– October 19, 2016

3 مواجهات في إنطلاقة الجولة الخامسة

البحري والطلبة والشرطة والسماوة اليوم والمتصدر يقابل الحدود

الناصرية – باسم الركابي

يستهل فريقا الحدود بالمركز الثامن بخمس نقاط والمتصدر الوسط بعشر نقاط مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم اليوم الخميس التاسع عشر من تشرين اول الجاري الذي يشهد كذلك اجراء مباراة البحري والطلاب في البصرة والشرطة والسماوة على ان تتواصل المواجهات يوم غد الجمعة باجراء ثلاث مباريات عندما يلعب الكهرباء ونفط الجنوب في نفس الوقت يضيف الميناء نفط ميسان والنجف الكرخ على ان يعود الجوية لاجواء المنافسات المحلية ليخرج الى كربلاء لمواجهة فريقها فيما يضيف الزوراء اربيل في ملعب الشعب

ففي ملعبه يتطلع الحدود الى ايقاف الوسط في اللقاء الذي يجري اليوم ومواصلة بدايته والحفاظ على توازنه بعد ثلاث نتائج تجاوز فيها النتيجة السلبية ولاثبات جدارته اليوم في الاختبار الحقيقي ومواصلة تقديم البداية المناسبة التي يحرص الفريق على الاستمرار فيها كلما امكن ويامل في حضور مهم ما يدفع عناصره الى اللعب بقوة وحماس وتسريع خطوات اللعب والنتائج وجمع النقاط وتاكيد دوره في مشاركة مهمة تتطلب تقديم المزيد من اللعب الاداء الهجومي لتحقيق الخطوة الاهم من اجل تحقيق النتيجة المهمة التي يدرك الفريق كم سيكون لها تاثير على موقفه والاهم ان لايتاخر في ملعبه. في وقت لازال الوسط يقدم نفسه كفريق قوي ومنافس بعد اعتلاء الصدارة المؤقتة ما يشكل حافز معنوي للاستمرار فيها كلما امكن بعد ان قطع شوطا مهما وفي بداية مقبولة ويعكس ثقة عناصره التي ستلعب بمزيد من التركيز ومواصلة النجاح وهو في الحالة الفنية بعد العمل الجيد الذي قدمه امام الكرخ والفوز عليه بأربعة اهداف ما يعكس القوة الهجومية للفريق وكذلك ترابط خطوطه من خلال وجود من يدافع ويؤدي فيها وتحقيق النتائج المطلوبة وكل الدلائل تشير الى قدرة الوسط في عبور الحدود في مهمة لاتبدو سهلة رغم الوضع الذي عليه الوسط الذي للان يقدم مباريات بتوازن وتاكيد قوته عبر تنظيم صفوفه من خلال العمل الذي يقوم به المدرب غني شهد الذي يسعى الى ابقاء الفريق في المقدمة وسيلعب الوسط في اجواء مهم لانه في المقدمة التي لايريد ان يفرط بها ويدرك لاعبو الفريق قوة الحدود المتوازنة للان في مستوى واضح شبه ثابت ومؤكد انهم يضعون المباراة ضمن اهتماماتهم وسيلعبون اقوى مبارياتهم للان وهو ما يدفع اللاعبين الى بذل ما وسعهم وتقديم مباراة مهمة كما منتظر منهم ويدركون حجم المنافس الذي سياتي في قوته المعروفة والباحث عن العودة بالفوز والبقاء في الصدارة لما يمتلك من مقومات اللعب التي عكسها خلال الجولات الاربع الاخيرة

