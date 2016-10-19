– October 19, 2016

بطولة سلة الكراسي تنطلق السبت

بغداد – الزمان

تنطلق في قاعة المركز التدريبي للجنة البارالمبية في شارع فلسطين صباح بعد غد السبت منافسات بطولة العراق بكرة السلة على الكراسي والتي تستمر ثلاثة ايام.

وقال رئيس الاتحاد العراقي بكرة السلة على الكراسي خالد رشك ان البطولة تقام للايام 22-24 تشرين الاول بمشاركة خمس لجان من المحافظات هي ذي قار ،ميسان ،النجف ،بابل ،كركوك اضافة الى ناديي وسام المجد والشموخ.

وأضاف رشك ان المؤتمر الفني للبطولة سيقام صباح يوم غد الجمعة في المكان الذي تقام فيه المنافسات التي ستكون بنظام المجموعتين من مرحلة واحدة .

وأوضح ان هذه البطولة ستكون فرصة جيدة لمدرب المنتخب لإختيار اللاعبين الاكفاء لتمثيل العراق في البطولات المقبلة ومنها بطولة غربي اسيا التي تقام في الامارات شهر شباط القادم.

مضيفاً ان الاتحاد قرر ان يكون السيد عبد الكريم باقر رئيساً للجنة الفنية فيما يكون السيد فاضل عبدالرضا رئيساً للجنة الحكام وهما من ضمن اعضاء اتحاد اللعبة.وقال ان اتحاد كرة السلة على الكراسي يحرص كثيراً على اقامة البطولات المحلية لايجاد قاعدة من الشباب يمكن الاستفادة منهم في المنتخبات الوطنية مستـــــقبلاً خاصة ونحـــن نخطط من الآن للاعداد والتحضير لاجل الـــتأهل في بارالمبياد طوكيو 2020.