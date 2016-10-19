– October 19, 2016

الطاقة المتجدّدة والمستدامة

2-2

صحارى العراق بيئة مناسبة لحضانة البصمة الخضراء

عماد هدار العكيلي

بغداد

ياسر جاسم قاسم المنصوري

بغداد

المقدمة

أن توفر الطاقة الكهربائية امر ضروري جدا لتجهيز المناطق بالماء الصافي وحفظ المواد (غذائية وادوية وغيرها)، ناهيك عن باقي الاستخدامات الحياتية المهمة كالانارة وتشغيل الاجهزة والمعدات . وبسبب ارتفاع الحاجة لانتاج الطاقة الكهربائية نتيجة للزيادة المستمرة التي تحدث في اعداد السكان ولارتفاع الطلب على الكهرباء بفعل دخول الاجهزة الجديدة فأن دخول المحطات التقليدية للخدمة في اغلب البلدان أسهم وبشكل كبير ومؤثر في تلوث البيئة حيث تنتج غاز ثاني اوكسيد الكاربون (co2) والذي يسهم بدوره في زيادة درجة حرارة الجو المحيط بالكرة الارضية، كما انه يسهم في زيادة كمية سقوط الامطار وخاصة الحامضية منها لان هذه المحطات تنتج غاز الميثان المؤثر بهذا الجانب.

4.5 – طاقة جوف الارض (Geothermal Energy)

تحتوي الارض في باطنها على فرن ذي درجة حرارة هائلة من الممكن ان تصل الى 4200 درجة مئوية جزء من هذه الحرارة يعود الى مرحلة تشكل الارض والجزء الاخر ناتج عن النشاط الاشعاعي للمواد المشعة في باطن الارض . ان الطاقة الحرارية لجوف الارض متوفرة في العديد من بقاع الكرة الارضية تتفاوت في بعدها عن سطح الارض، وهذه الطاقة تكون اما على شكل بخار جاف حار او ماء في درجات حرارة عالية يمكن استخدامه مباشرة او تسليط الماء الحار من خلال مبادلات حرارية (Heat Exchangers). يشار الى ان درجة حرارة المياه التي يتم استخراجها من باطن الارض هي المحدد الرئيسي لمدى كفاءة محطات الطاقة الحرارية الارضية اثناء توليد الطاقة الكهربائية. في عام 2008 زاد ماتم انتاجه من الطاقة الكهربائية من هذا النوع في كل انحاء العالم على 8000 جيجا واط وكانت ايسلندا انتجت في عام 2000 طاقة من هذا النوع زادت عن 170 كيكا واط حرارية وبنسبة شكلت 85 بالمئة من حاجة الدور السكنية فيها.

تتكون الارض من:

1- نواة الأرض

2- تحيط بالنواة طبقة من الصخور المنصهرة ذات حرارة هائلة تدعى (الماغما) كما تحيط بها الصخور الصلبة وتقارب ثخانتها حوالي 2900 كم.

3- القشرة الخارجية التي تشكل اليابسة وقعر البحار والمحيطات وتتراوح ثخانتها من 5- 8 كم تحت البحار والمحيطات ومن 25- 56 كم عند اليابسة.

يوجد عند القشرة الأرضية عدة شقوق وتصدعات تسمح للماغما بالوصول إلى السطح وتلك هي مناطق تشكل البراكين، لذلك فإن الصخور والمياه في اعماق الأرض تمتص حرارة الماغما وتزداد الحرارة الممتصة أكثر فأكثر كلما زاد العمق نحو طبقات الأرض السفلى، لذلك فإنه بإمكاننا الحصول على الطاقة من جوف الأرض من خلال حفر الأبار العميقة وضخ المياه الحارة أو البخار نحو سطح الأرض، بالإضافة إلى أنه من الممكن الاستفادة من الحرارة المستقرة القريبة من السطح في عملية تدفئة أو تبريد المباني.

اهم مصادر الطاقة الجوفية الأرضية:

إن المناطق الواقعة بالقرب من الحزام الناري Ring Fire- حيث يزداد النشاط البركاني- الذي يحيط بالمحيط الهادي، تُعتبر من أهم المناطق المرشحة لإقامة محطات تعمل على حرارة باطن الارض حيث تتميز طبقاتها العميقة بدرجات حرارة أعلى بكثير من مناطق اخرى وذلك بسبب اقتراب مادة الماغما من السطح.

