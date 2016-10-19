الجيش الروسي يحذر من خروج داعش من الموصل الى سوريا

– October 19, 2016

المقاومة‭ ‬الموصلية‭: ‬تعزيزات‭ ‬الارهابيين‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تصلهم‭ ‬عبر‭ ‬الرقة‭ ‬ودير‭ ‬الزور

موسكو‭ – ‬الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذرت‭ ‬رئاسة‭ ‬اركان‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الاربعاء‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬يشنه‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬يجب‭ ‬الا‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اخراج‭ ‬ارهابيي‮»‬‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬الجنرال‭ ‬فاليري‭ ‬غيراسيموف‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬الموصل‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يبدأ‭ ‬فعليا‭ ‬بعد‭ ‬بحسب‭ ‬رأيه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬عدم‭ ‬اخراج‭ ‬الارهابيين‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الى‭ ‬اخرى،‭ ‬انما‭ ‬القضاء‭ ‬عليهم‭ ‬حيث‭ ‬هم‮»‬‭. ‬وتقول‭ ‬المقاومة‭ ‬العراقية‭ ‬المسلحة‭ ‬داخل‭ ‬الموصل‭ ‬ان‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬لايزال‭ ‬يتلقى‭ ‬التعزيزات‭ ‬القادمة‭ ‬عبر‭ ‬سوريا‭ ‬خاصة‭ ‬الرقة‭ ‬ودير‭ ‬الزور‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تتعرض‭ ‬لضربات‭ ‬داخل‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬الطيران‭ ‬الروسي‭ ‬او‭ ‬السوري‭ . ‬واضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬الروسي‭ ‬”نأمل‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬شركاؤنا‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬ادراك‭ ‬لما‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يحصل‭ ‬لهذه‭ ‬المجموعات‭ ‬المسلحة‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وهي‭ ‬تندحر‮»‬‭. ‬بدأت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬العراقية‭ ‬الاثنين‭ ‬هجوما‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬على‭ ‬الموصل،‭ ‬معقل‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭. ‬وادى‭ ‬الهجوم،‭ ‬الاكبر‭ ‬الذي‭ ‬تشنه‭ ‬قوات‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬الى‭ ‬تقدم‭ ‬سريع‭ ‬خلال‭ ‬يومين،‭ ‬باسناد‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬عبر‭ ‬الطيران‭ ‬وكذلك‭ ‬عبر‭ ‬نشر‭ ‬عسكريين‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬لتقديم‭ ‬المشورة‭ . ‬

وقال‭ ‬الجنرال‭ ‬غيراسيموف‭ ‬ان‭ ‬الاقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬العسكرية‭ ‬تراقب‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬وكذلك‭ ‬حوالى‭ ‬عشر‭ ‬طائرات‭ ‬استطلاع‭ ‬وطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬صخب‭ ‬محطات‭ ‬التلفزة‭ ‬الغربية،‭ ‬يجب‭ ‬معرفة‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ ‬لم‭ ‬يبدأ‭ ‬بالواقع‭ ‬بعد‮»‬‭ ‬لافتا‭ ‬فقط‭ ‬الى‭ ‬نيران‭ ‬مدفعية‭ ‬‮«‬وتركز‭ ‬وحدات‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬الموصل‭.‬