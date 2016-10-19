– October 19, 2016

حقائق وأرقام من وحي الجولة الثامنة للدوري الإيطالي

ميلان يحرز أفضل النتائج وكالياري يحافظ على سجله خالياً من الهزائم

{ روما – وكالات: فريق حافظ على سجله خاليا من الهزائم، وآخر سجل أسوأ بداية هجومية في تاريخه، هكذا انتهت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

واستمر يوفنتوس محلقا في صدارة جدول الترتيب، حيث رفع الفارق بينه وأقرب ملاحقيه إيه إس روما إلى 5 نقاط، بينما واصل إيه سي ميلان تألقه هذا الموسم تحت قيادة مدربه فينتشينزو مونتيلا على عكس جاره اللدود إنتر ميلان، الذي لايزال غارقا في دوامة النتائج السلبية مع الهولندي فرانك دي بوير. ويقدم موقع أهم الحقائق والأرقام خلال هذه الجولة على النحو التالي:

– خسارة نابولي على ملعبه في الدوري هي الأولى منذ مايو/ آيار 2015، وكان ذلك قبل تولي ماويسيو ساري مهمة تدريب الفريق، وهي أيضا المرة الأولى في عهده التي يتلقى فيها الفريق على ملعبه 3 أهداف.

– سجل إدين دجيكو مهاجم روما حتى الآن 7 أهداف، تربع بها على صدارة هدافي الكالتشيو بخلاف صناعته لثلاثة أهداف أخرى، وهي أفضل بداية للاعب البوسني في أي موسم لعبه في ألمانيا أو إنكلترا أو إيطاليا علما بأنه الموسم الماضي سجل 8 أهداف في 31 مباراة شارك فيها.

– جواو ماريو لاعب وسط إنتر ميلان سجل أولى أهدافه بقميص الفريق، ولكنه لم يكن كافياً لمنح فريقه أي نقطة في لقاء كالياري.

– حافظ كالياري على سجله خاليا من الهزائم في آخر 4 زيارات لمدينة ميلانو لمواجهة النيرازوري، علما بأن الفريق خسر كل اللقاءات التي لعبها خارج ملعبه هذا الموسم قبل مواجهة إنتر.

– ماورو إيكاردي، قائد إنتر، واصل إهدار ركلات الجزاء مؤخرا، حيث أضاع 3 ركلات من بين آخر 4 ركلات سددها مع الفريق.

– نتائج إيه سي ميلان في الجولات الثماني التي أقيمت هي أفضل نتائج حققها الفريق منذ موسم 2010-2011، والذي شهد آخر تتويج للروسونيري.

– ميلان سجل حتى الآن 15 هدفا في الدوري، سُجلت جميعها أثناء وجود نيانج في الملعب، حيث يفشل الفريق دائماً في التسجيل كلما تم تبديله أو كان خارج التشكيلة الأساسية.

– كييفو واصل سجله السيء أمام ميلان ذهابا وإيابا، حيث يعود انتصاره الأخير على الروسونيري إلى عام 2005.

– يوفنتوس صاحب أفضل معدل تهديف في الشوط الأول بين فرق الكالتشيو هذا الموسم بتسجيل 8 أهداف خلال نصف المباريات الأول.

– مازال جنوى هو الفريق الوحيد في الكالتشيو الذي لم يسجل لاعبوه أي هدف في الشوط الأول.

– يتفوق لاعبو تورينو على الجميع مع بداية الشوط الثاني، حيث سجل لاعبوه 6 أهداف هذا الموسم في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، وهو رقم لم يحققه أي فريق آخر هذا الموسم.

– سجل لاعبو تورينو حتى الآن في الدوري 17 هدفا، وهو أفضل معدل هجومي للفريق في بداية الدوري منذ موسم 1949-1950 .

– سجل لاعبو فيورنتينا 6 أهداف فقط في سبع مباريات (لدى الفريق لقاء مؤجل مع جنوى) وهي أسوأ بداية هجومية للفريق منذ موسم 1986-1987 .