الاستفادة من الطاقة الجوفية الأرضية:

بعض تطبيقات الطاقة الجوفية تستخدم حرارة الأرض القريبة من السطح بشكل مباشر، بينما تتطلب تطبيقات أخرى حفر عدة أميال في العمق من أجل الحصول على الحرارة المطلوبة، وإن الاستخدامات الرئيسية الثلاث للطاقة الجوفية الأرضية هي:

– الاستخدام المُباشر للحرارة تستفيد من خزانات المياه الساخنة الواقعة بالقرب من سطح الأرض.

– إنشاء محطات قدرة كهربائية: يتطلب إنتاج الكهرباء الحصول على مياه ساخنة أو بخار بدرجة حرارة عالية من 150 إلى 400 درجة مئوية، لذلك يتم إقامة محطات الكهرباء التي تعمل بتقنية الحرارة من باطن الأرض بالقرب من أماكن توافر خزانات الحرارة الجوفية وذلك بعمق 2 إلى 3.5 كم تحت سطح الأرض.

– مضخات الحرارة الأرضية: تعتمد على درجة الحرارة المستقرة للصخور أو المياه المتواجدة بالقرب من سطح الأرض وذلك لاستخدامها في تدفئة المباني.

ويتم الاستفادة بشكل مباشر من الحرارة الجوفية الأرضية في بعض التطبيقات الصناعية مثل تجفيف منتجات الفاكهة والخضار وبسترة الحليب، وله استخدامات في مناجم الذهب وغيرها.

أنواع المحطات التي تعمل على توليد الكهرباء من الطاقة الجوفية الأرضية:

يوجد ثلاثة أنواع رئيسية لمحطات القدرة التي تعمل على هذه التقنية:

– محطات تعمل بتقنية البخار الجاف Dry steam plants: يتم فيها ضخ البخار بشكل مباشر عبر أنابيب من خزان حراري في جوف الأرض حيث يُستفاد منه في تشغيل العنفات التي تقود مولداً يعطي الكهرباء، المصنع الأول تمّ بناؤه في توسكاني في أيطاليا حيث كان البخارالساخن يتفجر من الأرض فقاموا بالاستفادة منه في توليد الكهرباء وذلك في عام 1904.

– محطات تعمل بتقنية تحويل الماء إلى بخار Flash steam plants: يتم ضخ الماء إلى طبقات الأرض السفلية للحصول على البخار ذي الضغط والحرارة العالية ليتم تدوير عنفات المولدات، وبعد أن يبرد البخار يتكاثف متحولاً إلى ماء ليُعاد ضخه إلى باطن الأرض من جديد، معظم مصانع الطاقة الجوفية تعمل على هذا المبدأ.

– محطات ثنائية الدورة Binary cycle power plants: وهي تستفيد من حرارة المياه المستخرجة من باطن الأرض لتعمل على تسخين سائل آخر يتحول بدوره إلى بخار ليتم فيما بعد استخدامه في تدوير عنفات التوليد.

و من أهم إيجابيات هذه الطاقة:

– طاقة متجددة

– توفرها بكميات كبيرة جدا وفي مساحات شاسعة ولأغلب بلدان العالم.

– المردود العالي للطاقة المستخرجة.

اما اهم سلبيات ومعوقات هذه الطاقة فهي:

– ارتفاع تكلفة إقامة محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الحرارية الجوفية، ويرجع السبب في ذلك إلى صعوبة حفر آبار بأعماق سحيقة قد تصل إلى عمق 5 كيلومترات ووسط درجات حرارة مرتفعة.

– تحتوي السوائل المستخرجة من باطن الأرض على مخلوط غازات، منها ثاني أكسيد الكربون وسلفيد الكبريت (H2S) والميثان والأمونيا وتشارك تلك الغازات في مشكلة الانحباس الحراري والمطر الحمضي وتبلغ مقدار ما ينطلق من محطات الحرارة الأرضية من غاز ثاني أكسيد الكربون نحو 122 كيلوغراماً لكل 1 ميجاوات ساعي من الكهرباء، وهي نسبة صغيرة بالمقارنة بما تنتجه محطات الوقود الاحفوري.

بالإضافة إلى الغازات الذائبة فقد يحتوي الماء الساخن المستخرج من أعماق الأرض على أملاح ذائبة ومواد سامة مثل الزئبق والزرنيخ والبور والأنتيمون.وتترسب تلك الكيماويات عند تبريد الماء وقد تتسبب في أضرار بالبيئة إذا أطلقت على الأرض. وتعمل سياسة إعادة استخدام الماء الساخن المستخرج وضخه إلى أعماق الأرض ثانيا من العوامل التي تقلل من التاثير السيئ على البيئة عند استغلال تلك الطاقة.

