– October 19, 2016

المذهب للوحدة لا للفرقة – رفعت البياتي

لم نشهد طوال سنوات قراءتنا للتاريخ مرحلة يفرق بها الاسلام كما نشهده الان .

الاسلام هو القاعدة الاساسية للتفكير .

والمذهب هو الجزء من القاعدة الذي يدعو الى التمسك بالاساس . اما ما نعيشه الان بروز ظاهرة طفت على سطح الاسلام واغرقته بمفاهيم لاتمت للاسلام بصلة .

ظهرت مفاهيم العنف المتمثلة بالقتل والذبح والحرق والتهجير والتغييب.

اي مفاهيم هذه من اين اتت بعد ان انكشفت حقيقة الاسلام وانسانيته وبدأ ينتشر في بقاع العالم من خلال مفاهيم حضارية .

اذن كان لابد للمناوئين للاسلام من العمل وفق خطة مدروسة على ايقاف انتشاره وتشويه مفاهيمه من خلال ايجاد تشكيلات مسلحة تأخذ على عاتقها تدمير مفهوم الاسلام باسم الاسلام .

ظهرت ما يسمى تنظيمات القاعدة وبعدها داعش ورافقها ظهور مجاميع مسلحة الكل يعمل عكس مفهوم الاسلام . ويجري خلف شعارات متخلفة عملت على تشويه المفهوم الحقيقي للاسلام .

ما العمل تجاه هذه الاساليب والاعمال الارهابية والتكفيرية ؟

لنعد الى حقيقة الاسلام .

لنعد الى من يوحدنا .

لنعد الى كلمة لا اله الا الله .

لم يكن في التاريخ الاسلامي تناقض بين المذاهب بل سادت الاخوة والتعاضد والخطط التكميلية والكل يتوجه نحو الكعبة . والكل ينطق الشهادة الموحدة .

ان ما نعيشه اليوم من خلاف مذهبي هو نتاج ضعف علماء المسلمين . اليوم اين نحن من علماء المسلمين بالامس كانوا متحابين لا فرق عندهم بين مسجد وحسينية وكنيسة لا فرق عندهم بالزي لا فرق عندهم بالتوجه .

الكل يسعى لذكر الله .

الكل يسعى للتوحد .

الكل يسعى لعمل الخير .

اما اليوم ما شتت الامة الاجتهادات والتبعية لعلماء اليوم الا ما ندر منهم .

كلنا تابعين لكتاب الله موحد المسلمين .

نحن اليوم بحاجة الى الشيخ احمد الوائلي فارس المنبر الحسيني الذي عمل طوال سنوات اعتلائه المنبر الشريف على وحدة المسلمين .

فكان رحمه الله موحداً لا مفرقاً جامعاً ومثالاً لوحدة المسلمين المطلوبة .