– October 19, 2016

مجتمع المعلومات: الأصول والتحديات والإتجاهات – رازي جبر العزاوي

من الواضح أن تكنولوجيا المعلومات والعمليات هي بداية ليكون تأثيراً كبيراً على تطور المجتمع. وفي محاولة لفهم هذا التأثير ادى إلى ظهور مجتمع المعلومات – مجتمع تكون فيه القيمة الرئيسية والبنية الأساس هي المعلومات، وفيها جميع العمليات ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعلومات وتكنولوجيا المعلومات (الإلكترونية خصوصا). وعادة ما ينظر الى هذا المجتمع في مرحلة جديدة من تطور الحضارة الإنسانية كمرحلة جديدة من التنمية الاجتماعية، التي يمكن لقطاع المعلومات في الاقتصاد في ان تؤدي دورا حاسما في تنمية البلدان بصيغة منفردة والمجتمع الدولي بأسره.

هناك حاليا عدد كبير من الدراسات العلمية، والأعمال الصحفية، التي من وجهات نظر مختلفة تستكشف العلاقة بين المجتمع والفرد مع تكنولوجيا المعلومات. تقام بانتظام المؤتمرات والندوات عن أهمية هذا الموضوع والذي يجذب عدد كبير من العلماء والشخصيات العامة، وانه لا عجب – في ان تواصل صناعة المعلومات مع التطور السريع يغطي الاتجاهات الجديدة والجديدة.

عد ذلك، محاولة لتلخيص بعض وجهات النظر بشأن مجتمع المعلومات، لا سيما تشكيلها ومشاكل آفاق التنمية. للقيام بذلك، يجب علينا أن ننظر إلى الخلفية التاريخية وعن أصله، والأفكار والمفاهيم النظرية الرئيسية. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المهم اتباع الاتجاهات الحديثة في المجتمع، والذي يرتبط مع انتشار واسع لتكنولوجيا المعلومات، والتي سوف توضخ كيفية تطوير مجتمع المعلومات في الوقت الراهن، وماذا سيكون تأثير هذه العمليات على المجتمع.

طوال تاريخ الحضارة البشرية منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا هناك العديد من الثورات المعلوماتية – التغيرات النوعية في جميع مجالات المجتمع، والناجمة عن إدخال وسائل جديدة للاتصال وتخزين المعلومات. لقد كان هناك أربع ثورات للمعلومات، لقد كان لها تأثير حاسم على تطور البشرية.

تميزت الثورة الأولى قبل اختراع الكتابة مما أدى إلى قفزة كبيرة و نوعية في تطور الحضارة البشرية. والتي اتاحت نقل المعرفة وحفظها للأجيال القادمة.

اما الثورة الثانية فقد ارتبطت مع تطور الطباعة، والتي بدورها ارتبطت ارتباطا وثيقا مع التحول إلى مجتمع صناعي. حيث وفرت الطباعة إمكانية لتكرار المعرفة من أجل جعلها في متناول أعداد كبيرة من الناس.

النقلة النوعية التي حدثت من خلال الثورة الثالثة في النقل والتخزين عن طريق إدخال تكنولوجيا الاتصال الجديدة على أساس موجات الكهرباء والإذاعة. مما يسمح لنقل المعلومات عبر مسافات طويلة على الفور تقريبا، وتخزينها في وسائل الإعلام المغناطيسي وغيرها.

وأخيرا،الثورة الرابعة، والتي وقعت في النصف الثاني من القرن العشرين، من خلال التقدم في مجال الالكترونيات (على وجه الخصوص، في الاستخدام الواسع النطاق لتكنولوجيا أشباه الموصلات)، مما جعل من الممكن خلق أداء عال للحواسيب الإلكترونية الصغيرة مع التحكم المبرمج، في جميع صعد الأنشطة البشرية، و إنشاء شبكات الكمبيوتر.

أن كل من الثورات اللاحقة لايمكن ان تكون ذات انجاز حقيقي ما لم تتحقق المراحل السابقة. لقد كان للثورة الرابعة دخول حيوي في طليعة صناعة المعلومات المتعلقة بإنتاج وسائل وأساليب وتقنيات لإنتاج معرفة جديدة. في الواقع، ان هذه الثورة دمجت كل الثورات السابقة، مما خلق الأساس التكنولوجي للجمع بين القدرات الفكرية للبشرية جمعاء. ان ثورة المعلومات (في بعض الأحيان استخدام مصطلح “ثورة الكمبيوتر” أو “ثورة الشبكات”) له تأثير قوي على جميع مجالات الحياة: السياسة والاقتصاد والثقافة، وبطبيعة الحال، في الحياة و سلامة الناس.

بالتوازي مع التطور التكنولوجي وتطور مفهوم المعلومات، واكتساب المعاني والتطبيقات الجديدة في مختلف المجالات.فان مفهوم المعلومات غير مرحب به وذلك لأنه لا يوجد تفسير موحد له. ومع ذلك، عادة ما يتم استخدامه في الفيزياء، وعلوم الحاسوب، وعلم التحكم الآلي، نظرية الترميز، نظرية النظم، والفلسفة، وبصفة عامة، فإن المفهوم هو حجر الزاوية في العلم الحديث. بالإضافة إلى ذلك، كل فرع من فروع المعرفة العلمية تدرس المعلومات استنادا إلى مجموعتها الخاصة من الصفات.