سفرة الطلاب

ويقوم الطلاب بسفرة الى البصرة لمقابلة ممثلها الثالث البحري في اختبار لم يكن سهلا رغم الوضع الفني الذي عليه الطلاب بعد نتيجتين مهمتين حيث الفوز على الزوراء وفريق الحسين وقبلها التعادل مع الشرطة وسيخرج لاول مرة من العاصمة عندما يحل ضيفا ثقيلا على البحري في مهمة يدرك ايوب اوديشيو اهميتها في ان يستمر الطلاب في الظهور لما يمتلكه من لاعبين قدموا بداية مهمة وتريد ان تتجاوز مخاطر اللعب في المحافظات والعودة من البصرة بالفوز والاستمرار في نسج النتائج والتقدم الى للامام بعد ان قدم مباريات مهمة لكن الاختبار الحقيقي سيكون اليوم في اول مهمة خارج الديار التي يامل ان يظهر اللاعبين في يومهم واللعب بطموحات الفوز امام المجتهد البحري الذي قدم مباراتين مقبولتين عندما اسقط جيرانه الميناء في الجولة الثانية وعاد في الجولة الاخيرة بتعادل مع فريق الحسين ويتطلع اليوم الى حسم المواجه مع الطلاب عبر الرهان على مباريات الارض كما انه لازال يقدم نفسه بشكل مقبول وفي وضع فني منظم ويدرك المدير الفني انهم سيواجهون الطلاب الذين سيدخلون اللقاء في افضل حالاتهم بعد فوزهم الغالي على الزوراء لكن تبقى مباريات الذهاب مشكلتهم التي يسعون الى تجاوزها من خلال تقديم الاداء الهجومي العالي كما شوهد وهو يؤدي مبارياته منذ انطلاقتها والحصول على النقاط السبع التي جمعها والمباريات الصعبة التي تجاوزها ولامجال امامه للتراجع امام طموحات التقدم والمنافسة على الصدارة التي يرى نفسه بالقادر على استلامها لكن الاول ان يقدر الفريق من حسم الامر التي سيعمل البحري على تعقيده بعد ان قدم مباريات مهمة ويريد الظهور امام احد الفرق المرشحة للقب الدوري الطلاب في الموقع الرابع برصيد سبع نقاط من الفوز على فريقي الزوراء والحسين والتعادل مع الشرطة وله مباراة مؤجلة مع الجوية في وقت نجح البحري في الفوز على الميناء والتعادل مع فريق الحسين وخسر بصعوبة امام النجف والشرطة وله اربع نقاط

الشرطة والسماوة

وتنتظر فريق السماوة بنقطتين في المركز السادس عشر مباراة قوية عندما يحل ضيفا على الشرطة السابع بخمس نقاط السماوة لعب بشكل مقبول بعدما عاد بتعادل من النجف واخر حققه من ضيفه الميناء وسيكون امام مهمة صعبة تتطلب منه اللعب بقوة وتركيز من اجل الخروج باقل الأضرار مع ان الهدف هو تحقيق الفوز من خلال عطاء اللاعبين المنتظر ان ياتي في مثل هكذا مواجهات تجري في العاصمة وانعكاسها المعروف ومع فريق مرشح ساخن وقوي للقب الدوري ويضم عناصر مهمة انتدبت من اجل ان تعكس قوة الفريق ومسيرته ومحو خيبه في الموسم الاخير. ويعتمد السماوة على قدرات عناصره المطالبة بتقديم المزيد من الجهود لتقديم الأداء المقبول ولانه كان قد خسر بصعوبة امام الامانة وكذلك مع الوسط وسيلعب مباراة اليوم بحماس ويدرك لاعبو الفريق طبيعة المهمة والعمل على تقديم النتيجة المطلوبة و منع مفارز الشرطة من تقديم واجباتها وافساد مخطط محمد يوسف في حسم المهمة وتحسين موقفه الذي سيلعب بشعار الفوز تحت انظار جمهوره الذي يامل ان يظهر قوي ومتماسك وان يعكس شخصيته من خلال مجموعة لاعبين مطالبة في تقديم العطاء خلال المشهد الكروي الذي تبقى الفرق الجماهيرية تتقدمه من خلال الاعتماد على اللاعبين المعروفين عندما سارعت الادارة الى تشكيل الفريق القادر بالعودة الى سكة المنافسة والنتائج المهمة وان يحافظ على نهج الاداء القوي الذي هو من يقود الى تحقيق النتائج التي يبحث عنها الشرطة الذي عليه اللعب بحذر شديد بعد التطور الذي طرا على السماوة الذي يبحث عن الانجاز في قلب العاصمة وتحت انظار جمهور الشرطة الكبير الذي لايقبل بغير الفوز لدعم بداية الفريق والتقدم الى موقع افضل وان تاتي بقية النتائج لمصلحة الفريق لتغير مكانه في لائحة الترتيب ما يجعل من اللاعبين بذل اقصى الجهود وحسم الامور عبر الحاجة المهمة لنقاط المباراة وفي ان تاتي من هذه الجولات ولاخضاع المباريات الى طريق الانتصارات مع ان كل الدلائل تعطي الحسم للشرطة لكن السماوة في وضع قادر على حرمانهم من النقاط وعلى الاقل العودة بنقطة وهو ما يجعل من الضيوف العمل للابتعاد عن الخسارة

