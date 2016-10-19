القوات العراقية تتقدم نحو قرقوش ومصادر لـ (الزمان):مليشيات عبرت الحدود السورية باتجاه غرب الموصل

– October 19, 2016

القيارة‭ – ‬اربيل‭ ‬

الموصل‭ – ‬الزمان‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

واصل‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الاربعاء‭ ‬تقدمها‭ ‬داخل‭ ‬قرقوش،‭ ‬أكبر‭ ‬المدن‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بهدف‭ ‬استعادتها‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭.‬

واقتحمت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مدينة‭ ‬قرقوش‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬15‭ ‬كيلومترا‭ ‬الى‭ ‬الجنوب‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬لكن‭ ‬المواجهات‭ ‬مستمرة‭ ‬مع‭ ‬ارهابيين‭ ‬يتحصنون‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭. ‬فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬قوة‭ ‬شيعية‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنها‭ ‬ستدعم‭ ‬هجوم‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مما‭ ‬يثير‭ ‬خطر‭ ‬نشوب‭ ‬صراع‭ ‬طائفي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تقطنها‭ ‬أغلبية‭ ‬من‭ ‬السنة‭.‬

وقال‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬وهو‭ ‬ائتلاف‭ ‬لفصائل‭ ‬دربتها‭ ‬في‭ ‬الأغلب‭ ‬إيران‭ ‬إنه‭ ‬سيدعم‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتقدمة‭ ‬صوب‭ ‬تلعفر‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬55‭ ‬كيلومترا‭ ‬غربي‭ ‬الموصل‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬سورية‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬تنسيقا‭ ‬جرى‭ ‬قبل‭ ‬شهور‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬مليشيات‭ ‬عراقية‭ ‬من‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬وبمساعدة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬ينتقلون‭ ‬الى‭ ‬جبل‭ ‬سنجار‭ ‬وتلعفر‭ ‬وغرب‭ ‬الموصل‭ ‬وقدتم‭ ‬ذلك‭ ‬فعلاً‭ ‬حيث‭ ‬عبرت‭ ‬وحدات‭ ‬من‭ ‬المليشيات‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬عشيرة‭ ‬معروفة‭ ‬بالمنطقة‭ ‬باتجاه‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭ .‬

وكان‭ ‬يقطن‭ ‬تلعفر‭ ‬خليط‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬والشيعة‭ ‬التركمان‭ ‬وتديرها‭ ‬مليشيات‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬واحزاب‭ ‬اخرى‭ ‬،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فر‭ ‬الشيعة‭ ‬من‭ ‬البلدة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سيطر‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬معلنا‭ ‬إقامة‭ ‬‮«‬خلافة‮»‬‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬المجاورة‭. ‬وقال‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬أيضا‭ ‬إنه‭ ‬سيدعم‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬التي‭ ‬تتقدم‭ ‬إلى‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬الغرب‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬إن‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬ظهيرا‭ ‬للقوات‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬الغربية‭ ..‬وهو‭ ‬بشقين‭ ‬أولهما‭ ‬تلعفر‭ ‬والثاني‭ ‬إسناد‭ ‬القوات‭ ‬المتجهة‭ ‬لمركز‭ ‬الموصل‭.‬‮»‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬جماعات‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بأن‭ ‬مشاركة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬قد‭ ‬تشعل‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬طائفية‭. ‬ويشكل‭ ‬الشيعة‭ ‬أغلبية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ولكن‭ ‬السنة‭ ‬يمثلون‭ ‬الغالبية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وغرب‭ ‬البلاد‭.‬

