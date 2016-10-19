– October 19, 2016

العرب من أصل الساميين – محمود الفلاحي

لقد اصطلح المؤرخون في هذا العصر تسمية الشعوب التي تتفاهم بالعربية والعبرانية والسريانية والحبشية والتي كانت تتفاهم بالفينقية والاشورية والبابلية والارامية شعوبا” سامية نسبة” الى ابينا سام ابن نوح وان هذه الشعوب من فسله وسموا هذه اللغات اللغات السامية وان القبائل والشعوب تكونت من سلالته وهذا تاكيد لان اللغات السامية ترجع قبل تفرقها الى اصل واحد ولاخلاف ان هذه اللغات متشابهة في الفاظها وتراكيبها وانها من اصل واحد هي اللغة السامية وفي هذا المقال نبين ان هناك خواطر واراء في تراثنا الحضاري ان عربية الاقوام التي يسمونها سامية وساختار الاقوام الرئيسية منها كلكلدانيين والاشوريين والبابليين والكنعانيين والارامييين لتاكيد عروبتهم من خلال البحث ومن المناسب في بحث عربية الاقوام التي هاجرت من الجزيرة عبر مراحل التاريخ ان اذكر بعض الخصائص الاساسية التي تشترك بها لغات الاقوام السامية والتي هي ذاتها الخصائص حملت معظم المؤرخين على القول بوجود وحدة مشتركة كانت تشمل هذه الاقوام الاكدية بشقيها البابلية والاشورية والكنعانية بفروعها الاوجوروتية العبرية القديمة والفينقية والارامية بفروعها النبطية والتدمرية والمندائية والعربية الشمالية والجنوبية والحبشية بفرعيها الجعزية والامهرية واطلقوا على هذه الامم الاصل الواحد السامي بدلا” من ان ينسبوا هذه الاقوام الى الاصل وهو الجزيرة العربية وان يسموها باقوام الجزيرة العربية وعلى اللغات التي تكلمت بها باللغة العربية القديمة وهذه التسمية ظلوا معنيين بها بعيدا” عن الواقع ان اللغات السامية تشترك او تتقارب في امور اصلية واساسية من جوهر اللغة الواحدة وذلك في مثل جذور الافعال واصول التصريف وتصريف الافعال وفي زمن الفعل الرئيسيين التام والناقص او الماضي والمستقبل وفي اصول المفردات والضمائر والاسماء الدالة على القرابة الدموية والاعداد وبعض اسماء اعضاء الجسم الرئيسية وفي تغيير الحركات في وسط الكلمات الذي يحدث تغييرا” في المعنا وفي التعابير التي تدل على منظمة الدولة والمجتمع والدين وما شابه ذلك فاقول بوجوب وجود وحدة تجمع شمل هذه الشعوب واطلقوا ذلك الاصل او الوحدة الاصل السامي او الجنس السامي او السامية وعلى اللغات تكلمت وتتكلم بها هذه الشعوب اللغات السامية ودراسة هذه اللغات وجدوها تتميز في بعض احوالها على انواع اللغات الاخرى بميزات وخصائص تجعل من كل هذه اللغات اهم تلك المميزات

1- ان اللغات السامية تعتمد على الحروف وحدها ولاتلتفت الى الاصوات بمقدار ما تلتفت الى الحروب ولم تجد على الحروف او بيننها علامات تدل على الاصوات كما في اللغات الارية وان اللغة السامية تهمل الاصوات يشكل واضح

2- ان اغلب الكلمات يرجع في اشتقاقها الى اصل ذي ثلاثة احرف لبعضها اصل ذو حرفين وتشتق من هذا الاصل صيغ وابنية مختلفة كثيرا” فيها معنى الاصل وزيادة بتحريك حركات ذلك الاصل الثلاثي او باضافة زائدة الى اول او اوسط او اخره وبهذه صارت اللغات السامية لها مفردات كثيرة لاتضاهيها اللغات الاخرى

3- ان الفعل في اللغات السامية بوجه عام محدود الزمن في اصل ماوضع له فلاصل في زمانه الماضي والحاضر ولكن الكثير من اللغات السامية وفيها الاكدية والعربية يستعمل ادوات خاصة او يحدث تحويرات في صيغ الفعل عند هذين الزمنيين الى المستقبل والماضي البعيد والقريب.

4- ليس في اللغات السامية اثر لادغام كلمة في اخرى حتى تصير الاثنتان كلمة واحدة تدل على معنى مركب من معنى كلمتين مستقلتين .