4.6- طاقة ظاهرتي المد والجزر

يعتمد هذا النّوع من الطّاقة المتجدّدة على ظاهرتي المدّ والجزر وهي من مصادر الطاقة الميكانيكية في الطبيعة، وهذه الظاهرة تنشا عن التجاذب بين الأرض والقمر، ودورة الكرة الأرضيّة حول محورها، ويكون تأثير قوى التجاذب كبير في المنطقة التي يتعامد عليها القمر على سطح الأرض، ولا يتأثر سطح اليابس بهذه القوة بينما يتأثر سطح الماء، ويتمّ استغلال هاتين الظاهرتين بالاعتماد على التّيارات المخزّنة في المياه خلال فترة حدوث ظاهرتي المدّ والجزر، وتُستخدم في كثير من الدول لتوليد الكهرباء، ويتمّ ذلك من خلال بناء السّدود أو التوربينات، وذلك للاستغناء بعض الشّيء عن محطات الطّاقة الحراريّة، للحدّ من التّلوث النّاجم عن استخدامها بفعل الفحم أو البترول.

في المحيطات ينبعج الماء إلى أعلى، وينجذب كذلك مركز الأرض في اتجاه القمر؛ مما يسبب مداً آخر في المنطقة المقابلة من الأرض. وأول من قدم تفسيراً عملياً لهذه الظاهرة هو عالم الفلك الألماني جوهانس كبلر Johannes Kepler حيث ربط بين حركات الماء في ارتفاعها وانخفاضها، وبين أوضاع كل من الشمس والقمر، ثم جاء العالم البريطاني إسحاق نيوتن Newton ووضع قوانينه الخاصة عن الجاذبية بين مختلف الأجسام، وبذلك وضع الأساس الذي تقوم عليه النظرية الحديثة التي تفسر ظاهرة المد والجزر.ونظراً لحركة الأرض حول نفسها مرة كل 24 ساعة، وأن جذب القمر يحدث مداً في نقطتين متقابلتين على سطح الأرض في آن واحد، فان الفترة الزمنية بين كل مَدْين متتاليتين هو 12 ساعة. وتظهر ظاهرة المد بوضوح في بعض الخلجان بالمحيطات. وفي بعض المناطق يصل ارتفاع الماء أثناء المد إلى 15 متراً، حيث يمكن استغلال هذه الظاهرة مصدراً لتوليد الطاقة الكهربائية.

استخدام طاقة المد والجزر في توليد الكهرباء

تستخدم طاقة المد والجزر في توليد الكهرباء عن طريق بناء سد عند مدخل الخليج الذي يتمتع بفرق كبير في منسوب الماء بين المد والجزر، وتوضع توربينات توليد الكهرباء عند بوابة هذا السد، ففي فترة المد يرتفع منسوب الماء في المحيط أمام بوابات السد، فتفتح البوابات شيئاً فشيئاً، ويدخل الماء من المنسوب المرتفع خارج الخليج إلى المنسوب المنخفض داخله، فيدير توربينات توليد الكهرباء وتغلق البوابات بعد ذلك، وعندما ينحصر المد، وينخفض منسوب المياه في المحيط أمام السد، تفتح البوابات شيئاً فشيئاً، فيندفع الماء من المنسوب المرتفع داخل الخليج، إلى المنسوب المنخفض في المحيط فيدير توربينات الكهرباء بما فيه من طاقة وضع وقد تحولت إلى طاقة حركة، تغلق البوابات بعد ذلك حتى يبدأ المد مرة أخرى بعد 12 ساعة فتعود الدورة من جديد. لذلك هناك أربع دورات لتوليد الكهرباء في اليوم الواحد. اثنتان أثناء المد ودخول الماء من المحيط إلى داخل الخليج، واثنتان أثناء الجزر وخروج الماء من الخليج إلى المحيط.

وقد أنشأت بعض الدول محطات كهربائية تعمل بطاقة المد والجزر، مثل فرنسا حيث اقامت اول محطة من هذا النوع عام 1966 بطاقة تبلغ 240 ميغا واط، فيما يعتبر اكبر مشروع من هذا النوع في العالم المقام في كوريا الجنوبية بقدرة 254 ميغا واط والذي اقيم عام 2011.