وحققت‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن،‭ ‬وتعد‭ ‬الاكبر‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬تقدما‭ ‬سريعا‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭. ‬وقال‭ ‬ضابط‭ ‬عراقي‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬من‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬التي‭ ‬تولت‭ ‬مهاما‭ ‬صعبة‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬نفذتها‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬تستعد‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬قرقوش‭. ‬واوضح‭ ‬الضابط‭ ‬وهو‭ ‬برتبة‭ ‬عقيد‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬وكان‭ ‬يتحدث‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬القيارة،‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬مقار‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نحاصر‭ ‬الحمدانية‭ ‬الان‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬فيها‭ ‬مدينة‭ ‬قرقوش‭ ‬المسيحية‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نقوم‭ ‬باعداد‭ ‬خطة‭ ‬لاقتحامها‭ ‬وتطهيرها‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬توجد‭ ‬جيوب‭ ‬وتدور‭ ‬اشتباكات‭ ‬وأرسلوا‭ (‬الجهاديون‭) ‬سيارات‭ ‬مفخخة،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لن‭ ‬ينفعهم‮»‬‭. ‬واحتفل‭ ‬مئات‭ ‬المسيحيين‭ ‬في‭ ‬اربيل،‭ ‬عاصمة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراقي،‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بتقدم‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬نحو‭ ‬مدينتهم‭ ‬التي‭ ‬اضطروا‭ ‬للفرار‭ ‬منها‭ ‬حين‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬قبل‭ ‬سنتين‭. ‬وقال‭ ‬احد‭ ‬المحتفلين‭ ‬وهو‭ ‬صحافي‭ ‬يدعى‭ ‬حازم‭ ‬كاردومي‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬يوم‭ ‬مبارك‭. ‬ما‭ ‬من‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬ارضنا‭ ‬ستتحرر،‭ ‬ونشكر‭ ‬الرب‭ ‬ويسوع‭ ‬المسيح‭ ‬والعذراء‭ ‬مريم‮»‬‭.‬

ــ‭ ‬لا‭ ‬دخان‭ ‬ولا‭ ‬حلاقة‭ ‬ــ

وقرقوش‭ ‬هي‭ ‬اكبر‭ ‬مدينة‭ ‬مسيحية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وكان‭ ‬يعيش‭ ‬فيها‭ ‬خمسون‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬عشية‭ ‬استيلاء‭ ‬الجهاديين‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬دفع‭ ‬بالغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬أبنائها‭ ‬الى‭ ‬الفرار‭. ‬ووصف‭ ‬بونوا‭ ‬فرج‭ ‬كامورا،‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬الاخوة‮»‬‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬إنسانية‭ ‬فرنسية‭ ‬لدعم‭ ‬الاقليات،‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬البقعة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬العدد‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬المسيحيين‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد،‭ ‬وهي‭ ‬تحمل‭ ‬بعدا‭ ‬ورمزا‭ ‬قويين‮»‬‭ .‬