مباريات الجمعة

وتجري غد الجمعة ثلاث مباريات تتوزع على ملاعب الكهرباء والميناء والنجف ففي ملعبه يتطلع الكهرباء بنقطتين في المركز الخامس عشر الى تحقيق الفوز الاول على حساب ضيفه نفط الجنوب التاسع باربع نقاط وادارك الاولية من هذه المواجهة حيث الحصول على كامل العلامات من خلال تقديم الاداء والعطاء واللعب بقوة واستهداف الضيوف بعد ان تاخر الفريق في ثلاث مواجهات وبقي في حسرة تحقيق الفوز الذي يريد القطان ان ياتي في هذه المواجهة من خلال تفعيل جهود اللاعبين التي تجد نفسها امام الفرصة لاستعادة توازنه وكسب جرعة معنوية والدخول في دائرة المنافسة التي تتطلب الاداء القوي وهو ما يريد ان يتقدم به الكهرباء الذي نجح في استقطاب عدد من اللاعبين خلال فترة التحضير للموسم الحالي على امل ان يقدم ما عليه بعد تراجع واضح في الموسمين الاخيرين عندما كان الدوري يقام بطريقة المجموعتين ويدرك المدير الفني صعوبة الامور واهمية العمل على تقديم مباريات مقنعة ولو مع الفرق التي هي بمستواه الذي عليه توخي الحذر من نفط الجنوب الذي لايمكن ان يستمر على البقاء في دائرة التعادلات وحان الوقت لكسر عقدتها على حساب مضيفه من خلال طريقة اللعب التي سيعتمدها علي وهاب الذي يجد نفسه امام تحقيق التحول في النتائج بعد ان تاخر الفريق من تحقيق الفوز الذي يساعد الى تأسيس لعملية تفاهم مع النتائج التي يجب ان تاتي واهمية تسريع الخطى ولاعذر بعد للفريق الذي يمتلك لاعبين مهمين لكنهم لم يقدموا للان ما تريده ادارة محمد ولي التي وفرت ما يريده المدرب وعلى المدرب ان يلعب الدور المطلوب منه وبعد تفضيله على مدربي البصرة وهو يدرك حجم المسؤولية ولان ادارة الفريق لايمكن ان تصبر بعد هذه على نتائج وهاب الذي عليه ان يجد منفذا لدخول المنافسات الحقيقية

الميناء وميسان. ويضيف الميناء ثالث الموقف بسبع نقاط جيرانه نفط ميسان ثالث عشر الترتيب باربع نقاط وكله امل في ان يقنع جمهوره من خلال تقديم الاداء والعرض المطلوب لمحو اثار نتيجة التعادل التي اثارت غضب جمهوره الذي يهتم بنتيجة المباراة التي تظهر افضلية اصحاب الارض الذين يمتلكون الحلول من خلال وجود اللاعبين المؤثرين خاصة في الهجوم الذي يعول عليه بعد شح التهديف امام النفط والبحري والسماوة وحان الوقت للظهور المنتج والقوي وعكس قوة الفريق عبر جهود اللاعبين التي يجب ان تخضع لرغبة الجمهور الذي سيتابع المباراة امام رغبة الحسم بعد ان اثارة نتيجة التعادل التي زادت من مخاوفهم بعد تعثره في السماوة لان مباريات الارض لاتكفي ما يلزم من اللاعبين على تقديم الاداء المطلوب للخروج بالنتيجة لاستعادة جمهورهم ولان الفوز سيخدم الفريق في تحسين موقفه مذ البداية التي لازالت خارج ارادته الذي يمتلك لاعبين ينظرون الى ما هو ابعد ما يدفعهم الى تقديم العمل المناسب والحاسم لنتيجة المباراة التي سيدخلها ميسان منتشيا بفوزه عل النجف وهو في الحالة المعنوية التي قد تمهد لخوض اللقاء باعلى درجات العمل وتقديم الجهود بعد المردود الجيد الذي قدمه الفريق في ملعبه ويسعى على تحقيق الفوز الاول ذهابا في مهمة غاية في الصعوبة وستكون افضل نتيجة للفريق اذا ما هزم اصحاب الارض تحت انظار جمهوره الكبير بعد ان تصاعدت امال الفريق اثر الفوز المهم على النجف وسيكون في مواجهة صعبة مع احد ابرز فرق الدوري ولو ان مواجهات البطولة لاتعرف فريق صغير واخر كبير وحتى لايمكن لاحد التكهن في نتائج المباريات التي يتوقع ان تكون ساخنة في الجولة الخامسة امام حرص الفرق على تحقيق النتائج قبل فوات الأوان