5- الطاقة المتجددة في العراق:

بعد ان اوضحنا مفاهيم الطاقة المتجددة بصورة عامة، نأتي الان لدراسة واقعها ووفق عدة مستويات بحثية، ولكن قبل الخوض فيها علينا ان نعي ان الطاقة المتجددة او المستدامة لا يوجد وعي واضح المعالم فيها في العراق لا على المستوى الحكومي ولا الشعبي لتبنيها والدليل هو ان العراق ما زال يتعاقد على انشاء محطات توليدية حرارية وغازية وبكلف باهضة، وكلنا يعرف مدى التلوث الشديد الناتج من استخدامها لاسيما العاملة منها بالنفط الاسود ومخلفاته.

اولا: مصادر الطاقة المتجددة في العراق

يعد العراق بلدا غنيا في مصادر الطاقة المتجددة ونستطيع ان نفرزها بالشكل التالي:

أ- الطاقة الشمسية حيث يعد العراق بلدا مشمسا على مدار السنة وتتركز الشمس فيه على المناطق كافة من شماله الى جنوبه صيفا وشتاء.

ب- الريح: كذلك فان تيارات الريح القوية جدا في العراق وتشكل واقعا مهما للاستتفادة منه وايضا على مدار السنة ولاسيما في شهري (نيسان ومايس) حيث تشتد الريح فيها وكذلك توجد في العراق مساحات واسعة وشاسعة مفتوحة امام التيارات الهوائية الصاعدة سيما في مناطق العراق الغربية والشمالية وحتى الجنوبية على حد سواء

ت- المياه: ويعد نهرا دجلة والفرات وروافدهما والسدود المقامة على هذه الانهر والبحيرات الصناعية كلها تعد مصادر طاقة نظيفة ومتجددة بالامكان الاعتماد عليها وهي موجودة في العراق ولكن ليست بمستوى الطموح كذلك فان ظاهرة المد والجزر في شط العرب وفي الخليج العربي بالامكان الاستفادة منها بانشاء محطات توليد تعمل على هذه الظاهرة وتعطي كهرباء نظيفة ذات ديمومة عالية وباقل الكلف في الصيانة.

ث- القمامة:

في العراق من المخلفات والنفايات الشيء الكثير وبالامكان الاستفادة من ضغطها واستخدام الغازات الناتجة منها بانتاج طاقة متجددة كما في الهند ومصر على سبيل المثال حيث سنقضي على الطرق التقليدية في اتلاف القمامة من طمرها وهي طرق سيئة جدا تسيء للبيئة او من حرقها وهي طريقة اسوء في هذا المجال. ان هذه المصادر الغنية والوفيرة الموجودة في العراق بالامكان الاعتماد عليها واستغلالها في توريد طاقة متجددة على مدار السنين لنفع الاجيال وتخليص البيئة العراقية المتخمة اساسا من ثنائي اوكسيد الكاربون وغازات الدفيئة المتعددة كالميثان مثلا.

امكانية استغلال هذه المصادر والطرق المثلى:

1- اقامة محطات شمسية في صحاري العراق الواسعة وربطها بالمنظومة الوطنية او تشغيل مدن قريبة منها، وبالتالي تخفيف الاحمال عن منظومة الكهرباء الوطنية.

2- استخدام مواد خاصة للعزل داخل البيوت واشاعة ثقافة بهذا الشأن لدى المواطن فكلنا يعرف ان صيف العراق الشديد جدا والذي تصل فيه درجات الحرارة الى ما يقرب 55 في شهري تموز واب وتزداد الرطوبة في مدن كالبصرة مثلا ولا ينفع عند ذاك الا تشغيل اجهزة التكييف ذات الحمولات العالية ، اذا فعلنا مسألة عزل البيوت للجدران والسقوف لاسيما المنشئة حديثا وحركة البناء مستمرة لاسيما ان هنالك مجمعات سكنية كبيرة وبالتالي قيد البناء ونلزمهم بضرورة العزل ووفق قوانين سنخفف الاحمال كثيرا في التبريد، حيث ان الغرفة المعزولة اذا كانت بحاجة الى جهاز تبريد 5 طن ستحتاج الى 2طن على سبيل المثال ولا يخفى الاقلال الذي سيكون في قضية الاحمال، وبالتالي تقليل الجهد على المنظومة الوطنية وتقليل الانبعاثات فالعزل بمواد صديقة للبيئة هو مفهوم طاقة متجددة في حد ذاته. والجميل اننا سمعنا وعبر راديو صوت الخليج الذي يبث من الدوحة في قطر اعلان ممول حكوميا من الحكومة القطرية بضرورة عزل جدران المنازل واسقفها ومدى اهمية هذا العزل في توفير طاقة لدولة صغيرة وغنية ليست بحاجة كقطر فكيف بالعراق المهتم اساسا في اقتصاده وفي بناه التحتية وهنا اشير الى دور نقابة المهندسين في هذا الصدد فعليها ان تستثمر في اجازات البناء وتمنحها وفق ضوابط تراعي فيها الطاقة المتجددة فلا تعطي اجازة بناء في مجمع تجاري او سكني على سبيل المثال الا بمراعاة مسألة العزل وكذلك تدوير المياه وبالاخص مياه الامطار وهنا اشير الى الاردن حيث ان اصحاب العمارات يلزمون بوضع خزانات مياه كبيرة تستثمر مياه الامطار وتعيد استخدامها مرة اخرى لما في هذه العملية من اقلال في الكلف الناتجة من استخدام المياه الموردة في الشبكة الوطنية.

