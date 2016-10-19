– October 19, 2016

تشيلسي يخطّط لضم بيبي مجاناً

{ لندن – وكالات: يخطط نادي تشيلسي الإنكليزي لتدعيم خط دفاع الفريق، بإبرام صفقة مجانية من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وفي هذا الصدد أشارت صحيفة ميرور الإنكليزية إلى أن مسؤولي النادي اللندني يفكرون بجدية في ضم بيبي مدافع منتخب البرتغال وفريق ريال مدريد، واستغلال تعثر مفاوضات اللاعب مع إدارة النادي الملكي حول تجديد تعاقده. ولفتت إلى أن تعاقد بيبي مع العملاق المدريدي، ينتهي بنهاية الموسم الجاري في صيف 2017، وبالتالي يحق له التوقيع لأي ناد آخر مجانًا مع بداية اليوم الأول من العام الجديد. ويسعى أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي لترميم خط دفاع البلوز، ويعتبر بيبي أحد العناصر البارزة، وأفضل مدافعي القارة العجوز، وهو ما أثبته في تألقه مع منتخب البرتغال حتى تتويجه بلقب كأس أمم أوربا يورو 2016 لأول مرة في تاريخه. وتضم خيارات كونتي في قلب الدفاع، ثلاثة لاعبين فقط، هم جاري كاهيل، جون تيري قائد الفريق، والفرنسي الشاب كورت زوما.