النجف والكرخ

ويلتقي الجريحان النجف بالمركز الثالث عشر باربع نقاط والكرخ بنقطتين ويسعى اصحاب الارض تجاوز نكسة العمارة ومصالحة جمهوره الناقم على نتائج الفريق كما يظهر من حيث الموقف ويرى النجف اللقاء الفرصة لتجاوز ما تعرض له في مباراته الاخيرة التي وضعته في امر محير عندما يدخل امام جمهوره الذي يترقب الامور ويامل في ان يتمكن من تجاوز كبوته وان يضع حدا لتاخره من خلال تقديم العمل المطلوب عبر الاداء المنظم وتوجيه رسالة اطمئنان للانصار الذين ياملون ان تتغير الامور عبر هذه المباراة التي تمثل التحدي الحقيقي للفريق بعد تعثره في الجولة الثالثة اثر تعادله مع السماوة قبل ان يعود بالخسارة الثانية ما يتطلب تعويضهما من خلاب مواجهات الارض التي جمع منها النقاط الاربع التي يطمح الى رفع رصيد النقاط وتعزيز البداية ولدى الفريق القدرة في ان يعود لمسار النتائج المهمة عبر ظروف اللعب ممثلة بالجمهور والارض والوضع الذي عليه الضيوف ولان الوقت لايمكن ان يمر والفريق يترنح تحت تاثير النتائج ولو ان تاتي من خلال عقر الدار بعد الفوز على البحري ويرى لاعبو الفريق ان الحل في استعادة التوازن يكمن في الفوز وحده الذي يعطي وضعا اخر لجمهوره الذي همه الاول ان يحقق الفريق الفوز في وقت يسعى الكرخ الى محو اثار خسارته الاخيرة امام الوسط والعودة من نفس المدينة بكامل العلامات من خلال تجهيز اللاعبين والعب على مشاكل المضيف حيث انتكاسات النتائج والازمة التي يمر بها والحديث عن غياب المدرب بعد رفض عماد محمد تولي المهمة التي تركها هاتف شمران لكن في كل الاحوال لاتظهر مهمة الكرخ سهله لان النجف يرى في تسوية الامور بسرعة ما يدفع اللاعبين الى تحقيق الفوز والحال للكرخ يرى في المهمة صعبة لكنه قادر على ايجاد الحلول