3- صناعة الوعي الجماهيري والسياسي بضرورة تبنيها على المستوى الشعبي والحكومي… وذلك عبر القنوات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة والاذاعات وكل هذه القنوات تسهم في اشاعة الثقافة والوعي في مجالات الطاقة النظيفة وبالنتيجة تكون مجالات الطاقة النظيفة مدعو اليها جماهيريا وليس فقط حكوميا.

المعوقات التي تعترض الطاقة النظيفة:

1- سوء التخطيط من قبل الوزارات العاملة في مجالات الطاقة

2- اعتمادهم على الافكار التقليدية القديمة في معالجات مشكلات الطاقة في العراق فمثلا يتم انشاء محطة غازية وبكلف باهضة وملوثة في البصرة وتعتمد ايضا على النفط الاسود بدلا من التفكير في مصادر طاقة نظيفة.

3- عدم اهتمام التعليم المستمر بأفكار الطاقة النظيفة

4- عدم وجود التحفيز على القدرة على الابتكار والتطور والإبداع في المجال الهندسي وهذه مسؤولية الجامعات والنقابات الهندسية.

5- اصحاب القرار في الحكومات المتعاقبة في العراق لا يهتمون بمصادر الطاقة النظيفة.

6- عدم وجود الوعي الجماهيري في المجتمع من قبل النقابات المهنية الهندسية وحتى العاملة في المجالات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني بل عدم وجود منظمات مهتمة في هذا المجال.

7- انفراد الوزارات في اتخاذ القرارات بمعنى ان وزارة البيئة مثلا في العراق لا تدخل في مناقشات وزارة الكهرباء لإنشاء محطات توليدية في العراق بالنتيجة تعمل الكهرباء دون الرجوع الى البيئة ونجد ان التلوث على قدم وساق.

6- التوصيات:

1- ان تهتم الحكومة وبكافة وزاراتها بقضايا الطاقة المتجددة والعمل عليها وتوجيه العاملين على وضع البرامج والخطط الكفيلة بالنهوض في الطاقة المتجددة.

2- ان يهتم الاعلام وبكافة مفاصله في قضايا الطاقة المتجددة ولاسيما الحكومي منه كي يصنع الوعي الجماهيري الذي تحدثنا عنه.

3- انشاء محطات لتوليد الكهرباء في العراق من الطاقة الشمسية وطاقة الريح وطاقة المياه والتي هي موجودة في العراق اساسا منها محطة توليد سد الموصل الكهرومائية ولكن ليست بالمستوى المطلوب.

4- صناعة ثقافة حول الطاقة المتجددة وذلك عبر المقالات وحتى الشعر والادب وكذلك الانفتاح على منظمات المجتمع المدني.

5- تفعيل دور نقابة المهندسين بهذا الصدد.

6- الاطلاع والتواصل مع المنظمات العالمية للاستفادة من تجارب البلدان التي سبقتنا في هذا المجال.

الاعتمادات:

1- د . وكاع محمد،هندسة الطاقات المتجددة والمستدامة،جامعة فيلادلفيا .

2- ال غور، ألمستقبل (ستة محركات للتغيير العالمي، ت: د عدنان جرجس) ج1، سلسلة عالم ألمعرفة ألكويت 2015

3- مجلة ناشيونال جيوغرافيك، العدد 55، 2015، ابريل

4- وجه غايا المتلاشي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت.