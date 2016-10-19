– October 19, 2016

التجارة تطلق حصة تموينية لأهالي يثرب

بغداد- داليا احمد

تطلق وزارة التجارة حصة تموينية عاجلة من الطحين والمواد الغذائية للأسر العائدة الى ناحية يثرب في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين. وذكر بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي استقبل وفدا رسميا وعشائريا من قضاء بلد برئاسة القائممقام لمناقشة عدد من القضايا المهمة بهدف إيجاد الحلول والمعالجات لبعض المشاريع ومنها تأهيل مشروع شوارع القضاء المتوقف حاليا بسبب الأزمة المالية)وأضاف ان(اللقاء بحث ايضاً إمكانية استئناف العمل بمشروع مجاري قضاء بلد وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لانجازه بآلية الدفع الأجل والتنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة الإسكان والاعمار والبلديات ومحافظة صلاح الدين) .

ونقل البيان عن الجميلي تأكيده (عزم الوزارة على إطلاق حصة تموينية عاجلة من الطحين والمواد الغذائية للأسر العائدة الى ناحية يثرب لحين قيام وزارة التجارة بإعادة افتتاح وتفعيل عمل وكلاء البطاقة التموينية)، معربا عن (عزم الوزارة على دراسة طلب الإدارة المحلية لقضاء بلد بخصوص توفير بناية لفرع تموين في القضاء وتعزيز الملاك العامل في الفرع وتوفير المستلزمات الأساسية لهم ليتمكنوا من انجاز مهامهم).

وطمأن الجميلي( أهالي بلد بأن الوزارة ستقوم بتسديد كامل المستحقات لعام 2016 فيما ستقوم بتسديد نسبة 50 في المائة من مستحقات عام 2015 وذلك خلال المدة الراهنة ) وعرض الوفد امام الجميلي مشكلة النازحين في قضاءي الضلوعية والحرواتية ودعوة وزارة الهجرة والمهجرين الى توفير المواد الاغاثية والغذائية كالخيم والبطانيات والمستلزمات الأخرى) .

وتابع البيان ان (اللقاء تضمن مناقشة سبل تفعيل دور المصارف الاهلية والحكومية بهدف العمل على منح القروض للمساعدة في عملية زيادة المساحات المزروعة وتشجيع الصناعة والاسكان واستثمار المبادرة الاستثمارية التي اطلقها البنك المركزي العراقي لتنمية المناطق المتضررة من جراء احتلال داعش الارهابي).