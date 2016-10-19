ملالا:نصف مليون طفل يواجهون خطر وضعهم كدروع بشرية في الموصل

– October 19, 2016

الشارقة‭ – ‬الزمان‭ ‬

دعت‭ ‬الناشطة‭ ‬العالمية‭ ‬الباكستانية‭ ‬الشهيرة‭ ‬ملالا‭ ‬يوسف‭ ‬زاي،‭ ‬الحائزة‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام،‭ ‬الى‭ ‬حماية‭ ‬الاطفال‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬بشمال‭ ‬العراق،‭ ‬بعد‭ ‬انطلاق‭ ‬معركة‭ ‬واسعة‭ ‬لاستعادتها‭ ‬من‭ ‬داعش‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬لها‭ ‬الاربعاء‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬عن‭ ‬مستقبل‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬امارة‭ ‬الشارقة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬التفكير‭ ‬بخمسمئة‭ ‬الف‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬حاليا،‭ ‬يواجهون‭ ‬خطر‭ ‬استخدامهم‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‮»‬‭. ‬اضافت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مستقبلنا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الدعوة‭ ‬لانهاء‭ ‬هذه‭ ‬التفجيرات‭ ‬والهجمات‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬غالبية‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬النزاعات‭ (‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬واليمن‭) ‬هم‭ ‬مسلمون‮»‬‭. ‬بدأت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬والكردية‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن،‭ ‬عملية‭ ‬واسعة‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل،‭ ‬ثاني‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬العراق،‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬وتتخوف‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬والامم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬نزوح‭ ‬قرابة‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬ملاذ‭ ‬آمن،‭ ‬وسيحتاج‭ ‬أغلب‭ ‬هؤلاء‭ ‬الى‭ ‬مأوى‭ ‬والى‭ ‬توفير‭ ‬حاجاتهم‭ ‬الانسانية‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركية‭ (‬البنتاغون‭) ‬الكابتن‭ ‬جيف‭ ‬ديفيس‭ ‬‮«‬نعلم‭ ‬انهم‭ (‬المدنيون‭) ‬سيستخدمون‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬انهم‭ ‬محتجزون‭ ‬هناك‭ ‬رغما‭ ‬عنهم‮»‬‭. ‬واستطاع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الفرار‭ ‬مؤخرا‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بها،‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬اخرى‭ ‬آمنة‭ . ‬وتوجه‭ ‬بعضهم‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬ايضا‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬دائم‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬خمسة‭ ‬اعوام‭. ‬وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬سيف‭ ‬ذي‭ ‬تشلدرن‮»‬‭ ‬ان‭ ‬‮«‬آلاف‭ ‬العراقيين‭ ‬اليائسين‭ ‬يفرون‭ ‬الى‭ ‬مخيم‭ ‬قذر‭ ‬مكتظ‭ ‬للاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للهرب‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬الموصل‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬وصول‭ ‬زهاء‭ ‬50‭ ‬الفا‭ ‬الى‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ . ‬

‭ ‬تعرضت‭ ‬ملالا‭ (‬19‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬العام‭ ‬2012‭ ‬لمحاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬طالبان‮»‬‭ ‬الافغانية‭ ‬لمطالبتها‭ ‬بحق‭ ‬النساء‭ ‬والفتيات‭ ‬في‭ ‬التعلم‭. ‬والاربعاء،‭ ‬دعت‭ ‬ملالا‭ ‬الذكور‭ ‬لدعم‭ ‬الاناث‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬‮«‬تعليم‭ ‬جيد‮»‬‭. ‬وانتقلت‭ ‬الشابة‭ ‬الباكستانية،‭ ‬وهي‭ ‬اصغر‭ ‬حائز‭ ‬لجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬للاقامة‭ ‬في‭ ‬انكلترا‭ ‬حيث‭ ‬عولجت‭ ‬بعد‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليها‭. ‬ونالت‭ ‬ملالا‭ ‬الجائزة‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬الهندية‭ ‬كيلاش‭ ‬ساتيارثي،‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬والتي‭ ‬شاركت‭ ‬الاربعاء‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الشارقة‭.‬