– October 19, 2016

دوري الأبطال: هدف جزائري يقود ليستر سيتي للعلامة الكاملة

ريال مدريد يسحق ليغيا وارسو وأليغري يعترف بسوء الأداء

{ مدن – وكالات: أكرم ريال مدريد الإسباني وفادة ضيفه ليغيا وراسو البولندي، بالفوز عليه بنتيجة 5-1، اول امس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوربا. أحرز خماسية ريال مدريد، غاريث بيل، وتوماس جودلوفيتش، لاعب ليغيا وراسو بالخطأ في مرماه، وماركو أسينسيو، ولوكاس فاسكيز، وألفارو موراتا في الدقائق 16 و20 و37 و68 و84 على الترتيب، بينما سجل هدف الفريق الضيف الوحيد ميروسلاف رادوفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 22 . بينما عاند الحظ كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد والهداف التاريخي للبطولة، إذ فشل في التسجيل لأول مرة في النسخة الجارية. وحافظ ريال مدريد بذلك الانتصار الساحق على وصافته للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن المتصدر بوروسيا دورتموند الألماني. التهديد الأول في المباراة جاء عن طريق ليجيا وارسو في الدقيقة 13، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتدت عن القائم الأيسر. ومن هجمة من الجانب الأيمن، توغل بيل بسهولة داخل منطقة جزاء الضيوف، وسدد كرة ليست بقوية ولكنها موجهة بامتياز في الزاوية البعيدة، لتسكن الشباك معلنة عن الهدف رقم 100 في النسخة الجارية. ولم يحتج الفريق الملكي سوى أربع دقائق ليضاعف النتيجة، بعد أن تسلم كريم بنزيمة كرة في الجانب الأيسر ومرر عرضية أرضية لمارسيلو القادم من الخلف، سددها الأخير قوية لترتطم بقدم المدافع وتسكن الشباك. ومن خطأ ارتكبه دانيلو داخل منطقة الجزاء، حصل الفريق البولندي على ركلة جزاء، نفذها رادوفيتش بنجاح، محرزا أول هدف للفريق في البطولات الأوربية بعد غياب دام 720 دقيقة. وشهدت الدقيقة 32 حصول ريال مدريد على ركلة حرة مباشرة من مسافة قريبة للغاية، سددها رونالدو ولكن في وسط المرمى، وتصدى لها حارس الضيوف بسهولة. ومن كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن، تسلم رونالدو الكرة داخل منطقة الجزاء ليقوم بتهيئتها إلى المندفع أسينسيو، الذي سدد الكرة قوية داخل المرمى، محرزا الهدف الثالث. ومرت أول ثلث ساعة من الشوط الثاني دون أن ينجح ريال مدريد في إحراز المزيد من الأهداف، رغم التسديدات العديدة من نجومه رونالدو وبيل وخاميس رودريجيز. وأتى البديل فاسكيز بالهدف الرابع لفريقه، بعد أن استقبل عرضية الفارو موراتا المثالية من الجانب الأيسر، بتسديدة مباشرة قوية هزت الشباك. وكاد النجم البرتغالي يحرز الهدف الخامس للملكي والأول له اول امس الثلاثاء، حينما استقبل عرضية بنزيمة في الدقيقة 79 بتسديدة يمينية قوية ذهبت إلى خارج المرمى. ورغم معاندة الحظ له، لم يتنازل رونالدو عن دوره في صناعة الأهداف ممررا بينية لموراتا داخل منطقة الجزاء، استقبلها الأخير وسددها داخل الشباك، ليكون بذلك صنع هدفين، بعد الهدف الذي صنعه لأسينسيو.

هدف جزائري

وقاد الدولي الجزائري رياض محرز فريقه ليستر سيتي الإنكليزي للفوز على ضيفه إف سي كوبنهاجن الدنماركي بهدف، مساء اول امس، الثلاثاء، على ملعب ووكرز ستديوم، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوربا. سجل محرز هدف الفوز بكعب قدمه بعد متابعة لتمريرة رأسيه من مواطنه إسلام سليماني في الدقيقة 40، وهو هدف صنع في الجزائر بالتخصص لهذا الثنائي، كما أنه الهدف الثالث لمحرز في الشامبيونزليج. ورفع ليستر سيتي رصيده إلى (9 نقاط) محققا العلامة الكاملة في ثلاث مباريات وصدارة المجموعة السابعة بفارق 5 نقاط عن اقرب منافسيه كوبنهاجن (4 نقاط)، بينما تعادل بورتو البرتغالي مع كلوب بروج 1-1 في إطار ذات المجموعة. لعب الإيطالي كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي، بطريقة (4-4-2) معتمدا على كاسبر شمايكل، سيمبسون، مورجان، هوث، فوتشسن، محرز، كينج، درينكووتر، البرايتون، سليماني، فاردي. في المقابل، لعب الدنماركي ستالي سولباكين، مدرب كوبنهاجن، بطريقة (4-4-2) معتمدا على تشكيلة مكونة من : اولسين، انكرسين، جورجنسين، يوهانسون، اوجوستينسون، فيربيتش، كفيست، ديلاني، توتيوه، سانتاندير، كورنلويس. جاءت بداية اللقاء هادئة من الفريقين حيث تمركز اللعب في وسط الملعب ولجأ كل فريق للتأمين الدفاعي على حساب الجانب الهجومي حيث غابت الفرص حتى الدقيقة (16) عندما سدد سليماني كرة رأسية مرت بجوار القائم كأول فرصة في اللقاء. اعتمد مدرب الضيوف على مصيدة التسلل التي سقط فيها لاعبو ليستر سيتي في 4 محاولات بواقع مرتين لمحرز ومثلهما لسليماني، علاوة على الهجمات المرتدة

سوء الأداء

واعترف ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس الإيطالي، بضرورة تحسن أداء فريقه في المستقبل بالرغم من الفوز على ليون في دوري الأبطال بهدف دون مقابل، موضحًا أسباب اختيار إيفرا للعب في مركز قلب الدفاع بدلاً من النجم المغربي بنعطية. وقال أليجري في تصريحات تلفزيونية لشبكة (ميدياسيت): خروجنا بالكرة من منتصف ملعبنا لم يكن جيداً، وفي العموم التصرف مع الكرة لم يكن صحيحًا في معظم الفترات. وأضاف أليجري: لقد اخترت اللعب بإيفرا كقلب دفاع بدلاً من بنعطية بسبب مشاركته المفاجئه أمام أودينيزي بعد غياب 40 يومًا وكنت أعرف أن إيفرا قادر على اللعب في هذا المركز ولهذا قمت باختياره. وتابع: كوادرادو كان أساسياً أمام أودينيزي ولهذا فضلت استخدامه كبديل اول امس الثلاثاء، عليّ إدارة أوراقي بالشكل الذي يُمّكن الفريق من استغلالها بأفضل وجه. واختتم أليجري: بوفون قام بتصدي رائع لأكثر من كرة، وساعدنا في تحقيق الفوز، ولكن علينا مستقبلاً أن نتحسن، أمام الميلان سنكون في مشكلة لو لم نحسن قطع الكرات والركض وراء الكرة.