بحلول نهاية الستينات من القرن العشرين، لم تعتبر العمليات على المعلومات والمعلومات شيء مستقل من وجهة نظر الفلسفة المادية التي هيمنت طويلا، خصوصا في بلادنا ، أولا وقبل كل شيء فان احتياجات التنمية من الإنتاج المادي تتطلب نمو المعرفة، وتراكم للمعلومات القيمة والتي تعتبر مؤشرا هاما على التقدم الاجتماعي، ولكن لم ينظر إليه بكونه الرقم الوحيد في المعادلة فحسب.

ومع ذلك، وحقاً في منتصف القرن العشرين، الدول الرأسمالية المتقدمة تدخل مرحلة ما بعد الصناعية في التنمية. تغيرات أساسية في بنية المجتمع، والاقتصاد، والتوظيف، والإنتاج، يغذيه التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات، والإعلام، والحوسبة. هناك معرفة الاتجاه السائد على العاصمة. كمية المعرفة وإنتاجها في تزايد مستمر. هناك يأتي إدراك أن يمكن اعتبار المعلومات كمنتج الصناعي وتصنيعه – واحدة من أنواع الصناعات الصناعية. هناك خدمة معلومات السوق. كل هذه العمليات تؤدي تدريجيا إلى حقيقة أن الآراء القديمة على دور العمليات المعلومات والمعلومات في المجتمع وأصبحت لا يمكن الدفاع عنها، وتشجع الباحثين إلى إيجاد أساليب جديدة لتقييم المشكلة.

كما ذكر آنفا، منذ أواخر نهاية الستينات من القرن العشرين في البلدان الرأسمالية المتقدمة (في المقام الأول في اليابان والولايات المتحدة)، اصبح من الواضح أن المعلومات ومصادر المعلومات هي بداية لاداء دور مميز مستقل ، ليست مرتبطة بالإنتاج المادي . مصادر المعلومات تكتسب وضعاً محدداً في تطوير الإنتاج المادي، وليس العكس، كما كان في وقت سابق. كل هذا أدى إلى ظهور نهج جديد لتقييم أثر العمليات على المعلومات والمعلومات في المجتمع (مجتمع المعلومات) ، التي تحتل فيه المعلومات المركز المهيمن. ويعزى اختراع هذا المصطلح ليو هاياشي، وهو أستاذ في معهد طوكيو للتكنولوجيا. تم تحديد الخطوط العريضة لملامح مجتمع المعلومات في التقارير المقدمة إلى الحكومة اليابانية لعدد من المنظمات، ولا سيما وكالة التخطيط الاقتصادي والمجلس حول بنية الصناعة. الكشف عن أسماء التقارير: “مجتمع المعلومات اليابانية: المواضيع والنهج”1969 و “الخطوط العريضة لسياسة لتعزيز المعلوماتية للمجتمع الياباني” 1969 خطة في بناء مجتمع المعلومات”.1971 في هذه التقارير، كان ينظر إلى مجتمع المعلومات بوصفه واحدا في أي عملية حوسبة شأنه أن يعطي الناس إمكانية الوصول إلى مصادر موثوقة للمعلومات، ويبعدهم عن العمل الروتيني، وضمان مستوى عال من الانتاجية الآلية . ان هذا التغيير في حد ذاته إنتاج – المنتج سوف يصبح أكثر المعلومات دقة ، وهو ما يعني زيادة في قيمة حصة الابتكار والتصميم والتسويق . وبعد ذلك تمت صياغته لأول مرة من فكرة حالياً مقبولة عالميا ” إنتاج معلومات المنتج ، وليس المنتج من المواد سوف تكون القوة الدافعة وراء تشكيل وتنمية المجتمع″.

فإن مصطلح “مجتمع المعلومات” يستخدم على نطاق واسع، ويجري استخدامه في سياقات مختلفة. وكثيرا ما تستخدم أيضا مفهوماً مماثلاً من “مجتمع المعرفة” و “مجتمع ما بعد الصناعي”. وعلى الرغم من تنوع وجهات النظر بين مختلف الباحثين، الا إنه لا يزال من الممكن تحديد بعض السمات الأساسية المشتركة لمجتمع المعلومات:

ان تغير الدور للمعلومات والمعرفة في المجتمع، والذي تجلى في المقام الأول في زيادة غير مسبوقة في اثراء المعلومات عن الأنشطة الاقتصادية والإدارية وغيرها .

وهكذا، يمكن القول أن التطور السريع ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة تجلب معها تغييرات أساسية في مجال المعلومات على الصعيد العالمي. يؤثر تأثير ثورياً على هياكل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والعلوم والتعليم والثقافة وأسلوب الحياة. كما أكد في ميثاق أوكيناوا بشأن مجتمع المعلومات العالمي، أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حافزا مهما للاقتصاد العالمي. وهي احدى أهم العوامل لضمان أداء الأسواق العالمية للمعلومات والمعرفة ورأس المال والعمل. في ظل هذه الظروف، العبارة الشهيرة “من يملك المعلومات – يمتلك العالم” يأخذ معنى جديدا تماما ويصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.