– October 19, 2016

معصوم يوصي بخطة لإستئناف دوام جامعة الموصل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى مساعدة أبناء الموصل من الطلبة والأساتذة والباحثين بسبب الظروف الصعبة لتسلط تنظيم داعش على مناطقهم لأكثر من سنتين موجها بوضع خطط عاجلة لمعالجة آثار الدمار الذي ألحقه التنظيم بجامعة الموصل. وقال بيان امس ان (معصوم بحث مع العيسى مساعدة أبناء الموصل من الطلبة والأساتذة والباحثين على تعويض الخسائر المادية والمعنوية الكبيرة التي لحقت بهم بسبب الظروف الصعبة الناتجة عن تسلط العصابات الإرهابية على مناطقهم لأكثر من سنتين). واكد معصوم (ضرورة عمل نهضة شاملة في التعليم العالي على مستوى البلاد تضمن الارتقاء بالتعليم الأكاديمي والجامعي وتكفل حماية الاستقلالية العلمية للجامعات والاستفادة الكبرى من الكفاءات العلمية العراقية في الخارج).مشددا على (أهمية إيلاء دعم عاجل وكبير لتطوير التعليم التقني في إشارة إلى ضرورة إعادة الفاعلية لهيئة التعليم التقني والعمل على تطوير العلاقات الفعالة مع الجامعات التقنية العالمية). من جانبه استعرض العيسى (خطط وزارته لتطوير مستوى التعليم والجامعات في البلاد كافة وفق المستجدات).