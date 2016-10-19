تذكرة نهائي آسيا – قصي حسن

– October 19, 2016

فصل جديد يكتبه فريق القوة الجوية في بطولة كاس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم 2016، وتذكرة نهائي المسابقة قطعها بمجهودات رائعة بذلها الجهازان الفني والاداري واللاعبون وادارة النادي، ليصبحوا على مرمى حجر من الفوز باللقب الاسيوي للمرة الاولى في تاريخ مشاركات الاندية العراقية.

مسيرة الصقور واجهت الكثير من الصعاب ولاسيما في الدور نصف النهائي، حينما وجد الفريق نفسه متعادلا بهدف لمثله في مباراة الذهاب امام العهد اللبناني في العاصمة القطرية الدوحة التي تعد ملعب الفريق الازرق، غير ان قراءة المدرب القدير باسم قاسم لقدرات المنافس قربت الجوية من الكأس الذي طال انتظاره، ولاسيما بعد تأخره مرتين قبل ان ينتفض الفريق في الشوط الثاني ويرسل اشارات الفوز من ملعب المدينة الرياضية في بيروت بعد اداء مميز ممزوج بنزعة هجومية لم تتوقف حتى بعد ان وصل الجوية الى هدف التعادل الثاني وايضا هدف الفوز الثالث، أذ بقى يضغط على العهد ولايمنحه الفرصة لتغيير النتيجة.

الانتصار كان عراقيا في ايام واسابيع تشهد حضورا مميزا للكرة العراقية بعد احراز منتخب الناشئين بطولة اسيا 2016 والتأهل الى نهائيات كاس العالم، والنتائج المفرحة لمنتخب الشباب في نهائيات القارة وبلوغ الدور الثاني والاقتراب من المونديال، في وقت تعاني معظم قطاعات الرياضة من ضعف الموارد المالية بسبب الظرف المادي الذي اضحى عاملا مساعدا للبحث عن موارد اخرى تدفع الرياضة العراقية نحو منصات التتويج.

ممثل الكرة العراقية بات امام مسؤولية كبيرة، لكسر نحس الوصول الى الذهب بعد ان انسحب فريق آليات الشرطة من النهائي امام فريق مكابي في عام 1971، واكتفى الرشيد في عام 1989 الطلبة في عام 1995 والزوراء 2000 بلعب ادوار الوصافة، فيما جرب اربيل حظه في 2012 وتجرع الخسارة امام الكويت الكويتي في النهائي على ملعب فرانسو حريري برباعية قاسية، ونأمل ان يحالف النجاح المشاركة الحالية للجوية بوجود الكابتن باسم قاسم وكتيبته التي سجلت نجاحات متواصلة وهزت شباك الخصوم 25 مرة، كان نصيب هداف البطولة حمادي احمد 15 هدفا.

المهمة لن تكون سهلة في النهائي، وتحتاج الى تشخيص مسبق للمنافس من جنوب شرق آسيا، أذ لاتعويض في مباراة التتويج وعلينا استثمار عاملي الارض والجمهور كون المباراة وحسب تعليمات الاتحاد الاسيوي ستقام في أرض الفريق الفائز من نصف نهائي منطقة غرب آسيا في الخامس من شهر تشرين الثاني المقبل، وهو مايمنحنا الافضلية المطلوبة، ولكن يتوجب الابتعاد عن الاخطاء وضربات الجزاء المجانية التي يمكن ان تجهز على احلام ناد انتظر 85 عاما حتى يضع الكأس في خزانة أعرق الأندية العراقية.