وتسعى‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الى‭ ‬محاصرة‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬المحور‭ ‬الجنوبي‭ ‬حيث‭ ‬تتحرك‭ ‬قوات‭ ‬حكومية‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬القيارة‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭. ‬في‭ ‬موازاة‭ ‬ذلك،‭ ‬تتقدم‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬من‭ ‬المحور‭ ‬الشرقي‭. ‬وباتت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬باجوانية‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬30‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬الموصل‭. ‬وافاد‭ ‬مصور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬عائلات‭ ‬كثيرة‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬منازلها‭ ‬أمام‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتقدمة‭ ‬وهي‭ ‬تلوح‭ ‬برايات‭ ‬بيضاء‭. ‬وقال‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬‮«‬تدقق‭ ‬قواتنا‭ ‬في‭ ‬الهويات‭ ‬الشخصية‭ ‬مقارنة‭ ‬بمعلومات‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬داعش‮»‬‭. ‬وبدا‭ ‬معظم‭ ‬الرجال‭ ‬والشباب‭ ‬بلحى‭ ‬طويلة،‭ ‬لان‭ ‬الجهاديين‭ ‬كانوا‭ ‬يحرمونهم‭ ‬من‭ ‬حلاقة‭ ‬ذقونهم‭. ‬وتوجه‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬نفسه‭ ‬باسم‭ ‬ابو‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬ويعمل‭ ‬راعيا‭ ‬نحو‭ ‬جندي‭ ‬عراقي‭ ‬يسأله‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬سيكارة‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬حرموني‭ ‬من‭ ‬التدخين‭ ‬منذ‭ ‬عامين‮»‬‭. ‬واعلن‭ ‬ابو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬اقامة‭ ‬دولة‭ ‬‮«‬الخلافة‮»‬‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2014،‭ ‬من‭ ‬الجامع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬ثلث‭ ‬مساحة‭ ‬العراق‭ ‬آنذاك‭ ‬ومساحات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬المجاورة‭. ‬لكن‭ ‬سيطرة‭ ‬الجهاديين‭ ‬انحسرت‭ ‬وبشكل‭ ‬كبير‭ ‬حاليا،‭ ‬وستمثل‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭ ‬نكسة‭ ‬ونهاية‭ ‬عمليا‭ ‬لوجود‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬معاقل‭ ‬اساسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬ويقول‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬المنظمات‭ ‬الجهادية‭ ‬أيمن‭ ‬التميمي‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬‮«‬ببساطة‭ ‬الجهاديون‭ ‬لديهم‭ ‬أعداء‭ ‬كثر‭ ‬احتشدوا‭ ‬من‭ ‬كل‭ (‬دول‭ ) ‬العالم‭ ‬ضدهم‮»‬‭.‬

ــ‭ ‬المدنيون‭ ‬‮«‬دروع‭ ‬بشرية‮»‬‭ ‬ــ

ويشارك‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭ ‬الذين‭ ‬يقدر‭ ‬عددهم‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬الى‭ ‬4500‭ ‬مسلح‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭.‬

وحذر‭ ‬زعماء‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬وقادة‭ ‬عسكريون‭ ‬بان‭ ‬المعركة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬طويلة‭ ‬وصعبة‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬الموصل‭ ‬ستكون‭ ‬معركة‭ ‬صعبة‭. ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬كر‭ ‬وفر‮»‬‭. ‬وتوقع‭ ‬ضباط‭ ‬كبار‭ ‬ان‭ ‬يستمر‭ ‬القتال‭ ‬أسابيع،‭ ‬فيما‭ ‬رأى‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيف‭ ‬لودريان‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬قد‭ ‬يستمر‭ ‬أشهرا‭ ‬عدة‭.‬

وتتخوف‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬والامم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬نزوح‭ ‬قرابة‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬ملاذ‭ ‬آمن،‭ ‬وسيحتاج‭ ‬أغلب‭ ‬هؤلاء‭ ‬الى‭ ‬مأوى‭ ‬وإعلان‭ ‬حالة‭ ‬طوارىء‭ ‬لتأمين‭ ‬حاجاتهم‭ ‬الانسانية‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬البنتاغون‭ ‬الكابتن‭ ‬جيف‭ ‬ديفيس‭ ‬‮«‬نعلم‭ ‬انهم‭ (‬المدنيون‭) ‬سيستخدمون‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬انهم‭ ‬محتجزون‭ ‬هناك‭ ‬رغما‭ ‬عنهم‮»‬‭.‬

واستطاع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬الهروب‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬وما‭ ‬حولها‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬اخرى‭ ‬آمنة،‭ ‬وبينهم‭ ‬من‭ ‬توجه‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬تمزقها‭ ‬الحرب‭ ‬أيضا‭ ‬وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬سيف‭ ‬ذي‭ ‬تشلدرن‮»‬‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬‮«‬آلاف‭ ‬العراقيين‭ ‬اليائسين‭ ‬يفرون‭ ‬الى‭ ‬مخيم‭ ‬قذر‭ ‬مكتظ‭ ‬للاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للهرب‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬الموصل‮»‬‭.‬

واشارت‭ ‬الى‭ ‬وصول‭ ‬حوالى‭ ‬50‭ ‬الف‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الى‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬العشرة‭ ‬الماضية‭.‬