعب العراق
طهران: قرار طريقة التخلص من داعش بيد شعب العراق
إجتماع دولي في باريس لتقديم الإسناد العسكري
باريس - شاكر عبد الحميد
بغداد – عبد اللطيف الموسوي
يعقد في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الخميس اجتماع دولي خاص لدعم عملية تحرير الموصل برئاسة وزيري الخارجية ابراهيم الجعفري ونظيره الفرنسي ، فيما تراجع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عن تعليقاته السابقة بشأن تنفيذ القوة الجوية التركية غارات ضمن معركة الموصل.وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية نادال رومان امس ان (باريس ستضيف الخميس اجتماعا برئاسة وزيري الخارجية الفرنسي والعراقي لدعم العمليات العسكرية الخاصة بتحرير مدينة الموصل)، مؤكداً ان (فرنسا تدعم سيادة العراق ووحدة أراضيه). ودعا رومان جميع الدول الى ( تقديم الدعم والاسناد على داعش في معركة الموصل. واجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد فيه دعمه للعراق، بحسب بيان للكرملين قال إن (بوتين أكد في اتصال هاتفي مع العبادي دعمه لجهود العراق في القضاء على بؤر الإرهاب الدولي). وحذرت هيئة أركان القوات المسلحة الروسية من احتمال هروب عناصر داعش من الموصل إلى سوريا.وقال رئيس الهيئة فاليري جيراسيموف في بيان إن (موسكو تشعر بقلق من احتمال هروب مقاتلي تنظيم داعش المتحصنين في مدينة الموصل إلى سوريا)، مضيفاً ان (من الأمور الأساسية عدم مطاردة الإرهابيين من بلد لآخر ولكن قتلهم على الفور). كما اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني عن دعم الاتحاد لجهود العراق بتحرير الموصل داعية إلى حماية السكان المدنيين. وفي ايران، قال أمين المجلس الأعلي للأمن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني ان (الشعب العراقي اتخذ قرارا بالتعاون مع المتحالفين مع بلاده لتطهير اراضيه من وجود عصابات داعش الارهابية التي تتلمذت في مدارس لبعض دول المنطقة)، مضيفاً أن (الشعب العراقي وحده من يقرر طريقة التخلص من داعش أو الافادة من الآخرين والتشاور معهم). ونفي شمخاني في تصريح خلال تفقده المعرض الدولي الثامن للصناعات البحرية والملاحة البحرية في جزيرة كيش، نفى (وجود أية علاقة بين قضية تحرير الموصل والتهديد العسك?ري وفرض الحظر على سوريا)، مشدداً على القول أن (الشعب العراقي ومسؤوليه والمرجعية الدينية في هذا البلد لا يعبأون بالضجيج الاعلامي). وحذر التحالف الوطني العراقي خلال اجتماع لهيئته السياسية من استبدال احتلال داعش للاراضي العراقية باحتلال اجنبي آخر. وقال بيان لمكتب رئيس التحالف عمار الحكيم أن الاجتماع الاعتيادي للهيئة (ناقش المحاور المطروحة على جدول الاعمال والمتضمنة الاستعراض التفصيلي لمعركة تحرير الموصل والانتصارات المتحققة مع انطلاق مرحلتها الاولى فضلا عن البحث في وثيقة التسوية الوطنية التي يعدها التحالف الوطني بوابة لبناء جسور الثقة بين مكونات الشعب العراقي).وقرر الاجتماع دعم جهود القطعات العسكرية العراقية والدعوة الى تحشيد جميع الامكانات السياسية والشعبية والاعلامية والتعبوية لدعم المعركة والاشادة بدور الحكومة في توظيف الطاقات الوطنية لتحقيق الانتصار. وحذر التحالف الوطني (من استبدال الاحتلال الداعشي للاراضي العراقية باحتلال آخر من دولة اجنبية) ، مؤكداً دعمه لموقف العبادي بشأن سحب القوات التركية من العراق حالا. وقرر التحالف تشكيل غرفة عمليات سياسية مشتركة لرصد تحركات المعركة وبلورة موقف سياسي وخطاب وطني موحد داعم للمعركة. وفي انقرة تراجع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عن تعليقاته السابقة بشأن تنفيذ القوة الجوية التركية غارات ضمن معركة تحرير الموصل.وعندما سُئل خلال لقاء صحفي في مقر البرلمان: ضمن خطابك فهمنا أن المقاتلات التركية بدأت مشاركتهم فعلياً في العملية ، ردَ يلدريم (ستشارك المقاتلات عندما تستدعى الحاجة لها، وهناك اتفاق بشأن مبدأ مشاركتها ضمن التحالف الدولي). ونقلت وكالة الأنباء التركية الأناضول عنه قوله عندما سُئل بشكل مباشر: هل شاركت المقاتلات الى الآن؟ بالقول (لا أعلم تفاصيل العملية، ولكن الشيء المهم هو أننا جزء من التحالف). ونقل عن يلدريم قوله في وقت سابق ان (قواتنا الجوية شاركت بغارات مع قوات التحالف وذلك يعد صفعة لمن قال إنه لا عمل لتركيا في الموصل)، على حد تعبيره. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد جدد رفض العراق لأي مشاركة تركية في الحرب على داعش وتحرير الموصل. اردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا اوضاع العراق وسوريا. الى ذلك بحث بوتين مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان آخر التطورات في سوريا والعراق ومكافحة الارهاب بالاضافة الى العلاقات الثنائية والمسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك. وبحسب مصادر بالرئاسة التركية فإن (الجانبين بحثا مسألة وقف الاشتباكات في مدينة حلب وايصال المساعدات الانسانية الى المدنيين)، موضحة ان (الرئيسين جددا عزمهما على تطوير العلاقات بين البلدين لاسيما في مجال الطاقة والاقتصاد والتبادل التجاري).