مباراتا السبت

واهم ما في مباريات الجولة الخامسة عودة فريق القوة الجوية الى منافسات الدوري وهو في افضل حالاته بعد التاهل الى نهائي كاس الاتحاد الاسيوي اثر فوزه المثير على فريق العهد اللبناني بثلاثة اهداف لهدفين امس الاول في اللقاء الذي اقيم في لبنان وهذا انجاز يحسب للمدرب باسم قاسم ومؤشر اخر على قدرة فرقنا في الظهور القوي في مختلف البطولة وان ياتي الفوز الجوي بعد الفوز العريض لمنتخب الشباب على كوريا ش برباعية نظيفة ويامل ان يكون الجوية الفريق العراقي الاول في الحصول على لقب البتولة التي ترجع مشاركتها فيها الى العام 1970 من العقد الماضي بعد فشل اربيل الفوز مرتين عندما وصل الى المباراة النهائية. وسيحل الجوية ضيفا ثقيلا على كربلاء السبت المقبل منتشيا بتاهله ويبحث عن الفوز الاول في الدوري امام طموحات المنافسة على اللقب الطريق الذي يريده ان يبدا من هذه المباراة التي يعتمد فيها على اسلحته المعروفة التي واصلت تقديم عملها في البطولة الاسيوية التي مؤكد الوصول الى مباراتها النهائية سيكون محفز كبيرا للفريق في الحصول على اللقب وان يثار لخسارة الموسم الماضي في ظروف تظهر افضل للجوبية في كل شيء حيث الجرعة المعنوية التي تلقاها من الفوز امس الاول ولانه يريد تجاوز مشاكل اللعب في المحافظات ويرى في وضعه الحالي الفرصة المناسبة لتحقيق النتيجة التي يريدها جمهوره السعيد بما تحقق في البطولة الاسيوية فيما يريد الفريق ان يبدا في تحقيق الخطوة الاولى فيما يخص البطولة الغالية حيث الدوري العراقي وفي فتح سجل النتائج في الدوري واستهلال طريق الانتصارات عبر خطوط منسجمة ومتكاملة وحاضرة بقوة كما جرت العادة في ان يكون الجوية الطرف القوي في اهكم بطولة محلية وطرق ابواب النتائج من خلال أداء اللاعبين الذي تطور في عهد المدرب باسم قاسم الذي ينتظر ان يصعد الفريق ناصية التويج الاسيوي والمنافسة بقوة في الدوري وبطولة الكاس بعد نجح في تكوين فريق متكامل كما طور الهجوم زاد ما من غله الاهداف التي سجلها الفريق الساعي الى مواصلة اظهار قوته من خلال الفريق الذي يظهر اكثر تنظيما ما يجعله لائقا على حسم المباراة الاولى التي يخطط لها باسم قاسم الذي ينتظر منه جمهور الفريق ان ينطلق في الصراع على لقب الدور من خلال لقاء اليوم وضع حد لنتائج المحافظات التي كلفته خسارتين امام كربلاء وزاخو وطرد مخاوف مباريات الذهاب وان يدير الامور كما يريد وبفضل وجود الاسماء التي دارت مباريات الاسيوي كما يجب وا زادت من ثقتهم وتعلق الامال على جهود اللاعبين في العودة بالفوز الاول لاستمرار الافراح في البيت الجوي وهو ما تريده الادارة التي ترى الفرصة مواتية في قهر فريق كربلاء الذي لايريد التخلي عن مباريات الارض مع اي عنوان يزورهم ويسعون لتقديم المباراة المهمة والفوز باي ثمن من اجل محو اثار خسارتهم الثقيلة امام الزوراء ولان رهان الفريق يبقى دوما في الحصول على نقاط مباريات الارض ولان الفوز على الجوية سينقل الفريق بسرعة للواجهة وهو الباحث عن حلول لمشاكله ولو من الجانب المعنوي عبر تحقيق الفوز على الجوية

ويستقبل الزوراء في ملعب الشعب اربيل وكلاهما بست نقاط مع فارق مباراة للمضيف الذي يحرص اصحاب على ان يلعب الدور الفني وتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد العرض الجيد الذي قدمه امام كربلاء وتوجه بخمسة اهداف وعاد الى سكة الانتصارات التي لايريد ان يتخلى عنها منذ البداية التي يريد منها ان تمنحه الاستقرار ومواصلة المنافسة بقوة وارادة اللاعبين الذين شعروا بالثقة العالية بعد الفوز العريض على كربلاء ويرى ثائر احمد ان توطيد العلاقة مع الانصار ياتي عبر تحقيق النتائج الايجابية وكل المؤشرات تعطي الفوز للزوراء لانه في وضع مناسب ما يدفعه للعب بحماس وقوة لمواصلة التقدم وعكس قدرته من خلال الفرصة المناسبة ويسعى اربيل الحفاظ على نظافة سجله والعودة بنتيجة مهمة والعودة ولو بنقطة لان المباراة تشكل صعوبات بالغة امام اربيل الذي يدرك حجم المهمة التي عليه ان يظهر قــــوته والتصدي لقوة الزوراء ولديهم الامكانات الفــــنية في الوصول الى هدف المباراة وازعاج جمهورالزوراء الطامع بفوزثالث.