5- ليس في اللغات السامية سوى جنسين هما المذكر والمؤنث

6- تتميز اللغات السامية بظاهرة غريبة في العلاقات العكسية بين العدد والمعدود من حيث التذكير والتانيث من الثلاثة الى العشرة ومن مميزات اللغات الاسمية انه ثبت بين علماء الساميات ان ظاهرتي الاعراب والمنع من الصرف قديمتان في اللغات السامية وان العربية احتفضت بهما كما انها توجد فيها اعداد كبيرة من الكلمات المشتركة وعلى ضوء هذه الخصائص وما قام به العلماء من خلال الدراسات اللغوية بين لغات هذه الاقوام ظهر بوضوح ان اللغة العربية هي وحدها التي ترتبط بغيرها من لغات سكان الجزيرة العربية في كثير من مظاهر التشابه في تركيبها ومفرداتها لذلك نجد ان اللغة العربية هي المحور لهذه الدراسات المقارنة يضاف الى ذلك الدراسات التاريخية والتنقيبات الاثرية والنقوش والكتابات التي خلفها لنا حضارات هذه الاقوام كل ذلك يجعلنا نقول ان اللغة العربية هي الاصل والان نتطرق الى الاقوام التي هاجرت من الجزيرة العربية وهم الاكديون والبابليون والاشوريون الكنعانيون , الاكديون فرع من الاقوام العربية القديمة التي كانت تقطن الجزيرة العربية منذ عصور قديمة وهاجرت الى ضفاف نهر الفرات الغربية واسسوا اولى مستوطناتهم في سوريا وصاروا يعرفون هناك بالمعموريين ويبدو ان الجماعات التي سكنت سوريا ازداد عددها بمرور الزمن لنزوح جماعات اخرى اضافة الى التكاثر وهذه الاقوام انتقلت جنوبا” على طول نهر الفرات حتى استقرت شمال المنطقة السومرية في السهل الممتد بين نهر الفرات ودجلة حيث اسست مستوطناتها على ضفتي نهر الفرات القديم وصاروا يعرفون في العراق بالاكديين نسبة” الى مدينتهم اكد التي اسسها سرجون واتخذها عاصمة له ولو قارنا ذلك في الوقت الحاضر لوجدنا ان هذه الحالة تتكرر لكنها باسلوب اخر حيث تصبح التسمية لاحقه للقطر وليس للمدينة فنقول عراقيون ومصريون وسوريون مع ان جميع الوطن العربي جاءوا من الجزيرة العربية وان الانسان في السابق عرف مناحي الحياة شتى لغرض استمرار حياته واخذ يطور حياتة بشكل افضل والاكديون من الاقوام العربية القديمة التي تسكن الجزيرة العربية ثم هاجرت الى الهلال الخصيب منها العراق حيث كونوا امبراطورية امتدت الى البحر المتوسط والخليج العربي وقد اقتبس الاكدييون الخط المسماري ذا الزوايا عن الشعب السومري فتاثرت اللغة الاكدية من جراء تدوينها بهذا الخط المسماري ولاسيما في اصواتها وفي اختفاء بعضها من الكتابة بوجه خاص حروف الحلق الاصوات الاكدية الاخرى مثل الضاد والظاء والعين والحاء لعدم وجود علامات مسمارية خاصة تؤديها كذلك وجود ظاهرة لغوية في العلامات المتخذه رموزا” اي العلامات التي تقوم مقام الكلمة واستتبع ذلك وجود معاجم خاصا” في العهد البابلي القديم في شرح العلامات المسمارية فيما يراد منها من كلمات وقيم اكدية واللغة الاكدية بقت هي اللغة السائدة الى القرن السابع قبل الميلاد الى ان حلت محلها اقوام التي رحلت من الجزيرة بعد ذلك اما البابليون الاشوريون فالبابليون هم الاومريون الذي منهم حمورابي وهؤلاء القوم هم من الفروع العربية القديمة التي كانت تقطن شبة الجزيرة منذ عصور سحيقة والدليل على ان حمورابي عربيا” ماذكره بورسوس في القرن الرابع قبل الميلاد من ان بين الدول التي حكمت بابل سماها عربية وذكر عدد ملوكها وسنيين حكمها وان سكان بادية العراق كانوا يعرفون كعند اهل بابل باسم عمورو اي ابناء الغرب وهذا يشمل سكان غرب الفرات واسماء ملوك العائلة البابلية فيها معنا التركبن العربي سامو ابي اي ابن سام و شموسوايلونا اي الشمس الهنا وغيرها من الاسماء التي تشبه العربية كليا” ومن الادلة الاخرى التي تؤكد عربية حمورابي هو ان معبودات البابليين كثيرة الشبه في اسمائها واسماء اللذين ينتسبون اليها باقدم اله العرب في اليمن مثل