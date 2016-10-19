هولاند ينسق مع ميركل لتمديد الهدنة الروسية في حلب

– October 19, 2016

اجلاء‭ ‬620‭ ‬مقاتلا‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‭ ‬من‭ ‬معضمية‭ ‬الشام‭ ‬

‭ ‬دمشق‭ – ‬بيروت‭ – ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

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خرج‭ ‬حوالى‭ ‬620‭ ‬مقاتلا‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬معضمية‭ ‬الشام‭ ‬المحاصرة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬تسوية‭ ‬بين‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬والحكومة‭ ‬السورية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬مسؤول‭ ‬لجنة‭ ‬المصالحة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬حسن‭ ‬غندور‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وقال‭ ‬غندور‭ ‬‮«‬الحافلات‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬المسلحين‭ ‬تحركت‭ ‬باتجاه‭ ‬ادلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭)‬‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الـ620‭ ‬مقاتلا‭ ‬يتضمنون‭ ‬420‭ ‬مقاتلا‭ ‬من‭ ‬معضمية‭ ‬الشام‭ ‬و200‭ ‬آخرين‭ ‬نزحوا‭ ‬اليها‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬مجاورة‭ ‬هي‭ ‬داريا‭ ‬وكفرسوسة‭ ‬والمزة،‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬عائلاتهم‭. ‬وتدور‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬مفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬معضمية‭ ‬الشام‭ ‬والحكومة‭ ‬السورية‭ ‬انتهت‭ ‬بالتوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬منذ‭ ‬ايام‭ ‬يقضي‭ ‬باجلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يرغبون‭ ‬بالتسوية‭ ‬مع‭ ‬من‭ ‬يختارون‭ ‬من‭ ‬عائلاتهم‭.‬

وبحسب‭ ‬غندور،‭ ‬فان‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬‮«‬2500‭ ‬مقاتل‭ ‬وفار‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬الالزامية‭ ‬فضلوا‭ ‬البقاء‭ (…) ‬لتسوية‭ ‬اوضاعهم‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬وعد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬فرنسوا‭ ‬هولاند‭ ‬الاربعاء‭ ‬ببذل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المستشارة‭ ‬الالمانية‭ ‬انغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬‮«‬لتمديد‮»‬‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬السورية‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مرتقب‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬برلين‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الاليزيه‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬الخوذ‭ ‬البيضاء‮»‬‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬رائد‭ ‬الصالح،‭ ‬‮«‬سابذل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المستشارة‭ ‬ميركل‭ ‬لكي‭ ‬يمكن‭ ‬تمديد‭ ‬هذه‭ ‬الهدنة‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬مغادرته‭ ‬الى‭ ‬برلين‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬المستشارة‭ ‬الالماني‭ ‬والرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مخصصة‭ ‬بشكل‭ ‬اساسي‭ ‬لاوكرانيا‭ ‬لكن‭ ‬ستتناول‭ ‬ايضا‭ ‬الازمة‭ ‬السورية‭ .‬

واضاف‭ ‬هولاند‭ ‬ان‭ ‬‮«‬فرنسا‭ ‬ستمارس‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعها‭ ‬من‭ ‬ضغوط‭ ‬وخصوصا‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬للنظام،‭ ‬اي‭ ‬الروس،‭ ‬لكي‭ ‬يمكن‭ ‬تمديد‭ ‬الهدنة‭ ‬ونقل‭ ‬المساعدة‭ ‬الانسانية‭ ‬والوصول‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‮»‬‭ ‬للنزاع‭.‬

وتابع‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬الخوذ‭ ‬البيضاء‮»‬‭ ‬السورية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬متطوعين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة،‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬وبشكل‭ ‬اوسع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬المتواصل‭ ‬للنظام‭ ‬والجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬له،‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬التغاضي‭ ‬عنه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬هولاند‭ ‬ان‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تساهم‭ ‬‮«‬في‭ ‬ادخال‭ ‬المساعدة‭ ‬الانسانية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬سكان‭ ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬الوارد‭ ‬ان‭ ‬يسلكوا‭ ‬طريق‭ ‬المنفى‭ ‬او‭ ‬مخيمات‮»‬‭ ‬اللاجئين‭.‬

وتحاصر‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬معضمية‭ ‬الشام‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2013‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬هدنة‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬عام،‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬تحسن‭ ‬الظروف‭ ‬الانسانية‭ ‬والمعيشية‭ ‬فيها‭.‬

لكن‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬اعادت‭ ‬تصنيفها‭ ‬بـ»المحاصرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬بعد‭ ‬تشديد‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الحصار‭ ‬ورصدها‭ ‬وفاة‭ ‬ثمانية‭ ‬اشخاص‭ ‬جراء‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭.‬

واوضح‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬المصالحة‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬المقاتلين‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‭ ‬‮«‬يصل‭ ‬الى‭ ‬حوالى‭ ‬2100‭ ‬شخص‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الخطوة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬الاجلاء‭ ‬‮«‬هي‭ ‬تسوية‭ ‬اوضاع‭ ‬المسلحين‭ ‬الراغبين‭ ‬بالتسوية‭ ‬بعد‭ ‬تسليم‭ ‬الاسلحة‭ ‬الثقيلة‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬ذلك،‭ ‬بحسب‭ ‬قوله،‭ ‬‮«‬سيدخل‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الى‭ ‬البلدة‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬كل‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬اليها‮»‬‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬سيعاد‭ ‬تأهيل‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬التابعة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬ارسال‭ ‬مقاتلي‭ ‬المعارضة‭ ‬ممن‭ ‬يرفضون‭ ‬التسوية‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬اثر‭ ‬اتفاقات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬معينة،‭ ‬الى‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬اسلامية‭ ‬وجهادية‭.‬