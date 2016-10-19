الجيش الروسي يحذر من خروج داعش من الموصل الى سوريا
المقاومة الموصلية: تعزيزات الارهابيين لا تزال تصلهم عبر الرقة ودير الزور
موسكو – الموصل – الزمان
حذرت رئاسة اركان الجيش الروسي الاربعاء من ان الهجوم الذي يشنه الجيش العراقي بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على الموصل يجب الا يؤدي الى «اخراج ارهابيي» تنظيم داعش من العراق الى سوريا. وقال الجنرال فاليري غيراسيموف تعليقا على هجوم الموصل الذي لم يبدأ فعليا بعد بحسب رأيه «يجب عدم اخراج الارهابيين من دولة الى اخرى، انما القضاء عليهم حيث هم». وتقول المقاومة العراقية المسلحة داخل الموصل ان تنظيم داعش لايزال يتلقى التعزيزات القادمة عبر سوريا خاصة الرقة ودير الزور من دون ان تتعرض لضربات داخل الاراضي السورية من الطيران الروسي او السوري . واضاف المتحدث الروسي ”نأمل في ان يكون شركاؤنا في التحالف الدولي على ادراك لما يمكن ان يحصل لهذه المجموعات المسلحة من تنظيم الدولة الاسلامية وهي تندحر». بدأت القوات الحكومية العراقية الاثنين هجوما واسع النطاق على الموصل، معقل الجهاديين في شمال العراق. وادى الهجوم، الاكبر الذي تشنه قوات بغداد في السنوات الماضية، الى تقدم سريع خلال يومين، باسناد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، عبر الطيران وكذلك عبر نشر عسكريين على الارض لتقديم المشورة .
وقال الجنرال غيراسيموف ان الاقمار الاصطناعية العسكرية تراقب الوضع في الموصل وكذلك حوالى عشر طائرات استطلاع وطائرات بدون طيار.
واضاف «رغم صخب محطات التلفزة الغربية، يجب معرفة ان الهجوم لم يبدأ بالواقع بعد» لافتا فقط الى نيران مدفعية «وتركز وحدات» قرب الموصل.