ايل وبل وشمس واشتار وسين وسمران ونسر وفيها حركات الاعراب كالرفع والنصب والجر والتنوين علامات الجمع وصيغ الافعال في البابلية وهي اقرب الى العربية وبعض الاسماء اما الكنعانيون كان بين اللغات الكنعانية واللغة البابلية قرب عظيم وشبه شديد حمل طائفه من المستشرقين على ان تؤلف من هاتين اللغتين كتله لغوية واحدة تماثل تلك الكتله السامية التي كانت في جنوب الجزيرة العربية والحبشة بسبب التشابة بين اللغتين ويوضح لنا بان القبائل السامية العربية القديمة التي تزحت الى العراق وسوريا اسست فيها الحضارة والعمران وكانت تسكن قبل نزوحها منطقة واحدة تتكلم لغة سامية عربية قديمة منا ان العلاقات بين سوريا والعراق متينه وكانت التاثير الشديد متلبادل بين القطرين ان الكنعانيين هم اقدم الاقوام الذين استقروا في ارض فلسطسين واليهم يرجع الفضل في تاسيس حضارة فلسطين القديمة وقد بينوا علماء اللغة الكنعانية فاعتبروها الاقرب الى ام اللغات السامية التي تكلم بها اهل الجزيرة قبل هجرتهم وهناك كتابات عثر عليها بعض العلماء في راس شمرا بالقرب من اللاذقية ترجع الى القرن الخامس عشر قبل الميلاد في موضع كان يعرف قديما” او كاربت وتمكنوا من حل رموز اللغات السامية ومن العربية القديمة ووجدوا فيها ظاهرة المنع والصرف ومن المظاهر العربية لهذه اللغة الاورجيتية انه قديم ظاهرة التعريف بال وهي تقارب حروف الهاء الذي يستخدمه العبرانيون والاراميون في التعريف ويعود الفضل للكنعانيين في اختراع الابجدية وهي حروف عربية فالابجدية عند اليونانيين بالفابتيا أ ب وتبدأ بالـ أ والـ ب ثم تتولى الاحرف كما ان اسماء معبودات الاقوام اثر كبير في تبيان اصلهم فالكنعانييون عبدوا ايل وكان لهم الرئيس كما عبده الاراميون وعرب الجزيرة ويلقب ايل عند الكنعانيين الاله العلي او الاله العظيم وكانت له زوجه تسمى عاشيره ومن اولادها الاله بعل وله اخت اسمها عانات اما الاراميون فيؤخذ من بعض الاثار الاشورية البابلية ان قبائلهم قد هاجرت من الجزيرة العربية ايضا” الى ارض بابل واشور بين القرن الرابع عشر والثاني عشر قبل الميلاد وقد استطاع الاراميون ان يكونوا لهم امارة بين بابل والخليج العربي عرفت باسم كلب ومنها اخذ اسم الكلدانيين نراهم في القرن الثالث عشر نزحوا الى ارض الرافدين دجلة والفرات وكانوا موجودين في القرنين الحادي عشر والعاشر قبل الميلاد وتوسعت دولتهم فاخذوا يغيرون على بلاد الشام وكونوا دويلات في حلب واستولوا على جبال طوروس وعلى دمشق واسسوا مملكه اشتركت في حروب طويلة مع الفينيقيين والعبريين كان لهم شائن في التجارة وكانت القوافل تنتقل بين العراق والشام واسيا الصغرى وتلتقي بقوافل اليمن شمال الحجاز ولما سقطت دولتهم تفرقوا في غرب اسيا ويرى المؤرخون ان الاراميين والعرب البائده او العرب العاربة من اصل واحد ويؤكد ذلك الملك الاشوري سرجون يشير في كتاباته الى حزائيل ملك العربي اي العرب جاء خاضعا” الى نينوى ويشير الدكتور اوميل الى ان الاراميون والعرب من عنصر واحد ولاهمية الاقوام الارامية صار اسم الاراميين يشمل جميع القبائل الساكنه قديما” في البلاد الفسيحه الواسعه المحددة ببلاد فارس شرق البحر الابيض التوسط وغربا” بلاد الارمن وبلاد اليونان في اسيا الصغرى فهولاء المؤرخون يتكلمون عن وشائج القربى القوية بين اقوام الجزيرة العربية الانهم يخشون قول الحقيقة فدائما” يحاولون تشويهها او طمسها ولهم اغراض في ذلك وعلينا ان لانخوض في ذلك لان الغربيون عامه والمستشروقون خاصة يحاولون اخفاء الحقيقة وهو موضوعهم الخاص فانهم يشكون بعروبة الاقوام التي هاجرة من الجزيرة العربية واستقرت في الوطن العربي فهم يقراؤن البحوث والدراسات لكي يتاكدوا ان هناك حقيقة وهي ان هذه الاقوام هي عربية قديمة هاجرت من الجزيرة

{ محام واعلامي